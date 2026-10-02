27 Milliarden Dollar reichen nicht: Warum Barrick, Newmont & Co. plötzlich neue Goldprojekte brauchen

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27,1 Milliarden US-Dollar - und trotzdem eine Absage: Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) wollte mit einem unverbindlichen Übernahmevorschlag Northern Star Resources (ISIN: AU000000NST8) übernehmen und damit den zweitgrößten Goldproduzenten der Welt hinter Newmont (ISIN: US6516391066) schaffen. Doch Northern Star hält den Vorschlag für zu niedrig. Der Vorgang zeigt, welche Summen derzeit für große Goldportfolios aufgerufen werden. Gleichzeitig ordnen Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) und Newmont für 1,95 Milliarden US-Dollar zusätzliche Projekte innerhalb ihres riesigen Nevada-Komplexes neu, während i-80 Gold Corp. (ISIN: CA44955L1067) mit bis zu sieben Bohrgeräten nach zusätzlichen Unzen sucht. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) ist das keine Übernahmestory. Das Unternehmen befindet sich auf Prospect Mountain in Nevada noch in einer viel früheren Explorationsphase. Doch genau darin steckt die interessante Verbindung: Bevor Goldprojekte irgendwann Milliardenbewertungen erreichen können, müssen neue Lagerstätten zunächst gefunden werden. Und genau dieser Prozess wird angesichts der enormen Summen im Goldsektor wieder interessant.

27 Milliarden Dollar - Northern Star sagt trotzdem Nein

Gold Fields hatte Northern Star am 13. September einen unverbindlichen, indikativen und bedingten Vorschlag für einen Zusammenschluss unterbreitet. Die Transaktion hätte Northern Star mit rund 38,7 Milliarden australischen Dollar beziehungsweise etwa 27,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Northern-Star-Aktionäre sollten eine Kombination aus Bargeld und neuen Gold-Fields-Aktien erhalten und anschließend rund ein Drittel des fusionierten Konzerns besitzen. Doch Northern Star lehnte weitere Gespräche auf dieser Basis ab. Nach Auffassung des Boards spiegelt der Vorschlag den Wert des Unternehmens nicht angemessen wider und kommt zudem zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Gold Fields hält dagegen und verweist auf mögliche Synergien von insgesamt 4 bis 5 Milliarden US-Dollar. Ein Deal existiert bislang ausdrücklich nicht. Gold Fields erklärte jedoch, weiterhin den Dialog mit Northern Star suchen zu wollen.

Aus zwei Produzenten wäre die Nummer zwei der Welt geworden

Die Dimension erklärt, weshalb der Vorgang für die gesamte Goldbranche relevant ist. Nach Berechnungen von Reuters hätte ein Zusammenschluss Gold Fields und Northern Star gemessen an der Produktion zum zweitgrößten Goldproduzenten der Welt hinter Newmont gemacht. Der Vorstoß reiht sich zugleich in eine breitere Konsolidierungsbewegung im Rohstoffsektor ein. Unternehmen versuchen, Größe aufzubauen, Kosten zu verteilen und sich langfristigen Zugang zu hochwertigen Reserven und Projekten zu sichern. Gerade im Goldbergbau ist dieser Punkt entscheidend: Eine Mine produziert ihren eigenen Rohstoffbestand Stück für Stück ab. Wer langfristig Millionen Unzen pro Jahr fördern will, muss deshalb kontinuierlich neue Reserven ersetzen - durch Exploration, Projektentwicklung oder Übernahmen.

Warum 27 Milliarden Dollar für die Explorationsbranche interessant sind

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jeder Explorer plötzlich Milliarden wert ist. Zwischen einem frühen Explorationsprojekt und einem globalen Produzenten wie Northern Star liegen Jahre an Bohrungen, Ressourcenschätzungen, Studien, Genehmigungen, Milliardeninvestitionen und schließlich erfolgreicher Produktion. Doch der abgelehnte Vorschlag macht sichtbar, welchen strategischen Wert etablierte Goldportfolios erreichen können. Für die Branche stellt sich deshalb eine einfache Frage: Woher kommen die Projekte, die in zehn oder fünfzehn Jahren Teil solcher Portfolios sein könnten? Bestehende Produzenten können sich gegenseitig kaufen - dadurch entsteht jedoch zunächst keine einzige neue Unze Gold im Boden.

Barrick und Newmont bewegen gleichzeitig 1,95 Milliarden Dollar in Nevada

Wie wertvoll etablierte Goldregionen sein können, zeigt parallel Nevada. Barrick und Newmont haben im August vereinbart, zusätzliche Projekte in ihr Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture einzubringen. Barrick steuert Fourmile bei, Newmont die Projekte Mike und Fiberline. Im Zusammenhang mit der Neuordnung zahlt Newmont 1,95 Milliarden US-Dollar an Barrick. Gleichzeitig wurden bestehende Streitigkeiten beigelegt und Newmont gab seine Zustimmung zu Barricks geplantem Börsengang der nordamerikanischen Goldaktivitäten. Barrick beschreibt den erweiterten Komplex als ein System mit annähernd 100 Millionen Unzen Gold. Damit steht in Nevada bereits einer der größten Goldkomplexe der Welt - und trotzdem investieren die Unternehmen weiter in dessen Zukunft.

Fast 100 Millionen Unzen - und die Suche geht trotzdem weiter

Genau darin liegt der für Explorer interessante Teil der Geschichte. Selbst Barrick und Newmont können sich auf vorhandenen Reserven nicht ausruhen. Fourmile wird weiterentwickelt, zusätzliche Projekte werden integriert und bestehende Minen müssen ihre Produktion langfristig ersetzen. Der Wert eines großen Minenkomplexes entsteht deshalb nicht nur aus dem Gold, das heute gefördert wird, sondern auch aus seiner Fähigkeit, die Produktion über viele Jahre durch zusätzliche Ressourcen und neue Projekte aufrechtzuerhalten. Die Milliardenbeträge im Goldsektor lösen das geologische Grundproblem also nicht: Bevor eine neue Mine gebaut werden kann, muss zunächst jemand ein wirtschaftlich relevantes Vorkommen finden.

225 Meter Gold und Silber zeigen die nächste Entwicklungsstufe

Wie dieser Prozess eine Stufe früher aussieht, demonstriert derzeit i-80 Gold in Nevada. Am 22. September meldete das Unternehmen neue Ergebnisse vom Mineral-Point-Projekt auf seiner Ruby-Hill-Liegenschaft. Darunter waren 225,6 Meter mit 1,33 Gramm Gold und 39,2 Gramm Silber je Tonne sowie 170,7 Meter mit 1,70 Gramm Gold und 61,5 Gramm Silber je Tonne. Bei den Angaben handelt es sich um Bohrlochlängen; i-80 schätzt die tatsächlichen Mächtigkeiten auf etwa 75 bis 95 Prozent davon. Besonders interessant: Von den zunächst gemeldeten 35 Bohrlöchern waren 19 Step-outs außerhalb der bestehenden Mineralressource - und alle 19 trafen Mineralisierung. Das garantiert keine zukünftige wirtschaftliche Förderung, liefert i-80 aber Ansatzpunkte für weitere Arbeiten.

130.000 Meter und bis zu sieben Bohrgeräte

i-80 plant auf Mineral Point rund 130.000 Meter Bohrungen in ungefähr 300 Bohrlöchern. Bis Ende August waren etwa 30.000 Meter abgeschlossen, und die Bohrflotte wurde zeitweise auf bis zu sieben Geräte erweitert. Das verdeutlicht, wie weit der Weg von ersten Treffern bis zu einem belastbaren Projekt sein kann. Mineral Point besitzt bereits eine große Gold-Silber-Ressource und befindet sich damit in einer völlig anderen Entwicklungsphase als ein früher Explorer. Trotzdem wird weiter massiv gebohrt, weil Geometrie, Kontinuität und mögliche Erweiterungen des Systems erst mit zusätzlichen Daten besser verstanden werden können.

Eine Mine entsteht nicht mit dem ersten Treffer

Das ist für die aktuelle Übernahmediskussion entscheidend. Ein Konzern wie Gold Fields kann versuchen, für 27 Milliarden US-Dollar einen etablierten Produzenten zu übernehmen. Alternativ können große Unternehmen Projekte selbst entwickeln oder Beteiligungen erwerben. Doch irgendwo am Anfang dieser Wertschöpfungskette steht immer Exploration. Aus einer geologischen Idee wird zunächst ein Bohrziel. Aus erfolgreichen Bohrungen kann irgendwann eine Ressource entstehen. Danach folgen technische und wirtschaftliche Studien, Genehmigungen, Finanzierung und Minenbau. Viele Projekte scheitern auf diesem Weg. Nur ein kleiner Teil erreicht tatsächlich die Produktion. Genau deshalb können entwickelte, langlebige Minenportfolios später enorme strategische Werte besitzen.

Bei North Peak beginnt die Geschichte wesentlich früher

North Peak befindet sich mit seinem Prospect Mountain Mine Complex im historischen Eureka Mining District in Nevada noch genau in dieser frühen Phase. Das ist für die Einordnung entscheidend: Für Prospect Mountain existiert derzeit keine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung. North Peak ist weder hinsichtlich Unternehmensgröße noch Entwicklungsstand mit Barrick, Newmont, Northern Star, Gold Fields oder i-80 vergleichbar. Auch erfolgreiche Projekte anderer Unternehmen in Nevada lassen ausdrücklich keine Rückschlüsse darauf zu, was North Peak auf seinem eigenen Grundstück finden wird. Der Zusammenhang besteht vielmehr darin, dass Prospect Mountain in einer etablierten Bergbauregion untersucht wird, während die Goldindustrie gleichzeitig enorme Summen für bereits weit entwickelte Assets bezahlt.

Seit September läuft der entscheidende Tiefentest

North Peak hat am 8. September mit Diamantbohrungen auf Prospect Mountain begonnen. Im Fokus steht zunächst eine magnetotellurische Sulphid-Anomalie unter dem historischen Minenkomplex. Vor dem aktuellen Programm wurden die verfügbaren geophysikalischen Daten projektweit zusammengeführt und neu interpretiert. Dadurch wurde die Position des Zielgebiets verfeinert. Die laufenden Bohrungen sollen nun zeigen, ob das geologische Modell tatsächlich trägt. Das Programm ist Teil der größeren 2026er Kampagne, die insgesamt fünf Zielgebiete umfasst und nach bisherigen Angaben bis in den November laufen soll.

9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber lieferten den ersten Hinweis

Der aktuelle Tiefentest baut auf einem Diamantbohrloch aus dem Jahr 2023 auf. PM23-001 traf damals innerhalb der interpretierten geophysikalischen Anomalie schmale Zonen massiver Sulphidmineralisierung. Gemeldet wurden unter anderem 9,5 Prozent Zink und 221,6 Gramm Silber je Tonne über einen Meter sowie 7,3 Prozent Zink und 54,6 Gramm Silber über 1,9 Meter. Nach Interpretation von North Peak könnten die hohen Zinkwerte bei vergleichsweise niedrigen Gold- und Bleigehalten darauf hindeuten, dass das damalige Loch einen peripheren Bereich eines mineralisierten Systems getroffen hat. Das ist bislang ausdrücklich eine geologische Interpretation und kein Beweis für einen mineralisierten Kern. Genau deshalb wird erneut gebohrt.

Die Geophysik liefert ein Ziel - keine Ressource

Diese Unterscheidung ist wichtig. Eine magnetotellurische Anomalie kann auf Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften des Untergrunds hinweisen und damit bei der Auswahl von Bohrzielen helfen. Sie beweist jedoch weder eine Lagerstätte noch eine bestimmte Menge an Gold, Silber oder anderen Metallen. Erst Bohrungen können zeigen, welche Gesteine tatsächlich vorhanden sind und ob relevante Mineralisierung vorkommt. Selbst ein erfolgreicher Treffer würde anschließend weitere Bohrungen erfordern, bevor überhaupt über eine erste Ressourcenschätzung gesprochen werden könnte. North Peak steht damit noch ganz am Anfang jener Entwicklungskette, deren anderes Ende derzeit bei milliardenschweren Goldproduzenten sichtbar wird.

Warum die Milliarden-Deals das Problem nicht lösen

Genau hier liegt die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus dem Gold-Fields-Vorstoß. Würde Gold Fields Northern Star übernehmen, wechselten hochwertige Minen und Reserven den Eigentümer. Die globale Menge an vorhandenen Goldlagerstätten würde dadurch aber nicht steigen. Dasselbe gilt grundsätzlich für viele Übernahmen innerhalb der Branche. Konsolidierung kann Kosten senken, Synergien schaffen und Kapital effizienter verteilen. Langfristig benötigt der Goldsektor aber trotzdem Exploration, wenn geförderte Reserven ersetzt werden sollen. Reuters beschreibt die Sicherung langfristiger Reserven ausdrücklich als einen der Faktoren hinter der aktuellen Konsolidierung im Bergbau.

Je wertvoller bestehende Minen werden, desto interessanter wird die Projektpipeline

Daraus ergibt sich keine automatische Neubewertung früher Explorer. Das Risiko bleibt enorm. Ein Bohrprogramm kann enttäuschen, eine Ressource kann zu klein sein, Metallurgie oder Genehmigungen können ein Projekt verhindern und selbst gute Lagerstätten können an den Investitionskosten scheitern. Trotzdem zeigt der aktuelle Markt, dass große Produzenten bereit sind, enorme Summen für Qualität, Größe und langfristige Produktionsmöglichkeiten zu diskutieren. Gleichzeitig investieren Barrick und Newmont Milliarden in Nevada und i-80 hunderte Bohrlöcher in seine nächste Projektgeneration. Für Anleger kann deshalb neben den heutigen Produzenten auch die Frage interessant werden, wo überhaupt neue Projekte entstehen.

27 Milliarden Dollar zeigen, was am Ende der Entwicklungskette stehen kann

Northern Star hat den Vorschlag von Gold Fields abgelehnt, weil das Board den angebotenen Wert für unzureichend hält. Ob Gold Fields nachbessert, die Gespräche beendet oder sich daraus eine völlig andere Transaktion entwickelt, ist offen. Für den Goldsektor sendet der Vorgang trotzdem ein bemerkenswertes Signal: Ein Portfolio großer produzierender Goldminen kann selbst bei einer Bewertung von mehr als 27 Milliarden US-Dollar als nicht ausreichend bewertet angesehen werden. Gleichzeitig entsteht jedes solche Portfolio aus Lagerstätten, die irgendwann entdeckt, erbohrt, entwickelt und finanziert werden mussten.

Bei Prospect Mountain muss jetzt zunächst der Bohrer überzeugen

Genau deshalb sollte North Peak nicht mit den Milliardenunternehmen dieser Geschichte verwechselt werden. Prospect Mountain besitzt noch keine Ressource, geschweige denn eine Machbarkeitsstudie oder produzierende Mine. Für North Peak zählt momentan etwas viel Grundlegenderes: Liefert die laufende Kampagne genügend geologische Argumente, um das Projekt weiterzuentwickeln? Bestätigt der Diamantbohrer Teile des aktuellen Modells, könnten daraus neue Folgeziele entstehen. Fällt das Ergebnis schwach aus, müsste die Interpretation möglicherweise erneut angepasst werden. Dieses Risiko gehört zur frühen Exploration. Doch während Gold Fields 27 Milliarden US-Dollar für ein bestehendes Goldportfolio diskutiert, Barrick und Newmont Milliardenwerte in Nevada neu ordnen und i-80 hunderte Bohrlöcher niederbringt, wird sichtbar, weshalb überhaupt weiterhin nach neuen Lagerstätten gesucht wird. Für North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) entscheidet sich der nächste Schritt deshalb nicht am Verhandlungstisch eines Milliarden-Deals - sondern zunächst tief unter Prospect Mountain.

Quellen:

Northern Star rejects Gold Fields' $27 billion bid to create world's No.2 gold miner - Reuters

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australias-northern-star-rejects-27-billion-takeover-approach-gold-fields-2026-09-28/

Comment on Northern Star announcement regarding non-binding indicative proposal - Gold Fields

https://www.goldfields.com/sens-announcements.php

Response to Media Speculation - Gold Fields Limited - Northern Star Resources

https://www.nsrltd.com/

Barrick Reports Second Quarter 2026 Results - Barrick Mining

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q2-2026-results/default.aspx

Newmont and Barrick Reach Agreement Regarding Nevada Gold Mines Joint Venture - Newmont

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-and-Barrick-Reach-Agreement-Regarding-Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture/default.aspx

i-80 Gold Announces Initial Assay Results From Mineral Point Including 1.33 g/t Au and 39.2 g/t Ag Over 225.6 Meters - i-80 Gold

https://www.i80gold.com/i-80-gold-announces-initial-assay-results-from-mineral-point-open-pit-project-in-nevada-including-a-step-out-hole-of-1-33-g-t-au-and-39-2-g-t-ag-over-225-6-meters/

North Peak Commences Diamond Drilling at Prospect Mountain Following Technical Review of MT Anomalies - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/313260/North-Peak-Commences-Diamond-Drilling-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada-Following-Technical-Review-of-MT-Anomalies

North Peak Commences 2026 Drilling Campaign at Prospect Mountain - North Peak Resources

https://www.newsfilecorp.com/release/308833/North-Peak-Commences-2026-Drilling-Campaign-at-Prospect-Mountain-Eureka-Nevada

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

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