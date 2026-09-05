Fast 7 Milliarden CAD Projektwert: Warum Adelaydes Nachbar plötzlich zu einem der spannendsten Wolframprojekte des Westens wird

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Fast sieben Milliarden kanadische Dollar Nachsteuer-Kapitalwert, eine interne Verzinsung von 49,8 Prozent und eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren: Die neue Machbarkeitsstudie für das Sisson-Wolfram-Molybdän-Projekt in New Brunswick liefert Zahlen, die aufhorchen lassen. Northcliff Resources Ltd. (ISIN:CA66401Q1081) beziffert den Nachsteuer-NPV seines Projekts bei einem Diskontsatz von acht Prozent auf 6,915 Milliarden CAD. Besonders interessant ist die Entwicklung für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097). Der kanadische Early-Stage-Explorer kontrolliert mit Sisson North ein rund 9.780 Acres großes Wolframprojekt, das direkt an Northcliffs Sisson-Projekt grenzt. Damit liegt Adelayde plötzlich neben einem Projekt, dessen wirtschaftliches Potenzial durch eine brandneue Studie in einer völlig neuen Größenordnung dargestellt wird. Für Adelayde ist das allerdings kein Wertnachweis: Die Milliardenbewertung gehört ausschließlich zu Sisson. Auf Sisson North hat Adelayde bislang weder eine vergleichbare Ressource noch Reserven oder eine Wirtschaftlichkeitsstudie vorgelegt. Doch die neuen Zahlen werfen eine spannende Frage auf: Wenn direkt neben einem Early-Stage-Explorer ein westliches Wolframprojekt mit einem Nachsteuer-NPV von fast sieben Milliarden CAD Richtung Bauentscheidung voranschreitet - wie interessant wird dann die weitere Exploration des umliegenden Distrikts?

6,915 Milliarden CAD NPV und 49,8 Prozent IRR

Die am 31. August veröffentlichte Machbarkeitsstudie verändert die Dimension der Sisson-Story erheblich. Northcliff Resources weist für das Projekt einen Nachsteuer-NPV von 6,915 Milliarden CAD, eine Nachsteuer-IRR von 49,8 Prozent und eine Amortisationszeit von lediglich 1,6 Jahren aus. Vor Steuern liegt der NPV sogar bei 12,29 Milliarden CAD. Grundlage ist ein Tagebau mit angeschlossener Aufbereitungsanlage für Wolfram- und Molybdänkonzentrate. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven werden mit 276,8 Millionen Tonnen bei durchschnittlich 0,075 Prozent WO3 und 0,021 Prozent Molybdän angegeben. Vorgesehen ist eine Verarbeitung von durchschnittlich 30.000 Tonnen pro Tag beziehungsweise 10,3 Millionen Tonnen pro Jahr. Insgesamt sollen über eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren rund 277 Millionen Tonnen Erz verarbeitet werden. Auch die geplante Produktion zeigt, warum Sisson strategisch interessant werden könnte. Über die gesamte Minenlaufzeit kalkuliert die Studie mit rund 16,1 Millionen MTU WO3 sowie 113,5 Millionen Pfund Molybdän. Durchschnittlich sollen jährlich rund 598.000 MTU WO3 produziert werden. In den ersten fünf Jahren, in denen zunächst ein Bereich mit höheren Wolframgehalten abgebaut werden soll, steigt die geplante durchschnittliche Jahresproduktion sogar auf rund 767.000 MTU WO3. Damit wäre Sisson im Erfolgsfall nicht irgendein kleines Rohstoffprojekt, sondern ein potenziell bedeutender neuer westlicher Wolframlieferant.

Doch hinter den Milliarden steckt eine entscheidende Annahme

Die fast sieben Milliarden CAD dürfen allerdings nicht isoliert betrachtet werden. Die neue Wirtschaftlichkeitsrechnung basiert unter anderem auf deutlich höheren zukünftigen Wolframpreisen. Für europäisches Wolframkonzentrat verwendet die Studie Preisprognosen von 1.520 US-Dollar je MTU WO3 im Jahr 2030, 1.765 US-Dollar im Jahr 2035 und schließlich 1.880 US-Dollar ab 2040. Die Annahmen stammen aus einer Marktstudie von Argus Metals. Genau hier zeigt sich, wie stark sich die Wahrnehmung des Wolframmarktes verändert hat. Ein Rohstoff, der lange nur einem vergleichsweise kleinen Kreis von Rohstoffinvestoren bekannt war, ist inzwischen zunehmend Teil der westlichen Debatte über Versorgungssicherheit. Wolfram besitzt einen außergewöhnlich hohen Schmelzpunkt, große Härte und hohe Dichte und wird unter anderem für Schneidwerkzeuge, Spezialstähle sowie Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung benötigt. Kanada bezeichnet Wolfram entsprechend als kritischen Rohstoff. Gleichzeitig sind die globalen Lieferketten stark konzentriert. Die kanadische Regierung sieht in Sisson deshalb ausdrücklich die Möglichkeit, das Land wieder zu einem verlässlichen Wolframlieferanten für heimische und verbündete Industrien zu machen.

Kanada hat seit 2015 keine Wolframmine mehr

Die strategische Bedeutung von Sisson wird noch deutlicher, wenn man auf Kanadas Ausgangslage schaut. Die letzte kanadische Wolframmine wurde nach Angaben der Bundesregierung 2015 geschlossen. Ein erfolgreich entwickeltes Sisson-Projekt würde damit die heimische Wolframproduktion nach mehr als einem Jahrzehnt wiederbeleben. Die kanadische Regierung nennt als Einsatzbereiche ausdrücklich zivile und militärische Anwendungen - von Schneidwerkzeugen und Stahl bis hin zu Munition und Schutzausrüstung. Genau deshalb bekommt Northcliff längst nicht nur Aufmerksamkeit von Rohstoffinvestoren. Das Sisson-Projekt wurde im November 2025 an Kanadas Major Projects Office verwiesen. Diese neue Bundesstelle soll strategisch wichtige Großprojekte schneller voranbringen und unter anderem regulatorische Prozesse sowie Finanzierungsmöglichkeiten koordinieren. Die kanadische Regierung bezeichnet Sisson ausdrücklich als Projekt, das Kanadas Wolframproduktion wiederherstellen und das Land zu einem sicheren Lieferanten für kritische Rohstoffe machen könnte.

Auch Washington hat Sisson längst auf dem Radar

Noch bemerkenswerter ist, dass die Unterstützung nicht an der kanadischen Grenze endet. Bereits 2025 erhielt Northcliff staatliche Unterstützung aus Kanada und den USA. Natural Resources Canada stellte 8,2 Millionen CAD über die Global Partnerships Initiative bereit, um Machbarkeits- und Engineering-Arbeiten für Sisson voranzubringen. Nach Angaben von Northcliff kam zusätzlich eine Förderung des US-Verteidigungsministeriums über den Defense Production Act hinzu. Insgesamt sprach Northcliff von rund 29 Millionen CAD kombinierter Unterstützung aus Kanada und den USA. Damit steht hinter Sisson inzwischen eine ungewöhnliche Kombination: eine neue Machbarkeitsstudie mit einem Nachsteuer-NPV von fast sieben Milliarden CAD, Unterstützung aus Ottawa und Washington und die Einbindung in Kanadas beschleunigte Strategie für große Rohstoffprojekte. Die entscheidende Hürde bleibt dennoch enorm. Northcliff beziffert die anfänglichen Investitionskosten für Mine, Aufbereitungsanlage und Infrastruktur auf rund 1,528 Milliarden CAD. Hinzu kommen über die Laufzeit weitere 571 Millionen CAD an Sustaining Capital. Eine positive Machbarkeitsstudie ist deshalb noch keine gebaute Mine.

Northcliff will 2027 die Bauentscheidung erreichen

Genau hier beginnt die nächste Phase. Northcliff erklärte mit Vorlage der Studie, nun die letzten Elemente zusammenbringen zu wollen, um Sisson in Richtung einer möglichen Bauentscheidung in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zu beschleunigen. Die eigentliche Bauphase soll nach derzeitiger Planung etwa zwei Jahre dauern. Während der Bauphase rechnet das Unternehmen mit rund 500 direkten Arbeitsplätzen, im späteren Betrieb mit ungefähr 300. Für Sisson verschiebt sich die zentrale Frage damit zunehmend. Es geht nicht mehr primär darum, ob dort überhaupt ein großer Wolfram-Molybdän-Körper bekannt ist. Ressourcen, Reserven, technische Planung und eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudie liegen vor. Die nächsten entscheidenden Themen sind Finanzierung, Engineering, Bauentscheidung und schließlich die Umsetzung eines milliardenschweren Minenprojekts. Und genau an diesem Punkt wird die Geschichte für Adelayde interessant.

Direkt daneben kontrolliert Adelayde 9.780 Acres

Das Sisson North Tungsten Project von Adelayde umfasst rund 9.780 zusammenhängende Acres in New Brunswick und grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Northcliffs Sisson-Projekt. Für einen kleinen Early-Stage-Explorer ist diese Lage bemerkenswert: Auf der einen Seite der Projektgrenze wird inzwischen über einen Nachsteuer-NPV von 6,915 Milliarden CAD, eine 27-jährige Minenlaufzeit und eine mögliche Bauentscheidung 2027 gesprochen. Auf der anderen Seite steht Adelayde noch ganz am Anfang der geologischen Wertschöpfungskette. Gerade diese Differenz muss klar bleiben. Die 6,915 Milliarden CAD gehören ausschließlich zum Sisson-Projekt von Northcliff. Sie können weder anteilig noch indirekt auf Adelaydes Sisson North übertragen werden. Ebenso bedeutet die direkte Nachbarschaft nicht, dass sich die Mineralisierung des Sisson-Vorkommens auf Adelaydes Grundstück fortsetzt. Adelayde selbst weist regelmäßig darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken nicht notwendigerweise auf Mineralisierung auf den eigenen Projekten schließen lassen. Für Anleger liegt der interessante Punkt deshalb an anderer Stelle: Sisson demonstriert, welche strategische und wirtschaftliche Bedeutung ein erfolgreich entwickeltes Wolframprojekt in diesem Teil New Brunswicks erreichen kann. Adelayde muss nun erst herausfinden, ob sein eigenes Grundstück überhaupt die geologischen Voraussetzungen besitzt, um von dieser Entwicklung mehr als nur geografisch zu profitieren.

Adelayde hat die erste eigene Untersuchung bereits abgeschlossen

Dabei beginnt Adelayde nicht bei null. Im Frühjahr 2026 führte das Unternehmen auf Sisson North ein eigenes Arbeitsprogramm durch. Dazu gehörte eine helikoptergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchung. Im Mai meldete das Unternehmen den Abschluss des Programms. Ziel solcher geophysikalischen Arbeiten ist es, die geologische Struktur eines Projekts besser zu verstehen und mögliche Bereiche für spätere detailliertere Exploration zu definieren. Für Adelayde ist genau das jetzt entscheidend. Das Unternehmen befindet sich auf Sisson North weiterhin in einer frühen Explorationsphase. Es gibt dort bislang keine mit Northcliff vergleichbare Mineralreserve, keine Machbarkeitsstudie und keinen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Wolframlagerstätte. Der nächste Werttreiber kann deshalb nicht aus der bloßen Nachbarschaft entstehen. Er muss aus den eigenen geologischen Daten kommen. Die neue Milliardenstudie des Nachbarn verändert aber den Kontext, in dem diese Daten betrachtet werden. Sisson ist nicht mehr nur ein bekanntes Wolframvorkommen neben Adelaydes Projekt. Northcliff hat nun eine aktuelle Machbarkeitsstudie vorgelegt, die einen möglichen 27-jährigen Betrieb und erhebliche jährliche Wolframproduktion beschreibt. Gleichzeitig unterstützen Kanada und die USA die Weiterentwicklung des Projekts. Dadurch bekommt der gesamte Standort eine strategische Aufmerksamkeit, die für einen Early-Stage-Explorer in unmittelbarer Nachbarschaft zumindest bemerkenswert ist.

Bei Sisson geht es um Milliardenfinanzierung - bei Adelayde um den nächsten geologischen Schritt

Damit könnten die beiden Projekte trotz ihrer Nachbarschaft kaum unterschiedlicher sein. Northcliff muss zeigen, dass es ein Projekt mit anfänglichen Investitionskosten von mehr als 1,5 Milliarden CAD tatsächlich finanzieren und bauen kann. Adelayde muss zunächst zeigen, was auf seinem eigenen Boden überhaupt vorhanden ist. Für Northcliff sind die kommenden Meilensteine Engineering, Finanzierung und eine mögliche Bauentscheidung. Für Adelayde Exploration Inc. geht es darum, die Ergebnisse der abgeschlossenen geophysikalischen Arbeiten auszuwerten, aussichtsreiche Bereiche zu definieren und daraus ein sinnvolles weiteres Explorationsprogramm abzuleiten. Gerade für spekulativ orientierte Anleger ist das ein fundamental anderes Chance-Risiko-Profil. Ein fortgeschrittenes Projekt wie Sisson verfügt über wesentlich mehr geologische und technische Daten, benötigt dafür aber enorme Investitionssummen bis zur möglichen Produktion. Ein Early-Stage-Explorer wie Adelayde benötigt zunächst deutlich weniger Kapital für einzelne Explorationsschritte, trägt dafür aber ein wesentlich höheres geologisches Risiko: Es ist noch völlig offen, ob auf dem eigenen Projekt jemals eine relevante Wolframmineralisierung nachgewiesen werden kann.

Warum Wolfram plötzlich Milliardenwerte erzeugen kann

Die neue Sisson-Studie zeigt zugleich, wie stark die Wirtschaftlichkeit eines Rohstoffprojekts vom zugrunde gelegten Rohstoffpreis abhängen kann. Die langfristige Preisannahme von bis zu 1.880 US-Dollar je MTU WO3 ist ein wesentlicher Bestandteil der Milliardenbewertung. Sollten die tatsächlichen Wolframpreise langfristig deutlich niedriger ausfallen, könnte sich auch die Wirtschaftlichkeit verändern. Umgekehrt zeigt die Studie, welchen Wert große westliche Wolframprojekte unter einem Umfeld hoher Preise erreichen könnten. Hinzu kommt die geopolitische Dimension. Kanada argumentiert inzwischen ausdrücklich mit Versorgungssicherheit. Sisson soll dazu beitragen, eine seit 2015 bestehende Lücke in der kanadischen Wolframproduktion zu schließen. Die USA haben das Projekt über das Verteidigungsministerium unterstützt. Und Kanadas Major Projects Office arbeitet daran, das Projekt effizienter in Richtung Bau zu bewegen. Für Adelayde entsteht dadurch eine interessante Ausgangssituation. Der Explorer muss nicht beweisen, dass Wolfram strategisch wichtig ist - das demonstrieren Regierungen und der Nachbar inzwischen selbst. Er muss auch nicht beweisen, dass große Wolframprojekte in New Brunswick grundsätzlich wirtschaftlich interessant sein können - genau dafür liefert Northcliffs neue Studie nun ein aktuelles Beispiel. Adelayde muss etwas viel Grundsätzlicheres beweisen: dass auf Sisson North überhaupt eine relevante eigene Entdeckung möglich ist.

Fast sieben Milliarden CAD nebenan - aber der Bohrer entscheidet über Adelayde

Genau darin liegt die Spannung der aktuellen Situation. Sisson hat eine neue Machbarkeitsstudie, 276,8 Millionen Tonnen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven, eine geplante 27-jährige Minenlaufzeit und einen ausgewiesenen Nachsteuer-NPV von 6,915 Milliarden CAD. Kanada und die USA haben bereits staatliche Mittel zur Weiterentwicklung beigesteuert. Northcliff peilt den nächsten großen Schritt in Richtung Bauentscheidung an. Direkt daneben kontrolliert Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) rund 9.780 Acres und hat dort 2026 sein erstes eigenes geophysikalisches Arbeitsprogramm abgeschlossen. Das macht Adelayde jedoch nicht zum Besitzer eines Milliardenprojekts. Sisson North bleibt ein Early-Stage-Explorationsprojekt ohne nachgewiesene wirtschaftliche Lagerstätte. Ergebnisse vom benachbarten Sisson-Projekt sind kein Beleg für Mineralisierung auf Adelaydes Grundstück. Doch die Ausgangslage hat sich verändert. Direkt neben Adelayde wird inzwischen nicht mehr nur nach Wolfram gesucht. Dort liegt ein weit fortgeschrittenes Projekt, für das eine aktuelle Studie einen Wert von fast sieben Milliarden CAD nach Steuern modelliert und das von Kanada als möglicher Weg zurück in die heimische Wolframproduktion betrachtet wird. Damit wird die nächste Frage für Adelayde umso interessanter: Was zeigen die eigenen Daten auf Sisson North - und kann der Early-Stage-Explorer aus der strategisch starken Nachbarschaft irgendwann eine eigene geologische Story entwickeln? Noch gibt es darauf keine Antwort. Aber genau deshalb dürften die nächsten Explorationsschritte auf Sisson North jetzt genauer beobachtet werden als zuvor.

Quellen:

NORTHCLIFF ANNOUNCES RESULTS OF FEASIBILITY STUDY UPDATE FOR SISSON PROJECT

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project

Northcliff Resources' Sisson Mine

https://www.canada.ca/en/privy-council/major-projects-office/projects/national/northcliff.html

Government of Canada Invests in New Brunswick to Strengthen Critical Mineral Supply Chains

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/08/government-of-canada-invests-in-new-brunswick-to-strengthen-critical-mineral-supply-chains.html

Adelayde Exploration Completes Work Programs on the Sisson North Tungsten Project and the George Lake South Tungsten Antimony Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

Sisson North Tungsten Project

https://www.adelaydeexp.com/projects/sisson-north-tungsten-project/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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