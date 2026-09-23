40 Mio. Unzen Gold im Walker Lane: Warum Sienna Resources jetzt in Nevadas wiederentdecktem Goldkorridor bohrt

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Mehr als 40 Mio. Unzen Gold wurden im Walker Lane in Nevada bereits gefördert. Historische Namen wie Comstock, Tonopah und Goldfield machten den rund 800 Kilometer langen Strukturkorridor berühmt. Trotzdem stand die Region über Jahrzehnte im Schatten des Carlin Trends, der zum Synonym für Nevadas moderne Goldindustrie wurde.

Das beginnt sich zu ändern. Neue geologische Modelle und moderne Explorationsmethoden haben im Walker Lane große neue Goldsysteme sichtbar gemacht. AngloGold Ashanti entwickelt dort inzwischen ein Milliardenprojekt, Blackrock Silver treibt Tonopah West mit einem umfangreichen Bohrprogramm voran - und Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) will nach Angaben des Managements bereits in der kommenden Woche mit seinem ersten Bohrprogramm auf dem Esmeralda County Gold Project beginnen.

Warum der Walker Lane geologisch anders funktioniert

Der Walker Lane ist kein einzelner Goldtrend im klassischen Sinne, sondern ein breiter tektonischer Korridor aus Verwerfungen, vulkanischen Gesteinen und hydrothermalen Systemen. Zahlreiche große Störungszonen verlaufen nordwestlich durch Westnevada und haben über Millionen Jahre Wege geschaffen, über die mineralreiche Fluide aufsteigen konnten.

Das unterscheidet die Region vom berühmten Carlin Trend. Dort tritt Gold häufig fein verteilt in sedimentären Gesteinen auf. Im Walker Lane dominieren dagegen vielfach epithermale Gold- und Silbersysteme, bei denen Mineralisierung entlang von Adern, Brekzien und vulkanischen Strukturen konzentriert ist.

Historische Produktion von mehr als 40 Mio. Unzen zeigt, dass dieses System bereits zahlreiche Lagerstätten hervorgebracht hat. Die spannendere Entwicklung ist heute jedoch, dass moderne Exploration dort weiterhin völlig neue Größenordnungen entdeckt.

AngloGold machte aus wenig beachtetem Boden ein Milliardenprojekt

AngloGold Ashanti (ISIN: GB00BRXH2664) liefert dafür das vielleicht wichtigste Beispiel. Teile des heutigen Beatty Mining District waren jahrzehntelang kaum modern exploriert worden, unter anderem weil Flächen für Infrastruktur rund um das geplante Yucca-Mountain-Atommülllager reserviert waren.

Nachdem diese Beschränkungen gelockert wurden, setzte AngloGold auf neue geologische Modelle und systematische Bohrungen. 2018 folgten die Entdeckungen Silicon und Merlin. Heute sind beide im Arthur Gold Project zusammengefasst.

Innerhalb weniger Jahre wurde daraus ein potenzielles Tier-One-Projekt. AngloGold weist für Arthur inzwischen eine wahrscheinliche Goldreserve von 4,9 Mio. Unzen aus. Die Vormachbarkeitsstudie sieht eine anfängliche Minenlaufzeit von rund neun Jahren, durchschnittlich etwa 500.000 Unzen Jahresproduktion und Investitionen von rund 3,6 Mrd. US-Dollar vor. Weitere Millionen Unzen befinden sich zusätzlich außerhalb der aktuellen Reserve in den Ressourcenkategorien.

Die Botschaft ist bemerkenswert: Auch in einem Goldstaat, der seit mehr als 150 Jahren systematisch abgebaut wird, können moderne Explorationsansätze noch neue Großlagerstätten hervorbringen.

Blackrock bohrt 17.000 Meter im historischen Tonopah-Distrikt

Auch Blackrock Silver (ISIN: CA09261Q1072) zeigt, wie aktiv der Walker Lane derzeit wieder wird. Das Unternehmen kontrolliert Tonopah West in Nye und Esmeralda County und startete 2026 ein zweiteiliges Erweiterungsprogramm über insgesamt rund 17.000 Bohrmeter.

Tonopah selbst gehört zu den historischen Zentren des Walker Lane. Aus dem Distrikt wurden früher etwa 174 Mio. Unzen Silber und 1,8 Mio. Unzen Gold gefördert. Blackrock versucht nun, diesen historischen Bezirk mit modernen Explorationsmethoden neu zu erschließen.

Die aktuelle PEA für Tonopah West kalkuliert mit durchschnittlich 7,1 Mio. Unzen Silberäquivalent Jahresproduktion über 11,2 Jahre. Bei konservativeren Metallpreisannahmen ergibt sich ein Nachsteuer-NPV von 437 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen untersucht gleichzeitig zusätzliche Strukturen, um die Ressource weiter auszubauen.

Damit stehen AngloGold und Blackrock für zwei verschiedene Entwicklungsstufen desselben geologischen Trends: Das eine Unternehmen plant bereits ein Milliardenprojekt, das andere erweitert systematisch eine definierte Ressource.

Sienna steht unmittelbar vor dem ersten Bohrtest

Sienna befindet sich mit dem Esmeralda County Gold Project noch deutlich früher. Das zusammenhängende Landpaket umfasst rund 1.156 Acres in Nevada. Das Unternehmen hat Titan Drilling für das erste Bohrprogramm verpflichtet; nach aktuellem Managementplan sollen die Arbeiten in der kommenden Woche beginnen.

Bislang wurden auf dem Projekt unter anderem starke Arsen-Indikatoren identifiziert. In bestimmten Goldsystemen kann Arsen als Pfadfinderelement auftreten und Geologen dabei helfen, Zielgebiete einzugrenzen. Es ist jedoch kein Beweis für eine Goldlagerstätte.

Genau deshalb ist das bevorstehende Bohren entscheidend. Zum ersten Mal sollen direkte Daten aus dem Untergrund zeigen, welche Gesteine und Strukturen vorhanden sind und ob die bisherigen geologischen Hinweise mit einem mineralisierten System zusammenhängen.

Die Erfolge anderer Walker-Lane-Projekte lassen sich ausdrücklich nicht auf Esmeralda übertragen. Sie liefern jedoch den regionalen Kontext dafür, warum dieser Teil Nevadas derzeit so intensiv neu untersucht wird.

45 Mio. Aktien treffen auf den wichtigsten Test des Projekts

Hinzu kommt Siennas vergleichsweise kompakte Kapitalstruktur. Das Unternehmen meldete zuletzt etwas mehr als 45 Mio. ausstehende Aktien und eine ausreichende Cashposition, um mehrere Arbeitsprogramme im zweiten Halbjahr 2026 voranzutreiben.

Das macht den bevorstehenden Bohrstart besonders relevant. Während AngloGold aus einer Entdeckung von 2018 inzwischen ein Milliardenprojekt entwickelt und Blackrock 17.000 zusätzliche Bohrmeter in Tonopah investiert, steht Sienna am Anfang genau dieses Prozesses.

Mehr als 40 Mio. historisch produzierte Goldunzen haben bereits bewiesen, dass der Walker Lane ein außergewöhnlich mineralisierter Korridor ist. Jetzt muss Sienna mit eigenen Bohrdaten zeigen, ob auch das Esmeralda County Gold Project ein neues Kapitel dieser Geschichte schreiben kann.

Quellen

https://www.siennaresources.com/2026/07/sienna-resources-inc-engages-driller-for-the-esmeralda-county-gold-project-in-nevada/

https://www.siennaresources.com/projects/esmeralda-county-gold-project/

https://nevadaprojects.anglogoldashanti.com/news/2026/award-winning-discovery-advancing-arthur-gold-project-nevada-2026-03-26/

https://www.blackrocksilver.com/news-releases/blackrock-silver-commences-17000-metre-two-phased-expansion-drill-programs-at-tonopah-west-project

https://www.blackrocksilver.com/news-releases/blackrock-silver-announces-updated-preliminary-economic-assessment-for-its-tonopah-west-project-in-nevada-10-year-mine-life-fortified-by-90-increase-in-indicated-mineral-resources

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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Enthaltene Werte: CA09261Q1072,GB00BRXH2664,CA82621E2050