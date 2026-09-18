Blast Resources: Uran-Volltreffer direkt neben den größten Lagerstätten der Welt?

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Blast Resources (WKN: A3EHMB ISIN: CA09345L1085) hat beim Uranprojekt Wales Lake in Saskatchewan eine markante, interpretierte tektonische Bruchzone identifiziert. Das geologische Merkmal erstreckt sich über die Claim-Gruppen Wales Lake, Brazier South und Britts Lake. Aus Sicht des Unternehmens könnte die Struktur als Fluidleitungssystem fungiert haben. Offene Räume und Niederdruckzonen könnten dabei eine Vermischung hydrothermaler Fluide ermöglicht haben. Dies wiederum könnte die Ausfällung von Uran begünstigt haben.

Die Claims liegen überwiegend östlich der Clearwater Domain. Das Gebiet gehört zum weiteren regionalen Umfeld der Uranlagerstätten Triple R und Arrow sowie weiterer jüngerer Uranentdeckungen. Nach geologischen Untersuchungen könnte radiogene Wärme aus den granitischen Gesteinen der Clearwater Domain eine langanhaltende Zirkulation hydrothermaler Fluide entlang struktureller Korridore ermöglicht haben. Dadurch könnte Uran mobilisiert und in der Region konzentriert worden sein.

Neue Struktur rückt Wales Lake ins Zentrum

Die von Blast interpretierte tektonische Bruchzone unter den Claim-Gruppen könnte einen Weg für die Bewegung von Fluiden geschaffen haben. Dadurch könnten Zirkulation und Vermischung potenziell uranhaltiger Fluide unterstützt worden sein. Für das Unternehmen stellt die Struktur deshalb einen wichtigen Ansatzpunkt für die weitere geologische und geophysikalische Exploration dar.

Casey Forward, Chief Executive Officer und Director von Blast Resources, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die geologische Bedeutung der tektonischen Bruchzone beim Uranprojekt Wales Lake zu erläutern. Die tektonische Bruchzone erstreckt sich durch zwei unserer Claims und bietet dem Unternehmen damit umfangreiche Möglichkeiten, ihr Potenzial weiter zu erkunden. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten voranzutreiben."

Rund 10 Kilometer lange Bruchzone

Eine tektonische Bruchzone kann eine Kontaktzone, Verwerfung oder Scherzone zwischen zwei oder mehreren geologischen Platten darstellen. Diese können relativ zueinander Kollision, Dehnung oder Blattverschiebung erfahren haben. Auf der Liegenschaft von Blast verläuft eine bedeutende tektonische Bruchzone von Nordwesten nach Südosten. Sie erstreckt sich über rund 10 Kilometer durch die Claims MC00016517 bis MC00016514.

Innerhalb der Claims des Uranprojekts Wales Lake befindet sich die Struktur im Grundgestein und könnte daher an der Oberfläche nicht sichtbar sein. Gleichzeitig fällt die Bruchzone mit einer magnetischen Tiefanomalie zusammen. Diese wurde bei der 2024 auf der Liegenschaft abgeschlossenen magnetischen Untersuchung identifiziert. Zudem verläuft die Struktur ungefähr parallel zu elektromagnetischen Leitern, die bei einer historischen VTEM-Untersuchung festgestellt wurden. Beide Merkmale sind Bestandteil des Uranmodells für das Athabasca Basin.

Graphitische Verwerfungen als Schlüssel

EM-Leiter, die mit magnetischen Tiefanomalien zusammenfallen, werden als graphitische Verwerfungen interpretiert. Solche Strukturen können als Transportwege für mineralisierende Fluide dienen. Gleichzeitig können graphitische Verwerfungen den erforderlichen Raum und reduzierende Bedingungen bereitstellen, die notwendig sind, um Uran einzuschließen und auszufällen.

Damit ergibt sich für Wales Lake ein geologisches Modell, bei dem die neu interpretierte Bruchzone eine wichtige Rolle spielen könnte. Für Blast ist sie entsprechend ein Schwerpunkt für die weitere Untersuchung des Projekts.

Qualifizierte Person bestätigt technische Angaben

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen der Pressemitteilung wurden von Andy Yackulic, P. Geo., erstellt und genehmigt. Yackulic gilt als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Wales Lake im Patterson Lake Corridor

Blast Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf der Exploration des Flaggschiff-Uranprojekts Wales Lake.

Das Projekt befindet sich südlich von Wales Lake und knapp außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca Basin. Strategisch liegt es innerhalb des Patterson Lake Corridor. Dieser beherbergt die Triple-R-Lagerstätte von Paladin und die Arrow-Lagerstätte von NexGen.

Das Vorkommen dieser großen, hochgradigen Lagerstätten sowie weiterer jüngerer hochgradiger Uranentdeckungen innerhalb des Patterson Lake Corridor, kurz PLC, deutet laut Unternehmen darauf hin, dass der Korridor eines der größten hochgradigen Uransysteme der Welt darstellen könnte.

Exploration bleibt mit Risiken verbunden

Blast Resources weist darauf hin, dass die Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthält. Dazu zählen insbesondere Aussagen, die Begriffe wie "erwarten", "planen", "fortsetzen", "Potenzial", "kann" oder "wird" verwenden.

Das Unternehmen betont, dass Erwartungen und Annahmen zu solchen Aussagen zwar als angemessen betrachtet werden, jedoch keine Gewähr für deren tatsächliches Eintreten besteht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Genannt werden unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und den Ergebnissen erwarteter und vorgeschlagener Explorationsprogramme, den Bedingungen an den Märkten für Eigenkapitalfinanzierungen sowie dem Erhalt regulatorischer Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre.

Das Management stellt diese Zusammenfassung der Risiken und Annahmen bereit, um den Lesern eine umfassendere Perspektive auf die zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens zu geben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum der Pressemitteilung. Eine Aktualisierung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse erfolgt, sofern nicht gesetzlich erforderlich, nicht.

Quellen