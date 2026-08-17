Der Goldpreis hat sich stabil oberhalb der 4.000 USD-Marke etabliert und sorgt im Bergbausektor für starke Bewegungen. Während etablierte Branchenriesen dank des hohen Preisniveaus historische Cashflow-Rekorde verzeichnen oder durch neue Abbaugenehmigungen erhebliche Kurssprünge auslösen, rücken auch immer wieder kleinere Explorer in den Vordergrund. Besonders Unternehmen, die kurz vor dem Sprung vom reinen Explorer zum margenstarken Produzenten stehen, weisen derzeit noch eklatante Bewertungsabschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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