450 Millionen Dollar für Wolfram: Während Almonty die Produktion startet, suchen die USA nach der nächsten Mine

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Der Westen macht bei Wolfram den nächsten Schritt: Aus politischen Absichtserklärungen werden Investitionen in Minen, Verarbeitung und Produktion. Die US-Regierung hat mit The Elmet Group Co. ein Investitionspaket über 450 Millionen US-Dollar vereinbart, mit dem die amerikanische Wolfram-Lieferkette ausgebaut werden soll. Dazu gehört auch der geplante Neustart des Springer-Wolframkomplexes samt APT-Anlage in Nevada. Gleichzeitig hat Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) in Südkorea die finale behördliche Zertifizierung für die kommerzielle Verarbeitung in seiner Sangdong-Mine erhalten. Damit entstehen außerhalb Chinas konkrete neue Kapazitäten. Doch eine sichere Lieferkette braucht mehr als eine Mine. In Kanada entwickelt Northcliff Resources Ltd. (ISIN: CA66401Q1081) mit Sisson ein weiteres großes Wolframprojekt - und unmittelbar daran angrenzend exploriert Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) auf seinem 9.780 Acres großen Sisson North Project. Für Adelayde ist das noch eine hochspekulative Frühphase. Doch gerade die jüngsten Investitionen zeigen, warum der Westen heute bereits nach den Projekten sucht, die morgen Teil seiner Wolframversorgung werden könnten.

Washington steckt 450 Millionen Dollar in die Wolfram-Lieferkette

Die Dimension der amerikanischen Rohstoffstrategie wird am Beispiel Elmet deutlich. Am 11. September vereinbarte das Unternehmen mit dem US Department of War ein Paket von Investitionen und Zusagen im Umfang von rund 450 Millionen US-Dollar. Die Transaktion wurde am 14. September vollzogen. Das Kapital soll laut den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen dazu dienen, Elmets Kapazitäten für Wolframbergbau, -verarbeitung und -fertigung auszubauen und zu modernisieren. Ein wichtiger Baustein ist Nevada. Elmet will gemeinsam mit Blue Moon Metals und EQ Resources den Springer Tungsten Complex wiederbeleben. Vorgesehen sind unter anderem der Neustart und Ausbau der dortigen Ammonium-Paratungstate-Anlage sowie Investitionen in das Minenprojekt. Die konkrete Springer-Transaktion sieht rund 150 Millionen US-Dollar von Elmet vor; zusätzlich wurden von Elmet und EQ Resources bis zu 25 Millionen US-Dollar für mögliche weitere Anforderungen beim Wiederanlauf der APT-Anlage vorgesehen. Das ist ein entscheidender Unterschied zu vielen politischen Rohstoffdebatten der vergangenen Jahre: Washington spricht nicht mehr nur darüber, Lieferketten unabhängiger zu machen. Es fließt reales Kapital in Bergbau, Verarbeitung und industrielle Kapazitäten.

Almonty darf Sangdong jetzt kommerziell betreiben

Fast zeitgleich erreicht Almonty Industries in Südkorea einen entscheidenden Meilenstein. Am 17. September erhielt das Unternehmen die behördlichen Inspektionszertifikate für die Aufbereitungs- und Brecheranlagen seiner Sangdong-Mine. Laut Almonty war dies die letzte administrative Voraussetzung, bevor Wolframkonzentrat kommerziell verarbeitet und verkauft werden darf. Erz läuft bereits seit Juni durch die Anlage. Mit der neuen Zertifizierung darf Almonty daraus nun verkaufsfähiges Konzentrat produzieren, das sowohl in Südkorea als auch auf Exportmärkten abgesetzt werden kann. Das Unternehmen bezeichnet Phase I deshalb inzwischen als kommerziell betriebsbereit. Auch die Abnehmerseite ist weitgehend vorbereitet. Mehr als 90 Prozent der geplanten Phase-I-Produktion sind nach Unternehmensangaben über einen langfristigen Vertrag mit Global Tungsten & Powders, einem Unternehmen der österreichischen Plansee Group, gebunden. Der Vertrag läuft 21 Jahre ab der ersten Lieferung und umfasst insgesamt 4,41 Millionen MTU Wolframkonzentrat. Sangdong zeigt damit, wie weit der Aufbau einer alternativen Wolfram-Lieferkette gehen muss: Es reicht nicht, eine Lagerstätte zu besitzen. Eine Mine muss finanziert, gebaut und genehmigt werden, die Aufbereitung muss funktionieren und industrielle Abnehmer müssen das Material tatsächlich übernehmen.

Springer und Sangdong zeigen dasselbe Problem

Die beiden Entwicklungen liegen Tausende Kilometer auseinander, erzählen aber dieselbe Geschichte. Die USA versuchen, eine eigene Wolframkette von der Mine über die Verarbeitung bis zur industriellen Nutzung aufzubauen. Gleichzeitig entsteht mit Sangdong in Südkorea eine große nicht-chinesische Quelle für Wolframkonzentrat. Hinter dieser Entwicklung steht die hohe Konzentration des Weltmarktes. Genau deshalb ist Wolfram für die USA und ihre Verbündeten nicht nur eine Preisfrage, sondern eine Frage der Versorgungssicherheit. Das Metall wird unter anderem für hochfeste Werkstoffe, Werkzeugtechnik, Elektronik sowie Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen benötigt. Die 450 Millionen US-Dollar für Elmet zeigen dabei, dass der Fokus inzwischen über einzelne Minen hinausgeht. Investiert werden soll auch in Verarbeitung und Fertigung. Eine Rohstoffstrategie funktioniert schließlich nur, wenn zwischen Lagerstätte und Endprodukt eine belastbare Lieferkette existiert.

Kanada bringt mit Sisson ein weiteres großes Projekt ins Spiel

Genau deshalb lohnt sich der Blick nach New Brunswick. Dort entwickelt Northcliff Resources Ltd. das Sisson Tungsten-Molybdenum Project. Ende August veröffentlichte das Unternehmen eine aktualisierte Machbarkeitsstudie, die dem Projekt eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren zuschreibt. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven umfassen 276,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,075 Prozent WO3 und 0,023 Prozent Molybdän. Die Studie sieht über die Lebensdauer der Mine eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 598.000 MTU WO3 vor. Für die ersten fünf Jahre werden aufgrund höherer Wolframgehalte durchschnittlich rund 767.000 MTU pro Jahr modelliert. Die wirtschaftlichen Kennzahlen fallen auf Basis der in der Studie verwendeten Preisannahmen ebenfalls groß aus: Northcliff weist einen Nachsteuer-NPV bei acht Prozent Diskontsatz von 6,915 Milliarden CAD, eine Nachsteuer-IRR von 49,8 Prozent und anfängliche Investitionskosten von rund 1,528 Milliarden CAD aus. Diese Werte sind Studienergebnisse und hängen wesentlich von Rohstoffpreisen, Wechselkursen, Kosten, Gehalten und weiteren Annahmen ab. Auch Kanada unterstützt das Projekt. Die Bundesregierung stellt Northcliff 8,2 Millionen CAD zur Verfügung, um Machbarkeits- und Engineering-Arbeiten für Sisson voranzutreiben. Die kanadische Regierung bezeichnet das Projekt als potenzielle sichere Wolframquelle für Kanada und verbündete Industrien.

Direkt an Sisson grenzt Adelaydes Sisson North

Damit kommt Adelayde Exploration Inc. ins Spiel. Das Unternehmen kontrolliert nach eigenen Angaben 100 Prozent des rund 9.780 Acres großen Sisson North Tungsten Project in New Brunswick. Das Grundstück grenzt direkt an Northcliffs Sisson-Projekt. Diese Nachbarschaft ist für die Explorationsgeschichte interessant, muss aber klar eingeordnet werden: Auf Sisson North gibt es bislang keine veröffentlichte Mineralressource oder Mineralreserve. Es ist nicht nachgewiesen, dass sich die Mineralisierung des Sisson-Projekts auf Adelaydes Grundstück fortsetzt. Ebenso dürfen weder Northcliffs Reserven noch die Milliardenwerte der aktuellen Machbarkeitsstudie auf Adelayde übertragen werden. Genau hier liegt allerdings auch der spekulative Charakter der Story. Während Sisson bereits über Reserven, eine Machbarkeitsstudie und staatliche Unterstützung verfügt, steht Sisson North noch am Anfang der Exploration. Adelayde hat im Frühjahr ein helikoptergestütztes aeromagnetisches, radiometrisches und VLF-Programm auf dem Projekt durchgeführt und im Mai dessen Abschluss gemeldet. Das geologische Team wertet die gewonnenen Daten aus. Solche Untersuchungen können helfen, Strukturen und spätere Explorationsziele zu identifizieren, stellen für sich allein aber keinen Nachweis einer Wolframlagerstätte dar.

Warum die nächste Mine Jahre vor der Produktion beginnt

Genau darin liegt die Verbindung zwischen dem 450-Millionen-Dollar-Investment in den USA, Almontys Produktionsstart und einem Early-Stage-Projekt wie Sisson North. Springer ist ein historischer Wolframkomplex, der reaktiviert werden soll. Sangdong hat nach jahrelanger Entwicklung den Übergang zur kommerziellen Produktion erreicht. Sisson verfügt bereits über eine aktuelle Machbarkeitsstudie, benötigt aber laut Studie rund 1,5 Milliarden CAD Anfangskapital. Adelayde steht mit Sisson North noch mehrere Entwicklungsstufen davor. Nicht jedes Explorationsprojekt wird eine Mine. Viele werden niemals eine wirtschaftliche Ressource definieren. Genau deshalb benötigt eine langfristige Rohstoffstrategie jedoch eine breite Projektpipeline: Produzenten für heute, Entwicklungsprojekte für morgen und Explorationsprojekte, aus denen möglicherweise die nächste Generation entstehen kann. Die USA investieren nun 450 Millionen US-Dollar in Elmet und damit in verschiedene Stufen ihrer Wolfram-Lieferkette. Kanada unterstützt Sisson. Almonty darf Sangdong kommerziell betreiben. Das sind drei unterschiedliche Beispiele dafür, dass die Suche nach nicht-chinesischer Wolframversorgung zunehmend mit konkretem Kapital hinterlegt wird.

Almonty startet - doch die Suche nach der nächsten Mine geht weiter

Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) bedeutet diese Entwicklung zunächst keine Neubewertung seiner Geologie. Sisson North muss seinen eigenen Nachweis erbringen. Die direkte Grenze zum Sisson-Projekt garantiert weder eine Fortsetzung der Mineralisierung noch eine zukünftige Ressource. Anleger tragen bei einem Unternehmen in dieser Entwicklungsphase entsprechend hohe Explorations- und Finanzierungsrisiken. Doch das Umfeld, in dem diese Exploration stattfindet, hat sich verändert. Almonty hat die letzte administrative Hürde für die kommerzielle Verarbeitung in Sangdong genommen. Die USA stellen 450 Millionen US-Dollar bereit, um über Elmet ihre Wolframkapazitäten auszubauen, wobei ein Teil der Strategie auf den Neustart des Springer-Komplexes in Nevada zielt. Kanada unterstützt mit Sisson ein weiteres potenzielles nordamerikanisches Wolframprojekt. Damit wird eine Frage immer wichtiger: Welche Projekte könnten die Lieferkette nach Sangdong, Springer und Sisson weiter verbreitern? Adelayde ist mit Sisson North noch weit davon entfernt, darauf eine belastbare Antwort geben zu können. Doch das Unternehmen exploriert unmittelbar neben einem der fortgeschrittensten Wolframprojekte Nordamerikas - zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen und Industrie erstmals seit Jahren wieder erhebliche Summen in neue westliche Wolframkapazitäten investieren. Die 450 Millionen Dollar zeigen deshalb vor allem eines: Der Wettlauf um Wolfram findet nicht mehr nur auf dem Papier statt. Er hat begonnen.

Quellen:

Department of War Makes Landmark $450 Million Committed Investment in The Elmet Group to Secure America's Tungsten Supply Chain

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2101698/000121390026099734/ea030468201ex99-1.htm

The Elmet Group Co. - Current Report on Form 8-K

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2101698/000121390026099734/ea0304682-8k_elmet.htm

Blue Moon, The Elmet Group, and EQ Resources Announce a US$150-$175 Million Investment into the Springer Tungsten Complex, Nevada, to Strengthen the U.S. Tungsten Supply Chain

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1732379/000155485526001998/ex991_1.htm

Almonty's Sangdong Processing Plant Receives Final Operational Certification - Phase I is Now Commercially Operational

https://almonty.com/almontys-sangdong-processing-plant-receives-final-operational-certification/

NORTHCLIFF ANNOUNCES RESULTS OF FEASIBILITY STUDY UPDATE FOR SISSON PROJECT

https://www.northcliffresources.com/post/northcliff-announces-results-of-feasibility-study-update-for-sisson-project

Northcliff Resources' Sisson Mine

https://www.canada.ca/en/privy-council/major-projects-office/projects/national/northcliff.html

Government of Canada Invests in New Brunswick to Strengthen Critical Mineral Supply Chains

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/08/government-of-canada-invests-in-new-brunswick-to-strengthen-critical-mineral-supply-chains.html

Sisson North Tungsten Project

https://www.adelaydeexp.com/projects/sisson-north-tungsten-project/

Adelayde Exploration Completes Work Programs on the Sisson North Tungsten Project and the George Lake South Tungsten Antimony Project in New Brunswick

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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