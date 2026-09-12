Nvidia und Amazon treiben den Atom-Boom: Warum Kanada jetzt doppelt so viel Uran liefern will - und Blast Resources ins Spiel kommt

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Der KI-Boom entwickelt sich zunehmend zu einer Energiegeschichte. Nvidia (ISIN: US67066G1040) liefert die Chips, Amazon (ISIN: US0231351067) baut Rechenzentren - doch die dafür benötigte Elektrizität muss irgendwo erzeugt werden. Genau deshalb rückt die Kernkraft wieder ins Zentrum der westlichen Energiepolitik. Neue Reaktoren werden geplant und gebaut, stillgelegte Anlagen sollen zurückkehren. Dahinter entsteht jedoch ein zweites Problem: Jeder zusätzliche Reaktor benötigt über Jahrzehnte Kernbrennstoff.

Kanada will diese Chance nutzen. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Uranexporte bis 2035 zu verdoppeln. Als zweitgrößter Produzent der Welt besitzt das Land dafür grundsätzlich die geologische Basis. Die schwierigere Frage lautet: Können genügend Projekte schnell genug von der Entdeckung über Genehmigung und Finanzierung bis zur Produktion gebracht werden?

Der KI-Boom erreicht die Kernkraft

Die Renaissance ist längst mehr als eine politische Absichtserklärung. In Kanada baut Ontario Power Generation bereits den ersten von vier geplanten Small Modular Reactors am Standort Darlington. Auch in den USA sollen Reaktor-Restarts und Leistungssteigerungen zusätzliche Kernkraftkapazitäten schaffen.

Besonders bemerkenswert ist, wie direkt inzwischen die Verbindung zur Technologiebranche wird. Nvidia und Amazon Web Services arbeiten mit X-energy und dem Idaho National Laboratory an "Project Prometheus". Dabei soll künstliche Intelligenz helfen, Reaktorentwicklung, Genehmigung, Fertigung und Einsatz zu beschleunigen.

Damit wirkt KI gleich doppelt auf den Nuklearsektor: Rechenzentren erhöhen den Strombedarf, während KI gleichzeitig bei der schnelleren Entwicklung neuer Reaktortechnologien helfen soll.

Doch selbst der modernste Reaktor hat ein sehr traditionelles Problem:

Ohne Uran gibt es keinen Kernbrennstoff.

Kanada will seine Uranexporte bis 2035 verdoppeln

Genau hier wird Kanadas neue Uranstrategie interessant. Ottawa will die Exporte bis 2035 verdoppeln, heimische Lieferketten stärken und Kanada als sicheren Lieferanten für den internationalen Nuklearmarkt positionieren.

Das Potenzial dafür ist vorhanden. Doch Raul Munoz, Managing Director Mining & Natural Resources bei Marsh Canada, sieht die entscheidende Herausforderung nicht in der Geologie, sondern in der Umsetzung. Neue Minen benötigen häufig zehn bis 20 Jahre, während Genehmigungen, Finanzierung und langfristig tragfähige Uranpreise zusätzliche Hürden darstellen.

Das verändert den Blick auf den Uranmarkt.

Es reicht nicht, dass die Welt genügend Uran im Boden besitzt. Entscheidend ist, wie viele dieser Pfunde rechtzeitig in produzierende Minen verwandelt werden können.

Cameco liefert heute - NexGen baut für morgen

Cameco (ISIN: CA13321L1085) steht für die erste Stufe dieser Entwicklung. Mit McArthur River und Cigar Lake betreibt der Konzern zwei zentrale kanadische Uranminen und ist damit bereits heute ein wichtiger Bestandteil der westlichen Versorgung.

NexGen Energy (ISIN: CA65340P1062) repräsentiert dagegen die nächste Generation.

Das Unternehmen entdeckte 2014 die Arrow-Lagerstätte im südwestlichen Athabasca-Becken. Heute bildet Arrow die Grundlage des Rook-I-Projekts, das inzwischen die Bauphase erreicht hat. Die Machbarkeitsstudie sieht eine mögliche Produktion von bis zu rund 30 Millionen Pfund Uran jährlich vor.

Rook I demonstriert damit eindrucksvoll, was aus einer erfolgreichen Athabasca-Entdeckung entstehen kann.

Es zeigt aber gleichzeitig, wie lange dieser Weg dauert.

Wenn Kanada 2035 wesentlich mehr Uran exportieren und seine Position danach weiter ausbauen will, muss die Branche deshalb schon heute über die bekannten Großprojekte hinausdenken.

12 Kilometer Anomalie: Jetzt muss Blast liefern

Hier kommt Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) ins Spiel - allerdings auf einer erheblich früheren und entsprechend riskanteren Entwicklungsstufe.

Das Wales-Lake-Projekt befindet sich im Patterson-Lake-Korridor des Athabasca-Beckens und weniger als 30 Kilometer von den bekannten Lagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Die Nähe allein wäre allerdings noch keine überzeugende Explorationsstory.

Interessanter sind die jüngsten geologischen Hinweise.

Blast hat nach Auswertung geophysikalischer Daten fünf Zielgebiete für weitere Exploration identifiziert. Hinzu kommen ein struktureller Korridor mit Verwerfungen und Scherzonen sowie eine rund zwölf Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie.

Damit wird aus der reinen Lage-Story zunehmend eine Target-Story.

Doch die entscheidende Einschränkung bleibt: Eine zwölf Kilometer lange Anomalie ist keine zwölf Kilometer lange Uranlagerstätte. Blast hat bei Wales Lake bislang keine Mineralressource definiert. Weitere Exploration und letztlich Bohrungen müssen erst zeigen, ob die geophysikalischen Hinweise tatsächlich mit relevanter Uranmineralisierung zusammenhängen.

Genau darin liegt sowohl das Risiko als auch der spekulative Hebel.

Fazit

Nvidia und Amazon stehen zunächst weit entfernt von einem kleinen Uranexplorer im Athabasca-Becken. Doch die Verbindung wird klarer, sobald man die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet: KI erhöht den Bedarf an verlässlich verfügbarem Strom, Kernenergie gewinnt dadurch strategisch an Bedeutung - und mehr Kernkraft bedeutet langfristig zusätzlichen Bedarf an sicher verfügbaren Brennstoffen.

Cameco liefert bereits Uran aus kanadischen Minen. NexGen zeigt mit Rook I, wie aus einer erfolgreichen Entdeckung ein Großprojekt werden kann. Blast Resources steht dagegen noch ganz am Anfang. Die fünf Explorationsziele, der strukturelle Korridor und die rund zwölf Kilometer lange Uran-Thorium-Anomalie machen Wales Lake interessanter, beweisen aber noch keine wirtschaftliche Lagerstätte.

Für Anleger werden deshalb die nächsten Explorationsschritte entscheidend. Blast muss die geologische Theorie zunächst im Gelände und später durch Bohrungen bestätigen. Denn wenn Kanada seine Uranexporte bis 2035 tatsächlich verdoppeln will, braucht das Land langfristig nicht nur mehr Produktion - sondern auch die nächste Generation von Entdeckungen.

Ich kann als Nächstes aus diesem Samstagsthema drei Folge-Storys mit unterschiedlichen Hooks entwickeln, damit wir Blast weiter aufbauen, ohne die gleiche Uran-Story zu wiederholen.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21173534-us-uran-comeback-uran-comeback-fahrt-auf-us-werte-katalysatoren

https://blastresources.com/

https://www.mining.com/canada-can-double-uranium-exports-by-2035-but-execution-remains-biggest-risk-marsh-says/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/GEV/pressreleases/4396199/the-nuclear-energy-boom-where-the-industry-really-stands-heading-into-q4-2026/

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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