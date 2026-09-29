4.300-Dollar-Gold und neue Bohrprogramme: Warum Kinross, Coeur und Sienna Resources jetzt auf Nevada setzen

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Gold kostet wieder mehr als 4.300 US-Dollar je Unze. Doch ausgerechnet die großen Produzenten zeigen derzeit, warum ein hoher Goldpreis allein keine zusätzlichen Unzen aus dem Boden holt. Kinross musste seine Produktionsprognose unter anderem wegen operativer Probleme in Nevada reduzieren. Coeur Mining fördert auf Rochester bereits Gold und Silber - und investiert trotzdem weiter in die Exploration des gesamten Distrikts.

Genau in dieses Umfeld fällt das erste Bohrprogramm von Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) auf dem Esmeralda County Gold Project. Der Unterschied zu den großen Produzenten könnte kaum größer sein: Sienna steht noch ganz am Anfang des geologischen Prozesses. Gleichzeitig besitzt das Unternehmen nur etwas mehr als 40 Mio. ausstehende Aktien und nach eigenen Angaben ausreichend Liquidität für mehrere Arbeitsprogramme. Damit konzentriert sich die Geschichte jetzt auf eine einzige Frage: Was zeigt der Bohrer?

4.300 US-Dollar helfen - aber sie lösen keine operativen Probleme

Am 25. September notierte Gold bei rund 4.305 US-Dollar je Unze. Das Niveau ist außergewöhnlich hoch, obwohl das Edelmetall seit seinem Rekord im Januar deutlich zurückgekommen ist. Für Produzenten bedeutet ein hoher Goldpreis grundsätzlich bessere Erlöse je geförderter Unze. Die operative Realität bleibt jedoch komplizierter.

Das zeigt Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) gerade in Nevada. Der Konzern senkte am 23. September seinen Ausblick für 2026 und 2027. Einer der Gründe ist Round Mountain: Niedrigere Abbauraten sowie schwächere Gehalte und Gewinnungsraten belasten die aktuelle Produktion.

Gleichzeitig hält Kinross an der nächsten Entwicklungsstufe fest. Die unterirdische Phase X soll weiterhin 2028 zur Produktion beitragen. Jüngste Infill-Bohrungen hätten dort sogar mehr Unzen als zunächst erwartet in den frühen Abbaubereichen angezeigt.

Das Beispiel ist wichtig: Selbst bei Goldpreisen oberhalb von 4.000 US-Dollar bestimmen Geologie, Gehalte, Metallurgie und Minenplanung darüber, wie viel Gold tatsächlich produziert werden kann.

Coeur produziert bereits - und sucht trotzdem nach dem nächsten Kapitel

Auch Coeur Mining (ISIN: US1921085049) zeigt, warum Exploration nicht endet, sobald eine Mine läuft. Die Rochester-Mine in Nevada produzierte im zweiten Quartal rund 1,23 Mio. Unzen Silber und 11.671 Unzen Gold. Für das Gesamtjahr erwartet Coeur weiterhin 6,4 bis 7,8 Mio. Unzen Silber sowie 70.000 bis 90.000 Unzen Gold.

Trotz laufender Produktion investiert das Unternehmen weiter in neue Bohrungen. 2026 konzentrieren sich die Arbeiten einerseits auf Bereiche nahe des bestehenden Tagebaus, andererseits beginnt Coeur ausdrücklich mit Exploration auf Distriktebene, um eine längerfristige Ressourcenpipeline aufzubauen.

Damit entsteht ein interessantes Muster: Kinross investiert in die nächste Phase von Round Mountain, Coeur sucht rund um einen produzierenden Betrieb nach zusätzlichen Ressourcen - und beide müssen viele Jahre vorausdenken.

Bei Sienna beginnt die Geschichte mit dem ersten Bohrloch

Sienna befindet sich mit Esmeralda mehrere Entwicklungsstufen früher. Seit dem 15. September läuft das erste Bohrprogramm auf dem 1.156 Acres großen Goldprojekt im Walker Lane. Titan Drilling hat dafür auf dem Projekt mobilisiert. Es handelt sich zugleich um Siennas erstes Bohrprogramm des Jahres 2026.

Die Ausgangslage basiert unter anderem auf erhöhten Arsenwerten. In bestimmten epithermalen Goldsystemen kann Arsen als Pfadfinderelement dienen und dabei helfen, potenzielle Zielgebiete einzugrenzen. Es beweist jedoch weder Goldmineralisierung noch eine wirtschaftliche Lagerstätte.

Genau deshalb verändert das laufende Programm die Situation. Anstelle von Oberflächenindikatoren entstehen nun erstmals direkte Informationen aus dem Untergrund. Die Bohrungen müssen zeigen, welche Gesteine und Strukturen vorhanden sind und ob die bisherige geologische These weitere Arbeiten rechtfertigt.

Was die gut 40 Mio. Aktien verändern - und was nicht

Sienna weist laut der jüngsten Unternehmensmeldung nur etwas mehr als 40 Mio. ausstehende Aktien auf. Gleichzeitig bezeichnet das Management die Cashposition als ausreichend, um mehrere erwartete Arbeitsprogramme und Marketingaktivitäten im zweiten Halbjahr zu unterstützen.

Eine geringe Aktienzahl macht selbstverständlich keine Entdeckung wahrscheinlicher. Sie verändert auch nichts am hohen geologischen Risiko eines frühen Explorationsprojekts. Sie bedeutet jedoch, dass Sienna derzeit eine vergleichsweise kompakte Kapitalstruktur besitzt, während erstmals konkrete Bohrdaten auf Esmeralda entstehen.

Anders als bei Kinross oder Coeur geht es noch nicht um Produktionsoptimierung, Minenlaufzeiten oder die nächste Ausbauphase. Sienna muss zunächst die elementarste Frage der gesamten Wertschöpfungskette beantworten: Ist eine relevante Goldmineralisierung vorhanden?

Jetzt zählt weniger der Goldpreis als das Ergebnis

Ein Goldpreis von mehr als 4.300 US-Dollar bildet ein außergewöhnliches Umfeld für die Branche. Doch Kinross und Coeur zeigen zugleich, wie wenig sich Minenproduktion kurzfristig an den Rohstoffpreis anpassen lässt.

Deshalb ist für Sienna gerade etwas anderes entscheidender. Mit gut 40 Mio. ausstehenden Aktien, vorhandener Finanzierung für mehrere Programme und laufenden Bohrungen besitzt das Unternehmen mehrere Besonderheiten gleichzeitig.

Aber die wichtigste davon befindet sich gerade unter der Erde. Was aus der aktuellen Goldstory wird, entscheidet nun der Bohrer.

Quellen

https://www.reuters.com/world/india/gold-heads-weekly-loss-stronger-dollar-fed-rate-outlook-weighs-2026-09-25/

https://www.kinross.com/English/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-provides-operational-and-return-of-capital-update/default.aspx

https://www.coeur.com/investors/news/news-details/2026/Coeur-Reports-Second-Quarter-2026-Results/default.aspx

https://www.siennaresources.com/2026/09/sienna-resources-inc-commences-drilling-on-the-esmeralda-county-gold-project-walker-lane-nevada/



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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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Enthaltene Werte: CA4969024047,US1921085049,CA82621E2050