Nach Almontys Wolfram-Coup: Warum Europas Aufrüstung eine gesicherte Uranversorgung braucht

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454 Milliarden Euro Verteidigungsausgaben treiben die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Wolfram in die Höhe - wie Almonty Industries eindrucksvoll zeigt. Weniger im Fokus steht bislang, dass auch der wachsende Bedarf an Kernenergie den globalen Uranmarkt zunehmend unter Druck setzt. Damit rückt neben der Versorgung mit strategischen Metallen auch die Frage nach einer verlässlichen Uranversorgung stärker in den Mittelpunkt.

Die Verteidigungsausgaben der 27 EU-Staaten erreichten 2025 rund 418 Milliarden Euro und sollen 2026 auf etwa 454 Milliarden Euro steigen. Gegenüber 2021 entspricht dies einem Anstieg von 75,3 Prozent. Wie schnell sich diese Entwicklung auf einzelne Rohstoffmärkte auswirken kann, zeigt der kanadische Wolframproduzent Almonty Industries Inc. (WKN A414Q8 | NASDAQ:ALM). Mit den ab 2027 verschärften US-Beschaffungsregeln für Wolfram aus China, Russland, Nordkorea und Iran ist das lange als Nischenmetall geltende Wolfram endgültig zu einem strategischen Rohstoff geworden.

Wolfram ist jedoch nur eines von mehreren Beispielen dafür, wie geopolitisch getriebene Nachfrage auf konzentrierte Lieferketten trifft. Ein strukturell ähnliches, aber deutlich weniger beachtetes Problem betrifft Uran: den Brennstoff, von dem zivile Kernkraftwerke und damit ein wachsender Teil der globalen Stromversorgung abhängen. Hier positioniert sich der kanadische Explorer Blast Resources Inc. (WKN A3EHMB | CSE:BLST) mit seinem Flaggschiffprojekt im Athabasca-Becken.

Almonty: Wie aus einem Nischenmetall ein Sicherheitsthema wurde

Almonty konzentriert sich auf den Abbau und die Verarbeitung von Wolfram mit Projekten in Portugal, Spanien und Südkorea. Besonders wichtig ist die Sangdong-Mine in Südkorea: Nach Abschluss der ersten Ausbauphase ist die Anlage inzwischen kommerziell betriebsbereit. Mehr als 90 Prozent der Phase-I-Produktion sind über einen auf 21 Jahre verlängerten Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders abgesichert.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Almonty im August durch ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen US-Dollar über drei Jahre. CEO Lewis Black begründete die Maßnahme laut Unternehmensangaben unter anderem damit, dass der Markt den strategischen Wert der Wolframassets aus seiner Sicht nicht vollständig widerspiegelt. Der Hintergrund ist die hohe Konzentration der weltweiten Wolframversorgung. China dominiert die Produktion und hat zugleich die Ausfuhr bestimmter Wolframprodukte eingeschränkt. Mit Sangdong will Almonty deshalb einen bedeutenden Teil der westlichen Versorgung außerhalb Chinas abdecken.

Das übersehene Sicherheitsthema: Uran für die Kernenergie

Während sich die öffentliche Debatte über kritische Rohstoffe derzeit stark auf Wolfram und Seltene Erden konzentriert, bleibt die strukturelle Herausforderung am Uranmarkt vergleichsweise wenig beachtet. Sprott geht davon aus, dass der weltweite Uranbedarf bei rund 185 Millionen Pfund pro Jahr liegt und die Versorgung auch langfristig hinter der Nachfrage zurückbleiben könnte. Bis 2040 erwartet Sprott ein erhebliches kumulatives Defizit.

Treiber sind vor allem neue Reaktorprojekte, die Wiederinbetriebnahme bestehender Anlagen und der steigende Strombedarf. Hinzu kommt die zunehmende Bedeutung der Kernenergie für eine stabile Stromversorgung energieintensiver Bereiche wie Industrie und Rechenzentren. Damit steigt auch der Bedarf an langfristig gesicherten Uranlieferungen.

Auch bei Uran zeigt sich eine geopolitische Konzentration der Lieferketten. Ein erheblicher Teil der globalen Uranproduktion sowie der nachgelagerten Konversions- und Anreicherungskapazitäten entfällt auf wenige Länder und Unternehmen. Für westliche Abnehmer wächst damit das Interesse an neuen Vorkommen in politisch stabilen Regionen außerhalb etablierter Lieferstrukturen.

Blast Resources: Exploration im Patterson-Lake-Korridor

Genau hier setzt Blast Resources mit seinem Wales-Lake-Projekt in Saskatchewan an. Das Explorationsgebiet liegt im Umfeld des Athabasca-Beckens und entlang des Patterson-Lake-Korridors, weniger als 30 Kilometer von den bekannten Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt.

Im Juli 2026 meldete das Unternehmen eine starke Uran-/Thorium-Anomalie auf den Britts-Lake-Claims innerhalb des Wales-Lake-Projekts. Zudem identifizierte Blast zuvor einen rund neun Kilometer langen strukturellen Korridor, der als mögliches geologisches Leit- und Kontrollsystem für Uranmineralisierung untersucht werden soll. Weitere Explorationsarbeiten und Bohrungen müssen zeigen, ob sich aus den Anomalien tatsächlich eine relevante Mineralisierung entwickeln lässt.

Fazit

Almonty und Blast Resources befinden sich auf sehr unterschiedlichen Stufen der Rohstoffentwicklung. Während Almonty mit Sangdong bereits in die kommerzielle Produktion eingetreten ist, steht Blast mit Wales Lake noch am Anfang der Exploration. Beide Fälle verdeutlichen jedoch dasselbe strukturelle Muster: Steigende Verteidigungs- und Energiebedarfe treffen auf konzentrierte und geopolitisch sensible Lieferketten bei kritischen Rohstoffen - bei Wolfram ebenso wie bei Uran. Für Anleger rückt damit neben der Nachfrageentwicklung zunehmend die Frage in den Fokus, welche Unternehmen dazu beitragen können, westliche Rohstoffversorgung unabhängiger und breiter aufzustellen.

Quellen

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-09/69562575-454-milliarden-euro-fuer-europas-aufruestung-nach-almonty-ruecken-jetzt-die-naechsten-kritischen-rohstoffe-in-den-fokus-176.htm

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21288217-40-milliarden-dollar-kritische-rohstoffe-usa-wolfram-schneller-europa

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21204750-cameco-uran-defizit-explorationschancen-blast-resources-athabasca-becken-bedeutung-gewinnt

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

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