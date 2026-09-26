5 Mrd. AUD und 3,7 Mrd. AUD: Warum Tesoro Gold nach den Deals von Northern Star und Gold Fields auffällt

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Der Goldsektor bezahlt hohe Summen für Projekte, die über belastbare Reserven und eine realistische Perspektive auf künftige Produktion verfügen. Northern Star übernahm De Grey Mining für rund 5 Mrd. AUD, Gold Fields folgte mit dem 3,7 Mrd. AUD schweren Kauf von Gold Road Resources. Genau in diesem Marktumfeld hat Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) einen entscheidenden Entwicklungsschritt vollzogen: Für die chilenische Lagerstätte Ternera liegt seit dem 18. September 2026 erstmals eine Erzreserve vor.

Aus 1,82 Mio. Unzen Ressource werden 1,28 Mio. Unzen Reserve

Die neue Erzreserve umfasst 42,8 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,93 Gramm Gold je Tonne. Daraus ergeben sich 1,28 Mio. Unzen Gold, die vollständig innerhalb eines geplanten Tagebaus liegen. Von den 1,47 Mio. Unzen der zuvor ausgewiesenen "Measured"- und "Indicated"-Ressourcen konnten damit rund 87 Prozent in Reserven umgewandelt werden.

Diese Unterscheidung ist im Bergbau zentral. Eine Mineralressource beschreibt zunächst ein geologisch abgegrenztes Vorkommen, während eine Erzreserve zusätzlich wirtschaftliche, technische und regulatorische Faktoren berücksichtigt. Erst die Reserve bildet damit eine belastbarere Grundlage für einen konkreten Minenplan, die Finanzierung und eine spätere Bauentscheidung.

Die Reserve von Ternera unterstützt eine geplante Minenlaufzeit von mehr als 13 Jahren bei einer Verarbeitungskapazität von drei Mio. Tonnen jährlich. Für die ersten zehn Produktionsjahre wird ein durchschnittlicher Goldgehalt von 1,16 Gramm je Tonne angesetzt. In der Reserve befinden sich 93.000 Unzen in der Kategorie "Proved" und rund 1,19 Mio. Unzen in der Kategorie "Probable".

Northern Star sichert sich mit Hemi die nächste Produktionssäule

Northern Star Resources Limited (ISIN: AU000000NST8) zeigte mit der Übernahme von De Grey Mining, welchen strategischen Wert fortgeschrittene Goldprojekte besitzen können. Der rund 5 Mrd. AUD schwere Aktientausch brachte Northern Star die Kontrolle über das Hemi-Projekt in Westaustralien. Hemi zählt zu den größten australischen Goldentdeckungen der vergangenen Jahre und soll langfristig zu einer wichtigen neuen Produktionssäule des Konzerns werden.

Für Northern Star ging es damit nicht allein um zusätzliche Unzen im Boden. Der Produzent kaufte einen weit entwickelten Minenplan, eine umfangreiche Ressource und die Möglichkeit, seine Produktion über bestehende Minen hinaus zu verlängern. Der Preis enthielt folglich auch den strategischen Wert eines Projekts, das bereits große Teile des Weges von der Entdeckung zur geplanten Mine zurückgelegt hatte.

Gold Fields bezahlt 3,7 Mrd. AUD für vollständige Kontrolle

Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) verfolgte beim Kauf von Gold Road Resources eine andere, aber verwandte Logik. Der südafrikanische Goldkonzern zahlte rund 3,7 Mrd. AUD und erhielt dadurch die vollständige Kontrolle über die australische Gruyere-Mine. Zuvor hatten Gold Fields und Gold Road jeweils 50 Prozent an dem produzierenden Tagebau gehalten.

Die Transaktion beseitigte die bisherige Joint-Venture-Struktur und verschaffte Gold Fields sämtliche künftigen Produktions- und Cashflowanteile von Gruyere. Im Unterschied zur De-Grey-Übernahme handelte es sich um einen bereits produzierenden Vermögenswert. Beide Deals zeigen jedoch, dass größere Goldkonzerne bereit sind, erhebliche Beträge für langfristig nutzbare Reserven und nachvollziehbare Produktionsperspektiven einzusetzen.

Warum die Deals kein direkter Bewertungsmaßstab sind

Tesoro lässt sich weder mit De Grey noch mit Gold Road direkt gleichsetzen. Hemi ist größer als Ternera, während Gruyere bereits Gold produziert und damit ein deutlich niedrigeres Entwicklungsrisiko besitzt. Die Milliardenbeträge der beiden Übernahmen können daher nicht einfach auf die Unzen von Tesoro übertragen werden.

Die Transaktionen verdeutlichen vielmehr, welche Eigenschaften im Goldsektor strategisch relevant sind. Große Produzenten benötigen neue Reserven, um abgebaute Unzen zu ersetzen und ihre Produktion langfristig zu stabilisieren. Bevor ein Projekt dafür infrage kommt, müssen Geologie, Metallurgie und Minenplanung ausreichend belastbar sein. Mit der ersten Erzreserve hat Tesoro nun einen wichtigen Teil dieser technischen Entlastung erreicht.

Für Ternera spricht dabei die vergleichsweise einfache Konzeption. Die gesamte Reserve befindet sich in einem einzelnen Tagebau, während drei metallurgische Testreihen eine konventionelle Aufbereitung über Zerkleinerung, Mahlung, Schwerkrafttrennung und Carbon-in-Pulp unterstützen. Für die Reservenberechnung wurde eine Goldausbringung von 94,5 Prozent verwendet. Schädliche Begleitelemente oder sogenannte Preg-Robbing-Effekte wurden in den bisherigen Untersuchungen nicht festgestellt.

Die definitive Machbarkeitsstudie wird zum nächsten Prüfstein

Der Reservennachweis ist ein Meilenstein, aber noch keine Bauentscheidung. Tesoro arbeitet weiter an der definitiven Machbarkeitsstudie, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Für das erste Quartal 2027 ist anschließend die Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der sektoralen Genehmigungen und des Schließungsplans vorgesehen.

Parallel laufen Bohrungen zur Erweiterung der bestehenden Ternera-Ressource und zur Untersuchung weiterer Ziele im rund 570 Quadratkilometer großen El-Zorro-Distrikt. Zusätzliche Entdeckungen könnten die Lebensdauer eines späteren Betriebs verlängern, sind derzeit jedoch noch nicht Bestandteil der Reserve oder des verbindlichen Minenplans.

Die Übernahmen von De Grey und Gold Road bedeuten nicht, dass Tesoro automatisch zu einem Übernahmekandidaten wird. Sie zeigen allerdings, wie wichtig fortgeschrittene, technisch nachvollziehbare Goldprojekte für größere Produzenten geworden sind. Mit 1,28 Mio. Unzen Reserve hat Tesoro den Übergang von einer überwiegend geologischen Geschichte zu einem konkreter planbaren Entwicklungsprojekt vollzogen. Genau dieser Schritt macht das Unternehmen innerhalb des konsolidierenden Goldsektors besser vergleichbar - auch wenn bis zu einer finanzierten und genehmigten Mine noch wesentliche Aufgaben bleiben.

Quellen:

https://smallcaps.com.au/article/tesoro-gold-establishes-128moz-maiden-ore-reserve-at-chilean-ternera-deposit

https://www.nsrltd.com/media/ocblnmic/northern-star-agrees-to-acquire-de-grey-02-12-2024.pdf

https://www.reuters.com/world/africa/south-africas-gold-fields-buy-australias-gold-road-24-billion-deal-2025-05-04/

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-18moz-mineral-resource

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: ZAE000018123,AU000000NST8,AU0000077208