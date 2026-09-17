AngloGold plant 500.000 Unzen Gold pro Jahr - und Adelayde bereitet jetzt seine Bohrungen in Nevada vor

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Nevada gehört seit Generationen zu den wichtigsten Goldregionen der Welt - doch derzeit nimmt die Aktivität im Westen des US-Bundesstaates wieder deutlich zu. AngloGold Ashanti plc (ISIN: GB00BRXH2664) entwickelt dort mit dem Arthur Gold Project ein Projekt, dessen aktuelle Vor-Machbarkeitsstudie in der ersten Phase eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 500.000 Unzen Gold vorsieht. Die erstmals ausgewiesene wahrscheinliche Mineralreserve umfasst 4,9 Millionen Unzen Gold, für die Projektentwicklung werden rund 3,6 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Gleichzeitig fließt neues Kapital in weitere Goldprojekte in Nevada: StrikePoint Gold schloss Anfang September eine Finanzierung über 190 Millionen CAD ab, unter anderem um die geplante Übernahme des Northumberland-Projekts von Newmont zu finanzieren und das Projekt weiterzuentwickeln. In dieses zunehmend aktive Umfeld tritt nun auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097). Der kanadische Early-Stage-Explorer hat Titan Drilling für sein vollständig finanziertes erstes Bohrprogramm auf dem Clayton Ridge Gold Project in Esmeralda County beauftragt und erklärte zuletzt, im September mit den Bohrungen zu rechnen. Noch drehen sich die Bohrer offiziell nicht - doch wenn das Programm beginnt, steht für Adelayde erstmals die entscheidende Frage an: Was steckt tatsächlich unter dem eigenen Grundstück?

AngloGold will in Nevada eine neue Goldplattform aufbauen

Wie groß die Ambitionen in Nevada inzwischen sind, zeigt AngloGold Ashanti besonders deutlich. Das Arthur Gold Project im Beatty Mining District umfasst die Lagerstätten Silicon und Merlin und gehört vollständig dem internationalen Goldkonzern. Mit Abschluss der Vor-Machbarkeitsstudie wurde zum 31. Dezember 2025 erstmals eine wahrscheinliche Mineralreserve von 4,9 Millionen Unzen Gold ausgewiesen. Sie basiert auf 88 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,75 Gramm Gold je Tonne. Hinzu kommen 7,8 Millionen Unzen Silber in der Reserve. Auf dieser Grundlage sieht die Studie zunächst eine Minenlaufzeit von rund neun Jahren und eine durchschnittliche Goldproduktion von etwa 500.000 Unzen pro Jahr vor. Insgesamt sollen in dieser ersten Phase rund 4,5 Millionen Unzen Gold produziert werden. Die geplanten Investitionskosten liegen bei etwa 3,6 Milliarden US-Dollar, die All-in Sustaining Costs werden mit rund 954 US-Dollar je Unze kalkuliert. Zusätzlich zur Reserve weist AngloGold für Merlin weitere 1,0 Millionen Unzen Gold als angezeigte und 5,5 Millionen Unzen als abgeleitete Mineralressource aus. Weitere Bohrungen laufen, um Ressourcen umzuwandeln, das mineralisierte System zu erweitern und die technischen Studien voranzutreiben. Das Projekt ist damit ein gutes Beispiel dafür, welche Dimension Goldentwicklung in Nevada inzwischen wieder erreicht.

Silicon und Merlin haben den Blick auf den Westen Nevadas verändert

Das Arthur-Projekt ist dabei Teil einer wesentlich größeren Strategie. AngloGold entwickelt in der Region auch North Bullfrog und weitere Lagerstätten und bezeichnet seine Projekte in Nevada als wichtigen zukünftigen Produktionsstandort. Ende 2025 verfügten die Nevada-Projekte des Konzerns zusammen über 6,4 Millionen Unzen Goldreserven sowie 6,1 Millionen Unzen gemessene und angezeigte und 9,6 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen, wobei Ressourcen jeweils zusätzlich zu den Reserven ausgewiesen werden. Besonders Silicon und Merlin haben dazu beigetragen, den Beatty District wieder stärker in den Fokus der Branche zu rücken. AngloGold spricht bei Arthur inzwischen von einem großflächigen zusammenhängenden mineralisierten System und treibt weitere Bohrungen voran. Die Entwicklung passt zu einem größeren Bild, auf das auch Adelaydes Management zuletzt aufmerksam gemacht hat: Im westlichen Nevada und im breiteren Walker-Lane-Umfeld treffen historische Bergbauregionen, moderne Exploration und neues Kapital aufeinander. Für kleine Explorer ist das allerdings zunächst nur regionaler Kontext. Die Größe von AngloGolds Lagerstätten sagt nichts darüber aus, ob auf einem anderen Grundstück ebenfalls wirtschaftlich relevante Goldmineralisierung vorhanden ist.

190 Millionen CAD zeigen, wie viel Kapital wieder nach Nevada fließt

Dass nicht nur die großen Produzenten aktiv sind, zeigt eine weitere aktuelle Transaktion. StrikePoint Gold Inc. meldete am 9. September den Abschluss einer Bought-Deal-Privatplatzierung über 190 Millionen CAD. Die Mittel sollen unter anderem für die Bar-Komponente der geplanten Übernahme des Northumberland Gold Project in Nevada von Tochtergesellschaften der Newmont Corporation sowie für Exploration und Entwicklung auf Northumberland verwendet werden. Das Projekt wird von StrikePoint dem Walker Lane zugerechnet und verfügt nach Angaben des Unternehmens über eine angezeigte Mineralressource von 2,86 Millionen Unzen Goldäquivalent sowie eine abgeleitete Mineralressource von 1,57 Millionen Unzen Goldäquivalent. Die Transaktion zeigt, dass derzeit erhebliche Summen für Goldprojekte in Nevada mobilisiert werden. Für Adelayde bedeutet das nicht, dass sein wesentlich kleineres Clayton-Ridge-Projekt automatisch vergleichbares Interesse erhalten wird. Es zeigt aber, in welchem Umfeld das Unternehmen sein erstes eigenes Bohrprogramm vorbereitet: Große Produzenten entwickeln Milliardenprojekte, andere Explorer beschaffen dreistellige Millionenbeträge und gleichzeitig werden neue Bohrprogramme gestartet.

Walker Lane ist mehr als nur ein Name auf der Karte

Hinter dieser Aktivität steht eine besondere geologische Region. Walker Lane ist eine ausgedehnte tektonische Zone entlang des westlichen Nevada und angrenzender Gebiete, die durch ein komplexes System von Störungen und vulkanischer Aktivität geprägt ist. Über lange Zeiträume konnten entlang solcher Strukturen hydrothermale Fluide zirkulieren und unter geeigneten Bedingungen Edelmetalle ablagern. Deshalb finden sich innerhalb des breiteren Walker-Lane-Gürtels zahlreiche historische und moderne Gold- und Silberprojekte. Anders als Nevadas berühmter Carlin Trend, der vor allem für sedimentgebundene disseminierte Goldlagerstätten bekannt ist, treten in Walker Lane unterschiedliche Mineralisationsstile auf, darunter epithermale Systeme, Adern und Brekzien. Die Region ist allerdings riesig und geologisch keineswegs einheitlich. Die bloße Lage eines Explorationsprojekts im weiteren Walker-Lane-Kontext ist deshalb kein Beleg für eine Lagerstätte. Entscheidend bleibt immer die Geologie des jeweiligen Grundstücks - und genau diese muss Adelayde nun mit eigenen Bohrungen testen.

Adelayde hat für Clayton Ridge bereits den Bohrunternehmer beauftragt

Für Adelayde Exploration Inc. wird es deshalb in Nevada jetzt konkret. Das Unternehmen hält 100 Prozent am Clayton Ridge Gold Project in Esmeralda County. Das Projekt besteht aus zwölf zusammenhängenden Claims mit einer Gesamtfläche von rund 248 Acres. Bereits am 24. Juli gab Adelayde bekannt, einen Vertrag mit Titan Drilling Ltd. für das erste Bohrprogramm auf Clayton Ridge abgeschlossen zu haben. Nach Unternehmensangaben ist das Programm vollständig finanziert. Ursprünglich hieß es, die Bohrungen sollten in den darauffolgenden Tagen beginnen. In einer weiteren Unternehmensmeldung vom 4. September erklärte CEO James Nelson, Adelayde erwarte nun, im September auf seinem Goldprojekt in Nevada zu bohren. Das ist ein wichtiger Unterschied: Ein Bohrunternehmen ist engagiert und der Start wird erwartet, aber Adelayde hat bislang noch nicht offiziell gemeldet, dass die Bohrungen tatsächlich begonnen haben. Bis eine entsprechende Meldung vorliegt, bleibt der Bohrbeginn damit ein erwarteter nächster Schritt und keine abgeschlossene Tatsache.

Für einen Early-Stage-Explorer beginnt jetzt der entscheidende Teil

Der Unterschied zu AngloGold könnte kaum größer sein. AngloGold verfügt beim Arthur Gold Project bereits über eine Vor-Machbarkeitsstudie, Millionen Unzen an Reserven und Ressourcen sowie ein Milliardenbudget für eine mögliche Entwicklung. Adelayde steht auf Clayton Ridge ganz am Anfang. Gerade deshalb kann ein erstes Bohrprogramm für einen Early-Stage-Explorer besonders wichtig sein. Geologische Modelle, Oberflächenbeobachtungen und geophysikalische Untersuchungen können Hinweise auf interessante Strukturen geben - erst Bohrungen ermöglichen jedoch einen direkten Blick in den Untergrund. Sie können zeigen, welche Gesteine in der Tiefe vorhanden sind, ob mineralisierte Strukturen getroffen werden und ob Goldgehalte überhaupt in einem Umfang auftreten, der weitere Exploration rechtfertigt. Ein erster Bohrtreffer wäre dabei noch keine Ressource und erst recht keine wirtschaftliche Lagerstätte. Umgekehrt können Bohrungen auch enttäuschende Ergebnisse liefern und ein Explorationsmodell infrage stellen. Genau dieses binäre Risiko gehört zum Geschäftsmodell eines Unternehmens auf Adelaydes Entwicklungsstufe.

Nevada bietet das Umfeld - Adelayde muss die Geologie liefern

Das macht die aktuelle Konstellation interessant. AngloGold zeigt mit Arthur, welche Größenordnung neue Goldprojekte in Nevada erreichen können. StrikePoints 190-Millionen-CAD-Finanzierung zeigt, welches Kapital in fortgeschrittenere Goldprojekte der Region fließen kann. Und zahlreiche weitere Unternehmen erkunden den breiteren Walker-Lane-Gürtel. Für Adelayde entsteht daraus ein attraktives Umfeld, aber keine Abkürzung. Das Unternehmen kann weder AngloGolds Reserven noch die Ressourcen anderer Projekte für sich beanspruchen. Auch die regionale Goldhistorie liefert keinen Beweis dafür, dass Clayton Ridge eine wirtschaftliche Mineralisierung beherbergt. Was Adelayde nun benötigt, sind eigene Daten. Genau deshalb ist das geplante Maiden-Drill-Programm wichtiger als jeder Vergleich mit einem großen Nachbarn oder bekannten Namen: Zum ersten Mal soll der Untergrund von Clayton Ridge systematisch mit Bohrungen getestet werden.

Aus einem 248-Acres-Projekt wird jetzt eine echte Explorationsfrage

Für Anleger verschiebt sich damit auch die Fragestellung. Bisher ließ sich Clayton Ridge vor allem als kleines Goldexplorationsprojekt in einer der bekanntesten Bergbauregionen der USA betrachten. Mit dem engagierten Bohrunternehmen und dem angekündigten Programm rückt nun ein konkreter Katalysator näher. Wenn die Bohrungen wie vom Unternehmen erwartet beginnen, folgt anschließend die wesentlich wichtigere Phase: Bohrkerne beziehungsweise Bohrproben müssen ausgewertet, analysiert und veröffentlicht werden. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die geologische Idee hinter Clayton Ridge durch tatsächliche Mineralisierung gestützt wird. Gerade bei einem nur 248 Acres großen Projekt kann ein fokussiertes Programm relativ schnell neue Informationen liefern, doch die geringe Projektgröße und der frühe Entwicklungsstand erhöhen gleichzeitig die Bedeutung jedes einzelnen Explorationsergebnisses. Es gibt bislang keine veröffentlichte Mineralressource für Clayton Ridge und keinen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Goldlagerstätte.

500.000 Unzen bei AngloGold - bei Adelayde beginnt die Geschichte mit dem ersten Bohrloch

Genau darin liegt der interessante Kontrast. AngloGold plant beim Arthur Gold Project auf Basis seiner Vor-Machbarkeitsstudie durchschnittlich rund 500.000 Unzen Gold pro Jahr in der ersten Produktionsphase. Dafür stehen eine 4,9-Millionen-Unzen-Reserve, umfangreiche zusätzliche Ressourcen, jahrelange Exploration und ein geplantes Investitionsvolumen von rund 3,6 Milliarden US-Dollar. Adelayde steht viele Entwicklungsschritte davor. Das Unternehmen besitzt auf Clayton Ridge weder eine Ressource noch eine Reserve und bereitet erst sein erstes Bohrprogramm vor. Ein Vergleich der beiden Projekte hinsichtlich Größe oder wirtschaftlichem Wert wäre deshalb nicht sinnvoll. Interessant ist vielmehr, dass beide Entwicklungen zeigen, wie breit die aktuelle Goldaktivität in Nevada geworden ist: vom milliardenschweren Entwicklungsprojekt eines globalen Goldproduzenten bis zum ersten Bohrprogramm eines kleinen Explorers. Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) könnten die kommenden Wochen deshalb zu einer wichtigen Phase werden. Das Bohrunternehmen ist engagiert, das Programm ist nach Unternehmensangaben finanziert und das Management erwartet den Bohrbeginn im September. Nun muss zunächst der tatsächliche Start offiziell bestätigt werden - und danach muss Clayton Ridge geologisch liefern. AngloGold hat in Nevada bereits Millionen Unzen definiert. Adelayde hat diesen Beweis noch vollständig vor sich. Und genau deshalb könnte das erste Bohrprogramm auf Clayton Ridge für den Early-Stage-Explorer zum bislang wichtigsten Test seiner Nevada-Goldstory werden.

Quellen:

Financial report for first half of 2026 - Strong sales growth and record profitability

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/08/2026-08-06-rheinmetall-news-half-yearly-financial-report-h1

Almonty Commences Processing Operations at Sangdong Mine, Marking Transition to Saleable Tungsten Concentrate Production

https://almonty.com/almonty-commences-processing-operations-at-sangdong-mine/

Clayton Ridge Gold Project

https://www.adelaydeexp.com/projects/clayton-ridge-project/

Adelayde Exploration Announces DTC Eligibility for its Common Shares

https://www.adelaydeexp.com/2026/09/adelayde-exploration-announces-dtc-eligibility-for-its-common-shares/

StrikePoint Announces Closing of $190,000,000 Bought Deal Private Placement of Subscription Receipts to Acquire and Explore the Northumberland Gold Project

https://strikepointgold.com/strikepoint-announces-closing-of-190000000-bought-deal-private-placement-of-subscription-receipts-to-acquire-and-explore-the-northumberland-gold-project/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adelayde Exploration vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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