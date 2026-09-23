AngloGold baut 500.000-Unzen-Projekt, Sienna startet die Bohrer - folgt jetzt Adelayde?

Anzeige / Werbung

In Nevada kommt Bewegung in die Goldexploration. Seit dem 15. September drehen sich bei Sienna Resources Inc. die Bohrer auf dem Esmeralda County Gold Project im Walker Lane Trend. Titan Drilling hat mobilisiert und führt dort das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf diesem Projekt durch. Gleichzeitig entwickelt AngloGold Ashanti plc (ISIN: GB00BRXH2664) im südlichen Nevada mit Arthur ein Projekt, dessen Vor-Machbarkeitsstudie in der ersten Phase eine durchschnittliche Produktion von rund 500.000 Unzen Gold pro Jahr vorsieht. Und mittendrin bereitet sich ein weiterer kleiner Explorer auf seinen eigenen entscheidenden Test vor: Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) hat ebenfalls Titan Drilling für sein vollständig finanziertes erstes Bohrprogramm auf dem Clayton Ridge Gold Project in Esmeralda County engagiert. Offiziell hat Adelayde den tatsächlichen Bohrstart bislang noch nicht bestätigt. Doch während bei Sienna bereits gebohrt wird und AngloGold Milliarden in die Entwicklung eines neuen Nevada-Goldprojekts investieren will, rückt für Adelayde die entscheidende Frage immer näher: Folgt jetzt der eigene Startschuss?

Seit dem 15. September drehen sich bei Sienna die Bohrer

Die jüngste Nachricht kommt von Sienna Resources. Das Unternehmen meldete am 15. September offiziell den Beginn seines Maiden-Drill-Programms auf dem Esmeralda County Gold Project in Nevada. Titan Drilling wurde zum Projekt mobilisiert und führt die Bohrungen durch. Das Projekt umfasst rund 1.156 Acres und befindet sich nach Angaben von Sienna innerhalb des Walker Lane Trends. Für Sienna ist es nicht nur das erste Bohrprogramm auf diesem Goldprojekt, sondern gleichzeitig das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026. Noch im Juli hatte Sienna lediglich die Beauftragung von Titan Drilling bekannt gegeben und einen Bohrbeginn in den kommenden Wochen angekündigt. Nun ist aus dieser Ankündigung ein operatives Programm geworden. Für Anleger beginnt damit allerdings erst die entscheidende Phase. Ein laufendes Bohrprogramm bedeutet noch keinen Explorationserfolg. Erst die späteren Analyseergebnisse werden zeigen, ob Sienna auf seinem eigenen Grundstück relevante Goldmineralisierung trifft. Für den breiteren Nevada-Goldmarkt ist der Start trotzdem interessant: Ein weiterer Junior beginnt mit konkreten Bohrarbeiten in einer Region, in der gleichzeitig einige der größten Goldunternehmen der Welt Milliardenprojekte vorantreiben.

AngloGold plant eine völlig andere Größenordnung

Wie groß die Goldstory im südlichen Nevada inzwischen geworden ist, zeigt AngloGold Ashanti. Der internationale Goldkonzern entwickelt mit dem Arthur Gold Project die Silicon- und Merlin-Lagerstätten im Beatty Mining District. Mit Abschluss der Vor-Machbarkeitsstudie wurde erstmals eine wahrscheinliche Mineralreserve von 4,9 Millionen Unzen Gold ausgewiesen. Sie umfasst 88 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,75 Gramm Gold je Tonne. Zusätzlich enthält die Reserve 7,8 Millionen Unzen Silber. Auf Basis dieser Reserve sieht die aktuelle Planung eine anfängliche Minenlaufzeit von rund neun Jahren und eine durchschnittliche Jahresproduktion von ungefähr 500.000 Unzen Gold vor. Insgesamt sollen in dieser ersten Phase etwa 4,5 Millionen Unzen produziert werden. AngloGold kalkuliert für die Projektentwicklung mit rund 3,6 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen bei Merlin weitere 1,0 Millionen Unzen Gold in der angezeigten sowie 5,5 Millionen Unzen in der abgeleiteten Ressourcenkategorie, jeweils zusätzlich zur Reserve. Weitere Bohrprogramme laufen. AngloGold will Ressourcen umwandeln, das mineralisierte System erweitern und die technischen Arbeiten vorantreiben. Die Größenordnung ist mit einem Early-Stage-Unternehmen wie Adelayde nicht vergleichbar - sie zeigt aber, warum Nevada weiterhin enorme Aufmerksamkeit von Goldunternehmen und Kapitalgebern erhält.

Walker Lane rückt wieder stärker in den Fokus

Genau auf diese größere Entwicklung hatte Adelaydes Umfeld zuletzt aufmerksam gemacht. Walker Lane erstreckt sich als breite tektonische Zone durch den Westen Nevadas und angrenzende Gebiete. Charakteristisch sind komplexe Störungssysteme, vulkanische Aktivität und hydrothermale Prozesse, die in verschiedenen Teilen der Region günstige Voraussetzungen für Edelmetallmineralisierung geschaffen haben. Anders als der berühmte Carlin Trend, der vor allem für sedimentgebundene Goldlagerstätten bekannt ist, treten im breiteren Walker-Lane-Gürtel unter anderem epithermale Systeme, Adern und Brekzien auf. Dabei ist jedoch eine wichtige Einschränkung entscheidend: Walker Lane ist riesig. Zwei Projekte innerhalb des breiteren Trends können weit voneinander entfernt liegen und völlig unterschiedliche Geologie aufweisen. Ein erfolgreicher Bohrtreffer oder eine Millionen-Unzen-Lagerstätte an einer Stelle liefert deshalb keinerlei Beweis für Gold auf einem anderen Grundstück. Für Adelayde zählt letztlich nur, was die eigenen Bohrungen auf Clayton Ridge zeigen.

Und Adelayde hat denselben Bohrunternehmer engagiert

Genau hier entsteht die interessante Parallele zu Sienna. Adelayde Exploration Inc. Hat bereits am 24. Juli einen Vertrag mit Titan Drilling Ltd. Für das erste Bohrprogramm auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Clayton Ridge Gold Project abgeschlossen. Das Programm ist nach Unternehmensangaben vollständig finanziert. Clayton Ridge liegt in Esmeralda County und umfasst zwölf zusammenhängende Claims mit einer Fläche von rund 248 Acres. Damit ist das Projekt deutlich kleiner als Siennas 1.156 Acres großes Esmeralda County Gold Project. Entscheidend ist jedoch die Entwicklungsstufe: Beide Unternehmen stehen bei ihren jeweiligen Goldprojekten am Anfang und haben Titan für ein erstes Bohrprogramm engagiert. Bei Sienna ist der nächste Schritt inzwischen erfolgt. Die Bohrer drehen sich. Bei Adelayde fehlt Stand 17. September dagegen weiterhin die offizielle Meldung, dass die Arbeiten tatsächlich begonnen haben. Die aktuelle Projektseite spricht weiterhin davon, dass das Maiden-Drill-Programm "shortly" beginnen soll. Genau deshalb wäre es derzeit zu früh, von laufenden Adelayde-Bohrungen zu sprechen.

Jetzt wird aus der Ankündigung eine konkrete Erwartung

Für Adelayde erhöht der Sienna-Start trotzdem die Aufmerksamkeit auf den eigenen Zeitplan. Als Adelayde Titan im Juli engagierte, erklärte das Unternehmen zunächst, der Bohrbeginn werde in den folgenden Tagen erwartet. Anfang September sagte CEO James Nelson anschließend, das Unternehmen erwarte, im September auf seinem Goldprojekt in Nevada zu bohren. Der September ist inzwischen mehr als zur Hälfte vorbei - und Titan ist nachweislich bereits mit einem anderen Maiden-Programm in Esmeralda County aktiv. Daraus lässt sich nicht ableiten, wann Adelaydes Programm beginnt. Es zeigt aber, dass der von beiden Unternehmen engagierte Bohrdienstleister operativ in Nevada arbeitet. Für Adelayde wird die nächste offizielle Meldung deshalb besonders interessant. Entweder bestätigt das Unternehmen den Start des Programms - oder der Markt wird auf eine Aktualisierung des Zeitplans warten müssen.

248 Acres müssen jetzt ihre eigene Geschichte erzählen

Für einen Early-Stage-Explorer ist ein erstes Bohrprogramm ein wichtiger Übergang. Bis zu diesem Punkt basiert die Investmentthese vor allem auf Lage, Geologie, historischen Informationen und der Interpretation von Explorationsdaten. Mit dem Bohrer beginnt der direkte Test des Untergrunds. Adelayde muss auf Clayton Ridge deshalb eine völlig eigene Geschichte schreiben. AngloGolds 4,9 Millionen Unzen Reserve können nicht auf Clayton Ridge übertragen werden. Siennas laufendes Programm sagt nichts darüber aus, was Adelayde finden könnte. Auch die allgemeine Bedeutung des Walker Lane Trends ist kein Beweis für eine Lagerstätte. Adelayde verfügt auf Clayton Ridge bislang über keine veröffentlichte Mineralressource und keine Mineralreserve. Es ist auch keine wirtschaftlich abbaubare Goldlagerstätte nachgewiesen. Das macht die Exploration spekulativ - aber gleichzeitig werden die kommenden eigenen Daten für die weitere Bewertung des Projekts umso wichtiger.

Der erste Bohrtreffer wäre trotzdem erst der Anfang

Auch nach dem Start sollte die Erwartungshaltung realistisch bleiben. Ein einzelner mineralisierter Abschnitt würde aus Clayton Ridge noch keine Mine machen. Zunächst müssen Bohrproben analysiert und Goldgehalte bestimmt werden. Sollten interessante Ergebnisse auftreten, wären weitere Bohrungen erforderlich, um Ausdehnung, Kontinuität, Geometrie und Gehalte einer möglichen Mineralisierung besser zu verstehen. Erst sehr viel später könnte überhaupt über eine Ressourcenschätzung gesprochen werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass die ersten Bohrungen keine wirtschaftlich interessanten Goldgehalte liefern. Genau dieses Explorationsrisiko unterscheidet Adelayde fundamental von AngloGolds Arthur-Projekt. Bei Arthur steht eine 4,9-Millionen-Unzen-Reserve hinter der aktuellen Vor-Machbarkeitsstudie. Bei Clayton Ridge muss erst der erste belastbare Nachweis aus dem Untergrund erbracht werden.

Während der operative Katalysator näher rückt, wird die Aktie in den USA leichter handelbar

Interessant ist auch das Timing einer zweiten Entwicklung. Seit Anfang September sind die Stammaktien von Adelayde für das elektronische Clearing und Settlement über die Depository Trust Company (DTC) in den Vereinigten Staaten zugelassen. Nach Angaben des Unternehmens soll die DTC-Fähigkeit den elektronischen Handel und die Verwahrung für US-amerikanische Broker und Investoren vereinfachen, Abwicklungszeiten reduzieren und den Zugang zur Aktie verbreitern. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass die DTC-Zulassung ein bestimmtes Handelsvolumen oder eine Kursbewegung verursacht. Sie beseitigt jedoch eine technische Hürde für den Handel in den USA - und das zu einem Zeitpunkt, an dem mit dem geplanten Nevada-Bohrprogramm ein konkreter operativer Katalysator näher rückt.

500.000 Unzen auf der einen Seite - das erste Bohrloch auf der anderen

Gerade dieser Kontrast macht die Nevada-Story interessant. AngloGold plant auf Basis seiner PFS eine durchschnittliche Produktion von rund 500.000 Unzen Gold pro Jahr in der ersten Phase von Arthur. Das Projekt verfügt bereits über eine 4,9-Millionen-Unzen-Reserve und soll rund 3,6 Milliarden US-Dollar Projektkapital benötigen. Sienna befindet sich viele Entwicklungsstufen davor, hat aber seit dem 15. September immerhin den nächsten konkreten Schritt gemacht: Der Bohrer dreht sich. Adelayde steht noch einen Schritt davor. Titan Drilling ist engagiert, das Programm ist nach Unternehmensangaben finanziert, das Management hat den September als erwarteten Zeitraum für die Bohrungen genannt - doch die offizielle Startmeldung fehlt noch. Damit könnte genau diese Meldung zum nächsten wichtigen Katalysator der Goldstory werden.

Sienna bohrt bereits - folgt jetzt Adelayde?

Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) werden die kommenden Tage und Wochen damit interessant. Nicht weil AngloGold Millionen Unzen definiert hat. Nicht weil Sienna jetzt auf seinem eigenen Projekt bohrt. Und auch nicht allein deshalb, weil Walker Lane zu den bekannten Goldregionen Nevadas gehört. Entscheidend ist vielmehr, dass Adelayde nun selbst den Übergang von einer angekündigten Explorationsidee zu einem tatsächlich getesteten Goldprojekt schaffen muss. Sienna hat diesen Schritt am 15. September vollzogen. Titan Drilling ist vor Ort und das Maiden-Programm läuft. Bei Adelayde ist derselbe Bohrunternehmer für Clayton Ridge engagiert, doch der tatsächliche Beginn wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Genau darin liegt der nächste mögliche Nachrichtenmoment. Wenn die Bohrer auf Clayton Ridge starten, verändert sich die Frage. Dann geht es nicht mehr darum, wann Adelayde bohrt. Dann geht es darum, was der Bohrer findet.

Quellen:

Sienna Resources Inc. Commences Drilling on the Esmeralda County Gold Project, Walker Lane, Nevada

https://www.siennaresources.com/2026/09/sienna-resources-inc-commences-drilling-on-the-esmeralda-county-gold-project-walker-lane-nevada/

Sienna Resources Inc. Engages Driller for the Esmeralda County Gold Project in Nevada

https://www.siennaresources.com/2026/07/sienna-resources-inc-engages-driller-for-the-esmeralda-county-gold-project-in-nevada/

AngloGold Ashanti Builds on Award-Winning Discovery, Advancing Arthur Gold Project in Nevada with first-time 4.9Moz Mineral Reserve and Robust PFS Economics

https://nevadaprojects.anglogoldashanti.com/news/2026/award-winning-discovery-advancing-arthur-gold-project-nevada-2026-03-26/

Greenfield projects, United States

https://www.anglogoldashanti.com/portfolio/americas/united-states-projects/

Adelayde Exploration Engages Drill Contractor for the Clayton Ridge Gold Project in Nevada

https://www.adelaydeexp.com/2026/07/adelayde-exploration-engages-drill-contractor-for-the-clayton-ridge-gold-project-in-nevada/

Clayton Ridge Gold Project

https://www.adelaydeexp.com/projects/clayton-ridge-project/

Adelayde Exploration Announces DTC Eligibility for its Common Shares

https://www.adelaydeexp.com/2026/09/adelayde-exploration-announces-dtc-eligibility-for-its-common-shares/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Adelayde Exploration Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Adelayde Exploration Inc." oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adelayde Exploration

Interessenkonflikte: Mit Adelayde Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adelayde Exploration. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adelayde Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adelayde Exploration einsehen: https://www.adelaydeexp.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adelayde Exploration vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

The post AngloGold baut 500.000-Unzen-Projekt, Sienna startet die Bohrer - folgt jetzt Adelayde? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: GB00BRXH2664,CA0068131097