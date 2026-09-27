57% interne Rendite, 17 Monate Amortisation: Warum Tesoro Gold zwischen Kinross und Rio2 auffällt

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Die erste Erzreserve ist nicht die einzige wichtige Neuigkeit von Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208). Gemeinsam mit der Reserve veröffentlichte das Unternehmen aktualisierte Wirtschaftlichkeitsdaten auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie. Das Ergebnis: Für das El-Zorro-Projekt werden ein Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 57 Prozent und eine Amortisationszeit von lediglich 17 Monaten ausgewiesen.

Was 57 Prozent interne Rendite tatsächlich bedeuten

Die interne Rendite ist keine prognostizierte Aktienrendite. Sie misst vielmehr die modellierte Verzinsung des in ein Projekt investierten Kapitals auf Basis der erwarteten künftigen Zahlungsströme. Je höher der Wert ausfällt, desto größer ist rechnerisch der Puffer gegenüber Kostensteigerungen, Verzögerungen oder niedrigeren Rohstoffpreisen.

Auch die Amortisationszeit spielt für die Finanzierung einer Mine eine wichtige Rolle. Je schneller das ursprünglich eingesetzte Kapital nach Produktionsbeginn zurückfließt, desto kürzer bleibt es den typischen operativen Risiken eines neuen Betriebs ausgesetzt. Die bei Tesoro modellierten 17 Monate sind deshalb eine auffällige Kennzahl, müssen aber noch durch die definitive Machbarkeitsstudie bestätigt werden.

Die aktuelle Planung sieht für Ternera anfängliche Investitionen von 276,5 Mio. US-Dollar vor. Der Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar basiert auf einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze. Für die Optimierung des Tagebaus und die Berechnung der Erzreserve setzte Tesoro sogar lediglich 3.000 US-Dollar je Unze an. Die technische Reserve wurde damit unter einer vorsichtigeren Preisannahme abgegrenzt als die anschließende wirtschaftliche Bewertung.

Kinross plant in Chile mit 6,7 Mio. Unzen Reserve

Kinross Gold Corporation (ISIN: CA4969024047) liefert mit Lobo-Marte einen Vergleich für ein erheblich größeres chilenisches Entwicklungsprojekt. Die im Juli 2026 aktualisierte Wirtschaftlichkeitsanalyse umfasst rund 6,7 Mio. Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven. Während des stabilen Betriebs soll Lobo-Marte durchschnittlich etwa 350.000 Unzen Gold jährlich produzieren.

Bei einem unterstellten Goldpreis von 4.100 US-Dollar je Unze weist Kinross für Lobo-Marte einen Nettobarwert von 4,3 Mrd. US-Dollar, eine interne Rendite von 26 Prozent und eine Amortisationszeit von 2,3 Jahren aus. Die erwarteten nachhaltigen Gesamtkosten liegen bei ungefähr 1.000 US-Dollar je Unze. Kinross treibt derzeit Genehmigungen, Engineering und Ausführungsplanung für das Projekt voran.

Rio2 zeigt den Weg vom Projekt zur produzierenden Mine

Rio2 Limited (ISIN: CA7672171021) befindet sich beim ebenfalls in Chile gelegenen Fenix-Goldprojekt bereits einen Schritt weiter. Nach einer Bauzeit von lediglich 14 Monaten goss das Unternehmen im Januar 2026 das erste Gold. Die kritischen Baumaßnahmen wurden nach Unternehmensangaben planmäßig und innerhalb des vorgesehenen Budgets abgeschlossen.

Rio2 plante für 2026 zunächst eine Produktion zwischen 60.000 und 70.000 Unzen Gold und arbeitet am Hochlauf auf 20.000 Tonnen aufgeschichtetes Erz pro Tag. Fenix nutzt eine stufenweise Entwicklungsstrategie und ein Haufenlaugungsverfahren, während Tesoro für Ternera eine klassische Carbon-in-Pulp-Anlage plant. Die Projekte sind technisch daher nicht direkt identisch. Rio2 zeigt aber, dass auch ein kleinerer Entwickler ein chilenisches Goldprojekt finanzieren, errichten und in Produktion überführen kann.

Tesoro positioniert sich zwischen Großprojekt und neuem Produzenten

Im Vergleich mit Kinross ist Ternera deutlich kleiner. Die neue Reserve von 1,28 Mio. Unzen liegt weit unter den 6,7 Mio. Unzen von Lobo-Marte, und auch die geplante jährliche Produktion erreicht nicht die Größenordnung des Kinross-Projekts. Dafür benötigt Tesoro nach der aktuellen Studie wesentlich weniger Anfangskapital und weist in seinem Modell eine höhere interne Rendite sowie eine kürzere Amortisationszeit aus.

Gegenüber Rio2 befindet sich Tesoro dagegen noch in einer früheren Entwicklungsphase. Fenix produziert bereits Gold, während für El Zorro zunächst die definitive Machbarkeitsstudie, die Umweltgenehmigungen und die Projektfinanzierung abgeschlossen werden müssen. Ternera besitzt mit der größeren Reserve und dem geplanten Drei-Millionen-Tonnen-Betrieb allerdings eine andere langfristige Größenordnung als die erste Ausbaustufe von Fenix.

Die drei Projekte verdeutlichen unterschiedliche Wege innerhalb derselben Bergbauregion. Kinross setzt auf ein großes Projekt mit Konzernfinanzierung und einer möglichen Jahresproduktion von rund 350.000 Unzen. Rio2 wählte eine kapitalbewusste, stufenweise Entwicklung und erreichte Anfang 2026 die Produktion. Tesoro plant einen mittelgroßen Tagebaubetrieb mit konventioneller Verarbeitung und einer mehr als 13-jährigen Laufzeit.

Ein einzelner Tagebau soll die Komplexität begrenzen

Die Wirtschaftlichkeit von Ternera hängt nicht allein am Goldpreis. Die gesamte Reserve liegt innerhalb eines einzelnen geplanten Tagebaus, wodurch mehrere voneinander getrennte Abbauzentren vermieden werden. Die vorgesehene Aufbereitung verwendet etablierte Verfahren und basiert auf einer modellierten Goldausbringung von 94,5 Prozent.

Über die ersten zehn Jahre soll das verarbeitete Erz durchschnittlich 1,16 Gramm Gold je Tonne enthalten. Diese höhere Anfangsqualität kann dazu beitragen, frühzeitig stärkere Zahlungsströme zu erwirtschaften und die modellierte Amortisationszeit zu verkürzen. Gleichzeitig bleibt die tatsächliche Entwicklung von Abbauleistung, Kosten, Wechselkursen und Goldpreis bis zum Produktionsstart offen.

Jetzt muss die definitive Studie das Modell bestätigen

Die neuen Kennzahlen heben Tesoro innerhalb der chilenischen Entwicklerlandschaft hervor, stellen aber noch keine garantierten Ergebnisse dar. Eine Vormachbarkeitsstudie besitzt eine geringere Genauigkeit als eine definitive Machbarkeitsstudie. Veränderungen bei Investitionskosten, Betriebsausgaben oder Bauzeit können Nettobarwert, interne Rendite und Amortisationszeit spürbar beeinflussen.

Bis Ende 2026 soll die definitive Machbarkeitsstudie diese Annahmen weiter konkretisieren. Danach werden vor allem der Genehmigungsprozess und die Finanzierung darüber entscheiden, ob sich die modellierte Wirtschaftlichkeit in eine gebaute Mine übersetzen lässt. Der Vergleich mit Kinross und Rio2 zeigt dabei beide Seiten der Tesoro-Story: Ternera ist kleiner als ein milliardenschweres Konzernprojekt, aber größer und langfristiger angelegt als manche stufenweise entwickelte Startermine. Die 57 Prozent interne Rendite und die 17 Monate Amortisationszeit liefern dafür einen starken Ausgangspunkt - beweisen muss sich die Rechnung nun in den nächsten Entwicklungsstufen.

Quellen:

https://smallcaps.com.au/article/tesoro-gold-establishes-128moz-maiden-ore-reserve-at-chilean-ternera-deposit

https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results/default.aspx

https://www.rio2.com/post/rio2-announces-gold-pour-at-fenix-gold-mine

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-18moz-mineral-resource

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ISIN:??AU0000077208

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