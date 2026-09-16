Microsoft, Amazon & die Atomkraft-Wette der Tech-Giganten: Wer profitiert vom Uran-Hunger der KI-Rechenzentren?

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Große Technologiekonzerne sichern sich zunehmend Kernenergie zur Deckung ihres wachsenden Strombedarfs - ein früher Explorer im kanadischen Athabasca-Becken positioniert sich am Anfang der Lieferkette

Das Wichtigste in Kürze

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) exploriert am Wales-Lake-Uranprojekt in der Patterson-Lake-Corridor-Region im Südwesten des Athabasca-Beckens, Saskatchewan

Microsoft (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045) und Amazon (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067) zählen zu den Technologiekonzernen, die zur Deckung ihres wachsenden Rechenzentrums-Strombedarfs verstärkt auf Kernenergie setzen

Die Patterson-Lake-Corridor-Region beherbergt mit den Lagerstätten Triple R und Arrow zwei der hochgradigsten Uranvorkommen der Welt

Der internationale Ausbau der Kernenergie gilt 2026 als einer der zentralen Nachfragetreiber für Uran

Microsoft und Amazon zählen zu den bekanntesten Technologiekonzernen der Welt und stehen zugleich für einen strukturellen Trend, der den globalen Energiemarkt zunehmend prägt: den enormen und weiter wachsenden Strombedarf von KI-Rechenzentren. Beide Konzerne haben in den vergangenen Jahren Vereinbarungen zur Sicherung von Kernenergie-Kapazitäten getroffen, um ihren Energiebedarf CO2-arm und verlässlich zu decken.

Dieser Trend wirkt sich auch auf vorgelagerte Bereiche der Lieferkette aus - bis hin zu frühphasigen Uranexplorationsunternehmen wie dem kanadischen Nebenwert Blast Resources, das im Athabasca-Becken in Saskatchewan aktiv ist.

Der große Rahmen: KI-Rechenzentren treiben den Strombedarf

Microsoft und Amazon gehören zu den größten Betreibern von Rechenzentren weltweit und haben ihren Strombedarf in den vergangenen Jahren durch den Ausbau von KI-Diensten deutlich gesteigert. Beide Unternehmen setzen dabei zunehmend auf Vereinbarungen zur Abnahme von Kernenergie, um ihren wachsenden Energiebedarf verlässlich und emissionsarm zu decken - ein Trend, der in der Energiebranche vielfach als Teil einer breiteren Renaissance der Kernenergie beschrieben wird.

Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur streben mehr als 40 Staaten weltweit einen Aus- oder Neubau von Kernkraftwerken an. Bereits 2026 soll die globale nukleare Stromerzeugung nach dieser Einschätzung ein historisches Rekordniveau erreichen.

Ein wachsender Strombedarf trifft auf ein begrenztes Uranangebot

Die steigende Nachfrage nach Kernenergie trifft auf ein Uranangebot, das sich aufgrund langer Vorlaufzeiten bei Exploration, Genehmigung und Minenerschließung nur vergleichsweise langsam ausweiten lässt. Dieses strukturelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage gilt als einer der zentralen Treiber für das gestiegene Anlegerinteresse am Uransektor im Jahr 2026.

Innerhalb dieses Sektors gilt das kanadische Athabasca-Becken in der Provinz Saskatchewan als eine der bedeutendsten Uranregionen der Welt, da es einige der weltweit hochgradigsten bekannten Uranvorkommen beherbergt.

Blast Resources im Patterson-Lake-Corridor

Blast Resources konzentriert sich mit seinem Wales-Lake-Uranprojekt auf drei Claim-Gruppen - Britt Lake, Brazier South und North Agar - im Südwesten des Athabasca-Beckens. Das Projekt liegt strategisch innerhalb des Patterson-Lake-Corridors, der mit den Lagerstätten Triple R und Arrow zwei der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen beherbergt.

Die Arrow-Lagerstätte gilt nach Einschätzung von Branchenbeobachtern als eine der größten Quellen für kostengünstiges Uran weltweit mit einem Potenzial von bis zu 30 Millionen Pfund hochgradigem Uran pro Jahr. Blast Resources befindet sich mit seinen Projekten in der Nachbarschaft dieser etablierten Lagerstätten, jedoch selbst noch im frühen Explorationsstadium.

Aktuelle Explorationsergebnisse

Im Juli 2026 meldete das Unternehmen die Identifikation einer starken Uran-Thorium-Anomalie am Britt-Lake-Claim, die über rund 12 Kilometer in Nord-Süd-Richtung verläuft und von mehreren geologischen Störungszonen begleitet wird. Zuvor hatte eine hochauflösende luftgestützte Magnetfeldmessung fünf Zielgebiete für weitere Untersuchungen identifiziert.

Quellen

https://natlawreview.com/press-releases/blast-resources-announces-exploration-results-its-flagship-wales-lake

https://www.newsfilecorp.com/release/305420/Blast-Resources-Announces-Strong-UraniumThorium-Anomalies-on-Britts-Lake-Claims-in-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.finanztrends.de/rohstoff/news/uranpreis-cameco-nexgen-energy-uranium-energy-unfassbare-chancen

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,CA09345L1085