Gold über 4.000 US-Dollar trotz Fed-Zinserhöhung: Warum Barrick, B2Gold, Tesoro Gold und North Peak jetzt im Fokus stehen

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Gold hat Mitte September erneut gezeigt, wie widerstandsfähig der aktuelle Edelmetallmarkt ist. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte geriet der Goldpreis zunächst unter Druck. Doch schon kurz darauf setzte eine Erholung ein und das Edelmetall bewegte sich wieder in Richtung der Marke von 4.350 US-Dollar je Feinunze.

Das ist bemerkenswert. Denn höhere Zinsen gelten normalerweise als Belastung für Gold. Steigende Renditen erhöhen die Attraktivität verzinslicher Anlagen gegenüber dem Edelmetall, das selbst keine laufenden Erträge abwirft.

Für Goldinvestoren rückt deshalb eine andere Frage in den Vordergrund: Was bedeutet ein Goldpreis, der sich trotz höherer Zinsen oberhalb von 4.000 US-Dollar behauptet, für die gesamte Wertschöpfungskette? Die Auswirkungen reichen von großen Produzenten wie Barrick und B2Gold bis zu Entwicklern und Explorern wie Tesoro Gold und North Peak.

Barrick und B2Gold zeigen die Dimension

Bei etablierten Produzenten wird sichtbar, welche finanziellen Größenordnungen ein hohes Goldpreisniveau ermöglichen kann.

Barrick Mining Corporation (ISIN: CA0679011XXX) produzierte im zweiten Quartal 2026 rund 796.000 Unzen Gold und übertraf damit die eigene Prognosespanne von 730.000 bis 770.000 Unzen. Die All-in Sustaining Costs lagen bei 1.866 US-Dollar je Unze. Gleichzeitig erwirtschaftete Barrick einen operativen Cashflow von 1,70 Milliarden US-Dollar.

Auch B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099) bietet erhebliches Exposure zum Goldpreis. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Produktion zwischen 820.000 und 920.000 Unzen. Bis Ende Juni waren sämtliche 264.768 Unzen aus den Gold-Prepay-Verträgen geliefert. Damit sollen zukünftige Goldverkäufe wieder zu Spotpreisen erfolgen. B2Gold erwartet entsprechend eine Verbesserung des freien Cashflows in der zweiten Jahreshälfte gegenüber dem zweiten Quartal.

Die beiden Produzenten verdeutlichen, warum ein Goldpreis von mehr als 4.000 US-Dollar unmittelbar relevant ist. Für Anleger ergibt sich daraus jedoch noch eine zweite Frage: Welche bislang nicht produzierenden Projekte könnten in einem dauerhaft hohen Goldpreisumfeld strategisch und wirtschaftlich an Bedeutung gewinnen?

Tesoro Gold: 1,82 Millionen Unzen in einem veränderten Goldmarkt

Damit rückt Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) in den Blick. Ende August meldete das Unternehmen eine deutliche Aufwertung der Mineralressource der Ternera-Lagerstätte auf dem El-Zorro-Goldprojekt in Chile.

Die aktualisierte Ressource umfasst 51,6 Millionen Tonnen mit 1,10 g/t Gold und insgesamt 1,82 Millionen Unzen Gold. Davon befinden sich inzwischen 1,47 Millionen Unzen beziehungsweise 78 Prozent des enthaltenen Goldes in den höher eingestuften Kategorien Measured und Indicated.

Für Tesoro ist das ein wichtiger Entwicklungsschritt. Das Unternehmen bewegt sich damit zunehmend von der Ressourcendefinition in Richtung technischer und wirtschaftlicher Projektentwicklung.

Im derzeitigen Goldmarkt fällt insbesondere eine Zahl auf: Die 1,82-Millionen-Unzen-Ressource wurde innerhalb einer mit einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze optimierten Tagebaugrube abgegrenzt. Der Goldpreis lag Mitte September zeitweise deutlich darüber.

Das macht aus Ternera selbstverständlich noch keine wirtschaftliche Mine. Die Differenz zeigt jedoch, warum die kommenden Entwicklungsschritte des Projekts gerade in diesem Goldpreisumfeld besonders relevant werden.

Im Mittelpunkt stehen nun eine erstmalige Erzreserve und die Definitive Feasibility Study. Parallel setzt Tesoro die Bohrungen zur Erweiterung von Ternera sowie die Exploration weiterer Ziele im El-Zorro-Distrikt fort.

North Peak: Nevada bleibt ein strategischer Goldstandort

North Peak Resources Ltd. (ISIN: CA6614441096) befindet sich noch früher auf der Entwicklungskurve und weist entsprechend ein anderes Risikoprofil auf.

Das Unternehmen kontrolliert den Prospect Mountain Mine Complex in Eureka County, Nevada. Im August startete North Peak dort seine Explorationskampagne 2026. Geplant sind rund 7.000 Meter Bohrungen in fünf Zielgebieten.

Untersucht werden sollen sowohl potenzielle oxidische Mineralisierungen rund um vorhandene Untertage-Infrastruktur als auch eine tiefer liegende Sulfid-Anomalie, die mit Diamantbohrungen getestet werden soll.

Nevada liefert dafür einen strategisch interessanten Hintergrund. Barrick und Newmont bauen ihre Position über Nevada Gold Mines weiter aus; durch das Einbringen zusätzlicher Assets soll der Komplex nach Angaben Barricks nahezu 100 Millionen Unzen umfassen.

Daraus ergibt sich ausdrücklich weder eine kommerzielle Verbindung zu North Peak noch lässt sich daraus auf die Mineralisierung bei Prospect Mountain schließen. Es unterstreicht jedoch die anhaltende Bedeutung Nevadas für die internationale Goldindustrie.

Bei North Peak müssen deshalb vor allem die kommenden Bohrergebnisse überzeugen. Eine entsprechende Mineralressource ist bislang nicht definiert. Gerade deshalb könnten neue Explorationsergebnisse für die weitere Bewertung des Projekts entscheidend werden.

Fazit

Die jüngste Entwicklung am Goldmarkt liefert Anlegern ein interessantes Signal. Selbst nach der ersten US-Zinserhöhung seit mehreren Jahren konnte sich Gold wieder in Richtung 4.350 US-Dollar bewegen. Ein dauerhaft hohes Preisniveau würde nicht nur die Margen großer Produzenten beeinflussen, sondern könnte auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Entwicklungs- und Explorationsprojekte verändern.

Bei Barrick und B2Gold sind die Auswirkungen hoher Goldpreise bereits unmittelbar relevant. Tesoro Gold und North Peak stehen dagegen in früheren Phasen der Wertschöpfungskette. Tesoro verfügt bei Ternera über eine Ressource von 1,82 Millionen Unzen und muss nun mit Erzreserve und DFS die nächsten entscheidenden Entwicklungsschritte liefern. North Peak ist noch stärker explorationsgetrieben; hier müssen die laufenden Bohrungen das Potenzial von Prospect Mountain erst bestätigen.

Genehmigungen, Finanzierung, technische Studien und Exploration bleiben erhebliche Risiken. Doch solange Gold oberhalb von 4.000 US-Dollar notiert, dürfte die Frage an Bedeutung gewinnen, wo die nächsten wirtschaftlich gewinnbaren Unzen entstehen können.

Quellen:

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

https://northpeakresources.com/

https://tesorogold.com.au/

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