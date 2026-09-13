Gold wieder über 4.400 Dollar, Newmont nahe Jahreshoch: Warum bei North Peak jetzt 7.000 Meter Bohrprogramm zählen

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Gold hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder über die Marke von 4.400 US-Dollar je Unze geschoben. Das allein bedeutet technisch noch keine Entwarnung: Widerstände um 4.422 bis 4.434 US-Dollar und anschließend im Bereich von rund 4.537 US-Dollar bleiben bestehen. Doch für Goldminenunternehmen ist ein anderer Punkt entscheidender. Selbst nach der Korrektur bewegt sich der Goldpreis auf einem Niveau, das Explorationsprojekte deutlich stärker ins Blickfeld des Kapitalmarkts rückt.

Wie weit die Neubewertung des Sektors bereits gegangen ist, zeigt Newmont Corporation (ISIN: US6516391066). Die Aktie notierte am 9. September bei rund 129 US-Dollar und damit nur wenige Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 135,29 US-Dollar. Bernstein senkte zwar das Kursziel leicht von 147 auf 144 US-Dollar, hielt aber an "Outperform" fest. Für Anleger stellt sich damit eine interessante Frage: Wenn große Produzenten bereits einen erheblichen Teil des Goldpreisanstiegs eingepreist haben - wo entsteht die nächste operative Hebelwirkung?

Gold kann schnell steigen - neue Lagerstätten entstehen nicht über Nacht

Genau hier liegt die Besonderheit des Goldsektors. Der Metallpreis kann sich innerhalb von Monaten deutlich verändern. Die Entdeckung, Abgrenzung und Entwicklung eines neuen Vorkommens dauert dagegen Jahre. Ein hoher Goldpreis macht deshalb nicht automatisch jeden Explorer attraktiv. Er erhöht aber den Wert erfolgreicher Exploration - insbesondere in etablierten Bergbauregionen, in denen bereits Infrastruktur, historische Produktion und bekannte mineralisierte Systeme vorhanden sind.

Nevada gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Goldregionen Nordamerikas. Im Eureka Mining Camp befindet sich der Prospect-Mountain-Komplex. Nach Angaben von North Peak umfasst die historische Goldproduktion zusammen mit aktuellen Ressourcen verschiedener Projekte des Camps mehr als 8,2 Millionen Unzen. Prospect Mountain selbst steuerte historisch rund 47.953 Unzen bei; zugleich weist das Unternehmen ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnisse und Ressourcen benachbarter Liegenschaften keinerlei Rückschluss auf eine Mineralisierung des eigenen Projekts zulassen.

Gerade dieser Unterschied ist für Anleger entscheidend: Ein erfolgreicher Distrikt liefert geologischen Kontext - er ersetzt keinen eigenen Explorationserfolg.

North Peak setzt 2026 auf den Bohrer

Hier kommt North Peak Resources Ltd. (ISIN: CA6614441096) ins Spiel. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben 100 Prozent des Prospect Mountain Mine Complex und hat für 2026 ein Bohrprogramm von insgesamt rund 7.000 Metern vorgesehen. Fünf unterschiedliche Bereiche sollen untersucht werden; die Kampagne begann bereits im August mit Reverse-Circulation-Bohrungen und soll bis in den November hinein laufen.

Der unmittelbar spannendste Teil startete Anfang September: North Peak hat Diamantbohrungen aufgenommen, um eine große geophysikalische Anomalie unter Prospect Mountain genauer zu testen. Nach einer erneuten Interpretation der Magnetotellurik-, IP- und Gravitationsdaten wurde die Lage des Hauptziels angepasst. Die überarbeitete Anomalie erstreckt sich laut Unternehmen über mehr als 1,5 Kilometer und liegt parallel zur sogenannten Silver-Connor-Verwerfung.

Das ist zunächst ein geophysikalisches Ziel - keine definierte Lagerstätte. Doch North Peak verfügt bereits über einen interessanten Hinweis aus dem Untergrund.

221,6 Gramm Silber und 9,5 Prozent Zink - aber wo liegt der Kern?

Eine 2023 gebohrte Diamantbohrung traf innerhalb der interpretierten Anomalie unter anderem auf einen ein Meter mächtigen Abschnitt mit 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne sowie auf 1,9 Meter mit 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber je Tonne. Nach Interpretation des Unternehmens könnten die vergleichsweise hohen Zink- und niedrigen Gold- und Bleigehalte darauf hindeuten, dass die Bohrung eher den Rand eines mineralisierten Systems getroffen hat. Genau diese Annahme soll die neue Kampagne testen.

Die überarbeitete 3D-Modellierung verschiebt das Zentrum des geophysikalischen Ziels nach Westen. North Peak hat deshalb Ansatzpunkte und Bohrwinkel verändert, um sowohl die neue Interpretation als auch relevante Verwerfungsstrukturen direkter zu durchschneiden.

Das macht die nächsten Bohrergebnisse zum entscheidenden Test der Investmentthese. Geophysik kann ein Ziel definieren - erst Bohrkern und Analytik zeigen, ob dort tatsächlich ein zusammenhängendes und wirtschaftlich relevantes mineralisiertes System vorhanden ist.

Historischer Bergbau trifft moderne Exploration

Prospect Mountain bietet dabei einen ungewöhnlichen Ausgangspunkt. Auf dem Gelände existieren historische Untertageanlagen, und für einen Teil des Projekts besteht bereits ein Plan of Operations, der unter anderem Untertagebergbau von bis zu 365.000 Tonnen jährlich erlaubt. Das bedeutet allerdings ausdrücklich nicht, dass North Peak bereits eine wirtschaftliche Ressource definiert oder eine Produktionsentscheidung getroffen hat.

Genau darin liegt das Spannungsfeld der Aktie: Der Goldmarkt liefert Rückenwind, Nevada liefert einen etablierten geologischen Rahmen - aber North Peak muss mit seinen eigenen Bohrungen erst beweisen, was Prospect Mountain tatsächlich enthält.

Fazit

Gold oberhalb von 4.400 US-Dollar und eine Newmont-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch zeigen, wie stark sich das Umfeld für Goldunternehmen verändert hat. Während Produzenten bereits von hohen Metallpreisen profitieren, verschiebt sich bei Explorern die entscheidende Frage auf die Qualität ihrer Projekte und Bohrziele. North Peak besitzt mit Prospect Mountain ein historisch abgebautes Projekt in einem bedeutenden Nevada-Golddistrikt und testet 2026 mit einem rund 7.000 Meter umfassenden Programm mehrere bislang wenig oder neu interpretierte Zielgebiete. Besonders relevant ist die nun laufende Diamantbohrung in die über 1,5 Kilometer lange geophysikalische Anomalie. Noch existiert daraus jedoch keine definierte Ressource, und weder historische Produktion noch Erfolge benachbarter Projekte garantieren einen Fund. Anleger sollten deshalb vor allem auf Bohrergebnisse, Mächtigkeiten, Gehalte und die räumliche Kontinuität der Mineralisierung achten. Der Goldpreis liefert North Peak derzeit ein attraktives Umfeld - ob daraus Unternehmenswert entsteht, entscheidet nun der Bohrer.

Quellen:

https://investinglive.com/commodities/gold-bounces-back-above-4-400-but-has-the-technical-picture-actually-improved/

https://uk.finance.yahoo.com/news/why-barrick-mining-b-9-153004105.html

https://northpeakresources.com/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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Enthaltene Werte: US6516391066,CA6614441096