Der Goldpreis erreicht immer wieder neue Rekordstände, doch in wichtigen Förderregionen wie Westafrika herrscht weiterhin ein gewisser Ausnahmezustand. Während das Edelmetall auf dem Weltmarkt hohe Margen verspricht, sehen sich die etablierten Bergbauunternehmen in Mali zunehmend staatlichen Repressionen ausgesetzt. Auch wenn diese Entwicklungen das laufende Geschäft keineswegs stoppen, erfordern sie doch viel Verhandlungsgeschick von den großen Produzenten. Genau in diesem operativen Umfeld positionieren sich wendige Afrika-Profis mit klugen Konzepten. Wir werfen ein Schlaglicht auf Barrick, B2Gold und Desert Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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