0,93 Gramm Reserve, 1,16 Gramm im Minenplan: Warum Tesoro Gold neben Newmont und Barrick auffällt

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Goldprojekte werden häufig über die Größe ihrer Ressource oder ihren rechnerischen Nettobarwert beurteilt. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die Frage, wie viel Gold in jeder Tonne Gestein steckt und welcher Gehalt während des laufenden Minenbetriebs tatsächlich in die Aufbereitungsanlage gelangt. Tesoro Gold weist für seine erste Reserve einen durchschnittlichen Gehalt von 0,93 Gramm je Tonne aus. In den ersten neun Produktionsjahren soll der verarbeitete Gehalt dagegen bei 1,16 Gramm liegen. Der Vergleich mit Newmont und Barrick zeigt, weshalb diese Differenz für die geplante Wirtschaftlichkeit relevant ist.

Warum jedes Zehntelgramm zählt

Ein Gehalt von einem Gramm je Tonne klingt zunächst niedrig. Bei einem industriellen Tagebau werden jedoch mehrere Millionen Tonnen Erz pro Jahr bewegt und verarbeitet. Dadurch kann bereits eine Differenz von wenigen Zehntelgramm einen erheblichen Einfluss auf die jährliche Goldproduktion und die Stückkosten entfalten.

Bei einem Durchsatz von 3 Mio. Tonnen entsprechen 0,93 Gramm je Tonne rechnerisch rund 89.700 enthaltenen Unzen Gold. Bei 1,16 Gramm steigt dieser Wert auf knapp 112.000 Unzen, jeweils vor metallurgischen Verlusten. Ein höherer Gehalt zu Beginn der Minenlaufzeit kann deshalb den frühen Cashflow stärken, die Fixkosten auf mehr Unzen verteilen und die Rückzahlung des investierten Kapitals beschleunigen.

Newmont verbindet 0,94 Gramm mit enormer Größe

Newmont Corporation (ISIN US6516391066) verfügte zum Jahresende 2025 über nachgewiesene und wahrscheinliche Goldreserven von 118,2 Mio. Unzen. Der durchschnittliche Reservengehalt lag bereinigt um veräußerte Vermögenswerte bei 0,94 Gramm je Tonne. Damit bewegt sich der globale Durchschnitt des weltgrößten Goldproduzenten auffällig nah an den 0,93 Gramm der ersten Tesoro-Reserve.

Die wirtschaftliche Aussagekraft darf trotzdem nicht überzogen werden. Newmont verteilt seine Reserven auf zahlreiche Tagebau- und Untertagebetriebe mit unterschiedlichen Abraumverhältnissen, Kosten, Infrastrukturen und Nebenprodukten. Der Vergleich zeigt daher nicht, dass El Zorro bereits die Qualität des Newmont-Portfolios erreicht. Er verdeutlicht aber, dass ein Gehalt von knapp einem Gramm je Tonne bei entsprechender Größe und effizienter Verarbeitung eine tragfähige Grundlage für moderne Goldminen bilden kann.

Barrick kommt auf durchschnittlich 0,98 Gramm

Barrick Mining Corporation (ISIN CA06849F1080) meldete zum Jahresende 2025 Goldreserven von 85 Mio. Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,98 Gramm je Tonne. Davon entfielen 17 Mio. Unzen auf nachgewiesene Reserven mit 1,38 Gramm und 68 Mio. Unzen auf wahrscheinliche Reserven mit durchschnittlich 0,91 Gramm je Tonne. Auch hier zeigt sich, wie breit die Qualität innerhalb eines großen Portfolios gestreut sein kann.

Barrick betreibt sowohl hochgradige Untertageminen als auch große Tagebaue. Deshalb eignet sich der Konzern nicht als direkter Kostenvergleich für Tesoro. Der Reservendurchschnitt liefert dennoch eine sinnvolle Orientierung: Die 0,93 Gramm von El Zorro liegen nicht außerhalb dessen, was auch ein internationaler Großproduzent in seinem langfristigen Minenplan wirtschaftlich verarbeitet.

Tesoro plant mit höherem Gehalt in den ersten Jahren

Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208) hat für Ternera eine erste Tagebaureserve von 42,8 Mio. Tonnen mit 0,93 Gramm Gold je Tonne definiert. Daraus ergeben sich rund 1,28 Mio. enthaltene Unzen. Die geplante Aufbereitung soll über eine konventionelle CIP-Anlage mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen jährlich erfolgen. Tesoro rechnet dabei mit einer metallurgischen Goldgewinnung von ungefähr 95%.

Der entscheidende Punkt steckt in der zeitlichen Abfolge des Minenplans. Während der ersten neun Jahre soll die Anlage Erz mit durchschnittlich 1,16 Gramm Gold je Tonne verarbeiten. Tesoro würde somit zunächst höhergradige Bereiche abbauen und den Reservendurchschnitt erst über die gesamte Laufzeit erreichen. Dieses sogenannte Frontloading kann die Wirtschaftlichkeit stärken, weil ein größerer Teil der Goldproduktion in die frühen Jahre fällt und zukünftige Cashflows bei der Berechnung des Nettobarwerts stärker gewichtet werden.

Goldgehalt allein macht noch keine profitable Mine

Trotzdem lässt sich die Qualität eines Projekts nicht auf eine einzige Kennzahl reduzieren. Ein hoher Gehalt verliert an Bedeutung, wenn besonders viel taubes Gestein bewegt werden muss, die metallurgische Gewinnung enttäuscht oder Energie und Wasser hohe Kosten verursachen. Ebenso können Verwässerung beim Abbau und Erzverluste dazu führen, dass der tatsächlich verarbeitete Gehalt unter dem geologischen Modell liegt.

Bei Tesoro kommen ein einzelner Tagebau, eine konventionelle Aufbereitung und die Nähe zu vorhandener Infrastruktur als mögliche Vereinfachungen hinzu. Die Vorstudie veranschlagt dennoch All-in Sustaining Costs von durchschnittlich 1.538 US-Dollar je Unze sowie anfängliche Investitionen von rund 276 Mio. US-Dollar. Die Gehalte müssen daher immer gemeinsam mit Durchsatz, Gewinnungsrate, Abraumverhältnis und Kapitalbedarf beurteilt werden.

Die DFS wird zum entscheidenden Qualitätstest

Die aktuellen Werte verleihen Tesoro ein interessantes Profil: Der Reservengehalt liegt ungefähr auf dem globalen Durchschnitt von Newmont und Barrick, während der geplante Head Grade in den ersten neun Jahren höher ausfällt. Daraus entsteht ein möglicher Vorteil für die frühe Produktions- und Cashflowphase.

Noch beruhen diese Aussagen jedoch auf einer Vorstudie und einem geplanten Minenmodell. Die definitive Machbarkeitsstudie muss unter anderem Abbauverdünnung, Erzverluste, tatsächliche Gewinnungsraten, Kosten und Bauplanung weiter präzisieren. Bestätigt sie die Kombination aus 1,16 Gramm je Tonne in den frühen Jahren, rund 95% Goldgewinnung und 3 Mio. Tonnen Jahresdurchsatz, wäre nicht allein die Größe der Reserve bemerkenswert. Entscheidend wäre dann vor allem die Qualität ihrer geplanten Umsetzung.

Quellen:

https://smallcaps.com.au/article/tesoro-gold-establishes-128moz-maiden-ore-reserve-at-chilean-ternera-deposit

https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results/default.aspx

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-18moz-mineral-resource

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Tesoro Gold

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ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: US6516391066,CA06849F1080,AU0000077208