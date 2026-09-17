Goldrausch! 40 Mio. Unzen Gold im Walker Lane: Jetzt startet Sienna Resources sein erstes Bohrprogramm

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Der entscheidende Moment ist gekommen: Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) hat am 15. September mit den Bohrungen auf seinem Esmeralda County Gold Project in Nevada begonnen. Titan Drilling ist vor Ort, die Bohrer drehen sich - und damit wechselt das 1.156 Acres große Projekt erstmals von geologischen Indikatoren zu direkten Daten aus dem Untergrund.

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert. Esmeralda liegt innerhalb des Walker Lane, eines rund 800 Kilometer langen Strukturkorridors, der einige der berühmtesten Gold- und Silberdistrikte Nevadas beherbergt. Historische Camps wie Comstock, Tonopah und Goldfield stehen für eine Region, die bereits zig Millionen Unzen Gold hervorgebracht hat. Gleichzeitig haben jüngere Entdeckungen gezeigt, dass der Walker Lane trotz seiner langen Bergbaugeschichte noch keineswegs vollständig verstanden ist.

Warum der Walker Lane wieder zum großen Explorationsthema wird

Geologisch unterscheidet sich der Walker Lane deutlich vom berühmten Carlin Trend. Während dort häufig fein verteiltes Gold in Sedimentgesteinen vorkommt, dominieren im Walker Lane vielfach epithermale Systeme, Adern, Brekzien und vulkanisch-hydrothermale Strukturen.

Gerade diese komplexe Geologie macht moderne Explorationsmethoden interessant. Neue geophysikalische Daten, bessere Strukturmodelle und gezieltere Bohrprogramme können Gebiete neu bewerten, die jahrzehntelang kaum Beachtung fanden.

Dass daraus tatsächlich neue Großprojekte entstehen können, zeigt AngloGold Ashanti.

AngloGold macht aus einer Entdeckung ein 3,6-Mrd.-US-Dollar-Projekt

AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664) entwickelt mit dem Arthur Gold Project eines der bedeutendsten neuen Goldprojekte Nevadas. Das Projekt umfasst die Lagerstätten Silicon und Merlin und verfügt inzwischen über eine wahrscheinliche Goldreserve von 4,9 Mio. Unzen.

Die Vormachbarkeitsstudie sieht eine anfängliche Minenlaufzeit von rund neun Jahren und eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 500.000 Unzen Gold vor. Die geplanten Investitionen liegen bei rund 3,6 Mrd. US-Dollar. Weitere Ressourcen außerhalb der aktuellen Reserve geben AngloGold zusätzliches Expansionspotenzial.

Bemerkenswert ist vor allem die Geschwindigkeit der Entwicklung. Silicon und Merlin wurden erst ab 2018 systematisch entdeckt und definiert. Innerhalb weniger Jahre entstand daraus ein potenzielles Tier-One-Projekt.

Der Walker Lane zeigt damit sehr konkret, warum alte Bergbauregionen durch neue Exploration noch einmal völlig neu bewertet werden können.

Blackrock bohrt weitere 17.000 Meter in Tonopah

Auch Blackrock Silver (ISIN: CA09261Q1072) treibt seine Aktivitäten innerhalb des Walker Lane aggressiv voran. Beim Tonopah West Project läuft 2026 ein zweiteiliges Erweiterungsprogramm über rund 17.000 Bohrmeter.

Tonopah gehört zu den berühmtesten historischen Bergbaudistrikten Nevadas. Blackrock verfügt dort mittlerweile über eine angezeigte Ressource von 2,75 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 216,8 Gramm Silber und 2,25 Gramm Gold je Tonne. Die aktuelle Wirtschaftlichkeitsstudie kalkuliert mit einer Minenlaufzeit von mehr als elf Jahren und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von rund 7,1 Mio. Unzen Silberäquivalent.

Damit stehen AngloGold und Blackrock für zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen: AngloGold plant bereits ein Milliardenprojekt, während Blackrock seine Ressource mit weiteren Bohrungen systematisch erweitert.

Beide Beispiele zeigen aber dasselbe Muster: Im Walker Lane wird derzeit intensiv neu gebohrt.

Jetzt beginnt für Sienna der entscheidende Test

Genau in dieses Umfeld fällt der heutige Bohrstart von Sienna. Beim Esmeralda County Gold Project handelt es sich um das erste Bohrprogramm auf dem Projekt und zugleich um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026.

Bislang basierte die Explorationsgeschichte unter anderem auf starken Arsen-Indikatoren. In bestimmten Goldsystemen kann Arsen als sogenanntes Pfadfinderelement auftreten und Hinweise auf hydrothermale Prozesse geben. Es ist jedoch kein Nachweis einer wirtschaftlich nutzbaren Goldlagerstätte. Deshalb verändert sich die Situation jetzt grundlegend.

Mit dem Beginn der Bohrungen bekommt Sienna erstmals direkte Informationen aus dem Untergrund. Welche Gesteine liegen tatsächlich vor? Welche Strukturen durchziehen das Projekt? Gibt es Mineralisierung - und wenn ja, in welcher Form? Erst die Bohrresultate können diese Fragen beantworten.

Nur gut 40 Mio. Aktien - und mehrere Programme parallel

Interessant ist zusätzlich die Kapitalstruktur. In der aktuellen Unternehmensmeldung spricht Sienna von lediglich etwas mehr als 40 Mio. ausstehenden Aktien. Gleichzeitig bezeichnet das Management die Cashposition als stark genug, um mehrere erwartete Arbeitsprogramme und Marketingaktivitäten im zweiten Halbjahr 2026 zu unterstützen.

Das beseitigt selbstverständlich nicht das geologische Risiko. Ein Bohrprogramm kann gute, durchschnittliche oder enttäuschende Ergebnisse liefern.

Für einen frühen Explorer ist die Kombination dennoch ungewöhnlich: ein laufendes Goldbohrprogramm im Walker Lane, mehrere weitere Projekte in Nevada und Saskatchewan und eine vergleichsweise kompakte Aktienstruktur.

Der Walker Lane hat seine Größe bereits bewiesen - jetzt muss Sienna seine eigene Geologie beweisen

AngloGolds Arthur Project zeigt, was aus einer neuen Entdeckung im Walker Lane entstehen kann. Blackrock Silver zeigt, wie intensiv historische Distrikte mit modernen Methoden erneut untersucht werden. Sienna befindet sich noch ganz am Anfang dieser Kette.

Aber genau heute beginnt der Teil, auf den es bei einem Explorer letztlich ankommt: Der Bohrer ersetzt die Theorie durch Daten.

Der Walker Lane hat bereits bewiesen, dass er große Goldsysteme hervorbringen kann. Jetzt muss Sienna mit seinem eigenen Bohrprogramm zeigen, was unter den 1.156 Acres des Esmeralda County Gold Project tatsächlich verborgen liegt.

Quellen

Sienna Resources - Drilling commences at Esmeralda County Gold Project, September 15, 2026

wallstreetONLINE - Sienna Resources begins drilling at Esmeralda County Gold Project

AngloGold Ashanti - Arthur Gold Project update

Blackrock Silver - 17,000-metre Tonopah West expansion drilling program

https://collections.nbmg.unr.edu/pages/download.php?direct=1&ext=pdf&k=&noattach=true&ref=32429

https://www.usgs.gov/programs/mineral-resources-program/science/magmatic-tectonic-history-and-component-sources-major

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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