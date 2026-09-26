+37,5% in 30 Tagen - erst der Anfang? 3 Gold-Meilensteine, die Sienna Resources geleistet hat!

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Bei Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) hat sich innerhalb weniger Wochen etwas Entscheidendes verändert: Aus einer Goldidee ist ein laufendes Bohrprogramm geworden. Parallel reagierte auch die Aktie. Zwischen Mitte August und Mitte September stieg der Kurs an der TSX Venture zeitweise von 0,08 auf 0,11 CAD - ein Plus von 37,5%.

Ob daraus tatsächlich erst der Anfang einer größeren Neubewertung wird, lässt sich heute nicht beantworten. Dafür sind die kommenden Bohrdaten entscheidend. Operativ hat Sienna allerdings drei konkrete Gold-Meilensteine erreicht, die das Esmeralda County Gold Project innerhalb kurzer Zeit von einem frühen Zielgebiet in die aktive Exploration geführt haben.

Meilenstein 1: Aus geologischen Hinweisen wurden konkrete Bohrziele

Das Esmeralda County Gold Project umfasst rund 1.156 Acres in Nevada und liegt innerhalb des Walker Lane. Ursprünglich stand das Gebiet stärker unter dem Lithium-Blickwinkel. Die weitere Untersuchung brachte jedoch zusätzliche Goldindikatoren hervor.

Besonders auffällig waren erhöhte Arsenwerte in Oberflächenproben. In bestimmten epithermalen Goldsystemen kann Arsen als sogenanntes Pfadfinderelement auftreten. Sienna erhielt anschließend die Genehmigung für vier zusätzliche Bohrlöcher und richtete die nächste Explorationsphase stärker auf Gold aus. Die Hinweise sind noch kein Beweis für eine wirtschaftliche Lagerstätte - sie lieferten aber die geologische Grundlage dafür, überhaupt mit dem Bohrer nachzufassen.

Meilenstein 2: Sienna holte Titan Drilling an Bord

Am 22. Juli folgte der Übergang von der Planung zur Ausführung. Sienna verpflichtete Titan Drilling Ltd. für das erste Bohrprogramm auf Esmeralda.

Das klingt zunächst nach einem organisatorischen Schritt, ist für einen Junior-Explorer jedoch wesentlich. Erst mit einem beauftragten Bohrunternehmen werden aus theoretischen Zielgebieten konkrete Bohrstandorte, Mobilisierungspläne und operative Abläufe. Gleichzeitig erklärte Sienna, über die Liquidität zu verfügen, mehrere Arbeitsprogramme im zweiten Halbjahr 2026 voranzutreiben. Damit wurde aus "Sienna möchte bohren" ein finanziertes und vorbereitetes Programm.

Meilenstein 3: Seit dem 15. September drehen sich die Bohrer

Der wichtigste Schritt folgte am 15. September: Titan mobilisierte auf das Projekt und Sienna begann tatsächlich mit den Bohrungen. Es ist das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026 und das erste überhaupt auf dem Esmeralda County Gold Project.

Nun verändert sich die Informationslage grundlegend. Oberflächenproben und geologische Modelle können zeigen, wo Bohrungen sinnvoll erscheinen. Bohrkerne liefern dagegen erstmals direkte Informationen über die Gesteine und möglichen mineralisierten Strukturen im Untergrund.

Genau diese Daten werden darüber entscheiden, ob das Projekt in eine umfangreichere Explorationsphase übergehen kann.

AngloGold zeigt, was moderne Exploration im Walker Lane hervorbringen kann

Warum der Standort so viel Aufmerksamkeit erhält, zeigt AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664). Das Unternehmen hat mit Silicon und Merlin innerhalb weniger Jahre das heutige Arthur Gold Project aufgebaut.

Inzwischen weist Arthur eine wahrscheinliche Goldreserve von 4,9 Mio. Unzen auf. Die Vormachbarkeitsstudie sieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 500.000 Unzen über zunächst neun Jahre und Investitionen von etwa 3,6 Mrd. US-Dollar vor. Die Entdeckungen wurden erst ab 2018 systematisch entwickelt.

Das macht Arthur zu einem eindrucksvollen Beispiel dafür, dass selbst eine seit Generationen bekannte Goldregion mit modernen geologischen Modellen noch große neue Systeme hervorbringen kann.

Blackrock Silver bohrt weitere 17.000 Meter

Auch Blackrock Silver (ISIN: CA09261Q1072) investiert massiv in den Walker Lane. Das Unternehmen startete 2026 auf seinem Tonopah West Project ein zweiteiliges Erweiterungsprogramm über rund 17.000 Meter.

Tonopah gehört zu den historischen Bergbauzentren der Region. Blackrock versucht heute, die bekannten Strukturen mit modernen Methoden weiterzuverfolgen und zusätzliche Gold- und Silbermineralisierung zu definieren. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen bereits an Hydrologie, Genehmigungen und der Vorbereitung einer möglichen Testmine.

AngloGold und Blackrock zeigen damit zwei deutlich fortgeschrittenere Entwicklungsstufen desselben Explorationsprozesses, den Sienna gerade erst beginnt.

Nach +37,5% muss jetzt der Bohrer liefern

Der Aktienkurs hat einen Teil der neuen Aktivität bereits vorweggenommen. Bei lediglich 40 Mio. ausstehender Aktien reichen teilweise kleine Neuigkeiten, um die Aktie stärker steigen zu lassen. Entscheidend ist nun aber nicht, ob die vergangenen 30 Tage stark waren, sondern was in den kommenden Wochen aus dem Untergrund kommt.

Sienna hat Bohrziele entwickelt, ein Bohrunternehmen verpflichtet und das erste Esmeralda-Programm gestartet. Damit sind drei wichtige operative Hürden genommen. Das Management verweist zudem darauf, dass die bilanzielle Cashposition derzeit ausreichend sei, um die aktuellen Explorationsziele aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Ob die +37,5% tatsächlich erst der Anfang waren, entscheidet nun allerdings nicht die Stimmung am Markt. Es entscheiden die Bohrergebnisse.

Quellen

https://www.siennaresources.com/2026/09/sienna-resources-inc-commences-drilling-on-the-esmeralda-county-gold-project-walker-lane-nevada/

https://www.siennaresources.com/projects/esmeralda-county-gold-project/

https://www.siennaresources.com/2026/07/sienna-resources-inc-engages-driller-for-the-esmeralda-county-gold-project-in-nevada/

https://nevadaprojects.anglogoldashanti.com/news/2026/award-winning-discovery-advancing-arthur-gold-project-nevada-2026-03-26/

https://www.blackrocksilver.com/news-releases/blackrock-silver-commences-17000-metre-two-phased-expansion-drill-programs-at-tonopah-west-project

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ISIN: CA82621E2050

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