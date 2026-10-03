© Foto: adobe.stock.comDie Handelswoche endete mit einer herben Enttäuschung für Gold. Die nach dem US-Arbeitsmarktbericht zu beobachtende Erholung wurde abverkauft. Der Goldpreis taumelte ins Wochenende. Das lässt nichts Gutes erwarten.
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,US1921085049,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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