Vancouver, Kanada / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. ("West Point Gold" oder das "Unternehmen") (TSX.V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich bekannt zu geben, dass Kinross Gold U.S.A. Inc. ("Kinross"), eine 100-%-Tochtergesellschaft von Kinross Gold Corporation, nach dem Erhalt der Genehmigungen und dem Abschluss der Sicherheitsleistungen mit Bohrungen auf dem Projekt Jefferson Canyon von West Point Gold in Nye County, Nevada, begonnen hat.

Höhepunkte

Kinross hat am 23. September 2026 mit Bohrungen auf dem Projekt Jefferson Canyon von West Point Gold begonnen, das etwa 7 km von seinen Betrieben bei Round Mountain entfernt ist.

Die vom Partner finanzierten Explorationsarbeiten ermöglichen es West Point Gold, weiterhin am Potenzial von Jefferson Canyon zu partizipieren, während das Unternehmen sein Hauptaugenmerk weiterhin auf sein Vorzeigeprojekt Gold Chain richten kann.

Die Genehmigungen wurden am 19. August 2026 erteilt, womit der in der Explorations- und Optionsvereinbarung von 2022 (die "Vereinbarung") festgelegte vierjährige Optionszeitraum beginnt.

Die Vereinbarung sieht das Potenzial für zukünftige Optionszahlungen von bis zu 10 Millionen USD vor.

West Point Gold behält eine bedeutende langfristige Beteiligung an Jefferson Canyon, einschließlich einer Projektbeteiligung von 20 %, falls beide Optionen von Kinross ausgeübt werden, sowie einen Royalty-Schutz, sollte seine Beteiligung anschließend auf unter 10 % verwässert werden.

"Wir freuen uns, dass die Bohrungen auf dem Projekt Jefferson Canyon von West Point Gold begonnen haben. Die historischen Bohrungen und die bereits zuvor von uns durchgeführten Arbeiten weisen darauf hin, dass dieses Projekt das Potenzial aufweist, eine bedeutsame Lagerstätte zu liefern. Angesichts der Nähe des Projekts zur Mine Round Mountain von Kinross und unserer Partnerschaft beim Projekt Jefferson Canyon mit Kinross sind wir davon überzeugt, dass die Hürde zur Definition einer abbaubaren Lagerstätte relativ gering ist", sagte President und CEO Derek Macpherson.

Projekt Jefferson Canyon, Nevada

Das Projekt Jefferson Canyon in Nye County, Nevada, ist 7 km von den Betrieben von Kinross bei Round Mountain entfernt (Abbildung 1). Das Projekt umfasst 145 historische Bohrlöcher, einschließlich 41,2 m mit 6,4 g/t Gold und 402 g/t Silber (GJ-81). Im Jahr 2022 unterzeichnete West Point Gold eine Explorations- und Optionsvereinbarung mit Kinross (die "Vereinbarung"). Kinross hat bis dato alle erforderlichen Zahlungen in Zusammenhang mit der Vereinbarung geleistet.

Abbildung 1: Projekt Jefferson Canyon im Vergleich zu Round Mountain

Das Projekt Jefferson Canyon enthält ein großes, in Vulkangestein enthaltenes epithermales Au-Ag-System, das im Wesentlichen dasselbe Alter aufweist wie die nahe gelegene Lagerstätte Round Mountain, eine erstklassige epithermale Lagerstätte mit geringer Sulfidation (LS). Beide befinden sich in felsischen Aschegangtuffen entlang der Ränder von Einsturzkratern und weisen beide eine starke nordwestlich verlaufende sowie in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete strukturelle Kontrolle der Erzgänge auf. Beide Gebiete enthalten niedriggradige disseminierte Mineralisierungen sowie hochgradige Erzgang- oder Verdrängungsmineralisierungen.

Im Rahmen historischer Bohrungen wurden mehrere Mineralisierungszonen definiert (Abbildung 2), die durch mehrere bedeutsame Bohrabschnitte hervorgehoben wurden, einschließlich 41,2 m mit 6,4 g/t Au und 402 g/t Ag (GJ-81).

Abbildung 2: Historische Bohrlöcher und mineralisierte Hülle entlang der Verwerfung Jefferson Canyon ("JF")

Bodenprobenahmen im Jahr 2021 ergaben eine kreisförmige Gold-in-Boden-Anomalie mit einer Größe von 4 km² (Abbildung 3). Der höchste Au-in-Boden-Wert belief sich auf 4.470 Teile pro Milliarde Au und die anomalen Werte verteilten sich wie folgt: 29 Proben enthielten über 500 Teile pro Milliarde Au; 99 Proben ergaben über 200 ppb Au; 234 Proben ergaben über 100 ppb Au; und 631 Proben ergaben über 20 ppb Au. Die fünf entnommenen Gesteinsproben waren anomal, mit Werten von bis zu 15,2 g/t Gold und 421 g/t Silber.

Abbildung 3: Gold-in-Boden- und Silber-in-Boden-Anomalien bei Jefferson Canyon mit historischen Bohransatzpunkten

Die CSAMT-Resistivitätsdaten weisen darauf hin, dass die Verwerfung Jefferson Canyon eine tiefe Struktur ist, die wahrscheinlich die Mineralisierung steuert. Diese räumliche Beziehung zur Gold-Silber-Mineralisierung unterstützt das Potenzial, die mineralisierte Ausdehnung sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe zu erweitern. Entlang der in Richtung Nordosten einfallenden Verwerfung Jefferson Canyon ist in Abtauchrichtung ein großer Leiter erkennbar.

Abbildung 4: CSAMT-Resistivitätsmodell zeigt die Projektion der Verwerfung Jefferson Canyon in der Tiefe

https://youtu.be/oNAP3s7eIZ4

Wesentliche restliche Bedingungen der Vereinbarung:

Kinross wird für die Dauer der Vereinbarung weiterhin laufende Pachtzahlungen in Höhe von 75.000 USD pro Jahr leisten.

Kinross ist verpflichtet, 600.000 USD für Explorationsarbeiten auszugeben, und wird dafür verantwortlich sein, die Zahlungen zu leisten, um die nicht patentierten Schürfrechte in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.

Während der Laufzeit der Vereinbarung hat Kinross die Option, 70 % des Projekts für eine Barzahlung in Höhe von 5.000.000 USD an West Point Gold zu erwerben und eine Joint-Venture-LLC zu gründen, sowie eine zweite Option, weitere 10 % des Projekts für eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 5.000.000 USD an das Unternehmen zu erwerben.

Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt vier Jahre ab dem Erhalt der Bohrgenehmigungen - mit einer potenziellen Verlängerung um bis zu zwei Jahre, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Die Bohrgenehmigungen wurden am 19. August 2026 erteilt.

Wenn eine LLC gegründet wird und die Beteiligung einer Partei auf unter 10 % verwässert wird, wandelt sich deren Beteiligung in eine Net Smelter Return- (NSR)-Royalty in Höhe von 1 % um.

Marketingaktivitäten

Das Unternehmen hat New Era Publishing Inc. ("New Era"), das auch unter dem Namen Katusa Research auftritt und ein unabhängiger Dienstleister ist, damit beauftragt, bestimmte Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und dem geltenden Wertpapierrecht für das Unternehmen zu erbringen. New Era mit Sitz in Vancouver, B.C., ist auf Medien- und Investor-Relations-Dienstleistungen im Rohstoffsektor spezialisiert. Im Rahmen einer Beratervereinbarung vom 8. September 2026 wird New Era für eine Laufzeit von zwei Monaten für eine einmalige Gebühr in Höhe von 150.000 USD, die zu Beginn der Dienstleistungen zu bezahlen ist, Medienarbeit, Investorenkommunikation und Dienstleistungen zur Steigerung der Marktbekanntheit für das Unternehmen erbringen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an New Era als Vergütung für dessen Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt New Era (einschließlich seiner Direktoren und Officers) zum jetzigen Zeitpunkt keine Wertpapiere des Unternehmens. Die Marketingvereinbarung mit New Era unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Freedom Financial Research LLC ("Freedom Financial"), einen unabhängigen Dienstleister, damit beauftragt, bestimmte Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und dem geltenden Wertpapierrecht für das Unternehmen zu erbringen. Freedom Financial mit Sitz in Charlottesville, Virginia, ist auf Medien- und Investor-Relations-Dienstleistungen spezialisiert. Im Rahmen einer Beratervereinbarung vom 11. September 2026 wird Freedom Financial für eine Laufzeit von 90 Tagen für eine einmalige Gebühr in Höhe von 150.000 USD, die zu Beginn der Dienstleistungen zu bezahlen ist, Medienarbeit, Investorenkommunikation und Dienstleistungen zur Steigerung der Marktbekanntheit für das Unternehmen erbringen. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Freedom Financial als Vergütung für dessen Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt Freedom Financial (einschließlich seiner Direktoren und Officers) zum jetzigen Zeitpunkt keine Wertpapiere des Unternehmens. Die Marketingvereinbarung mit Freedom Financial unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person ("QP") gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen zu den Liegenschaften, insbesondere hinsichtlich der historischen Bohrergebnisse, zu verifizieren. Die qualifizierte Person ist jedoch der Auffassung, dass die früheren Bohrungen und Analysearbeiten gemäß branchenüblichen Verfahren durchgeführt wurden.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: mailto:info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): http://x.com/westpointgoldUS

Facebook: https://www.facebook.com/Westpointgold/

Website: https://westpointgold.com/

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, wonach das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass ein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich, unter anderem Annahmen über zukünftige Gold-, Silber- und andere Metallpreise, Wechselkurse und Zinssätze, die Fähigkeit, wirtschaftlich verwertbare Mineralisierungen zu definieren, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erlangung behördlicher Genehmigungen und Finanzierungen, die Verlängerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen sowie die Erlangung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, stabile Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie erwartete Kosten und Ausgaben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächliche Entwicklung durch eine Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Fähigkeit von West Point Gold, alle Zahlungen oder Ausgaben zu leisten, die gemäß den verschiedenen Optionsverträgen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten im Zusammenhang mit Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Aufwendungen; Risiken hinsichtlich des Gehalts und der Kontinuität von Lagerstätten; die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten; Unsicherheiten in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Lagerstätten; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten abweichen können; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen des Unternehmens aufgrund von Unfällen, Ausfällen von Ausrüstung, Fragen des Eigentumsrechts und der Genehmigungen, Arbeitskonflikten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Aufwendungen, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzmittel sowie behördlicher Auflagen, einschließlich umweltrechtlicher Auflagen. Die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit denen benachbarter Liegenschaften und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Betriebsrisiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Arbeitsunfälle, Ausfälle von Ausrüstung, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); Schwankungen der Metallpreise; Umwelt- und behördliche Auflagen; die Verfügbarkeit von Genehmigungen; das Scheitern bei der Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; schwankende Goldpreise; die Möglichkeit von Maschinenausfällen und Verzögerungen, Kostenüberschreitungen bei der Exploration, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen, die rechtzeitige Erteilung behördlicher oder aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, und jene Risiken, die in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86071Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86071&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA95538Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.