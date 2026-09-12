NVIDIA und das Quantencomputing-Dilemma: Wie ein kleiner Player Google-Benchmarks schlägt

Anzeige / Werbung

Fehlerkorrektur gilt als eine der größten technischen Hürden auf dem Weg zu praxistauglichen Quantencomputern - ein Nasdaq-notierter Nebenwert meldet dabei einen bemerkenswerten Zwischenerfolg

Das Wichtigste in Kürze

Quantum X Labs Inc. (Nasdaq: QXL | WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) meldete im August 2026, dass sein KI-gestützter Quanten-Fehlerkorrektur-Decoder die PyMatching-Benchmarks von Google auf einem Surface-Code-Datensatz übertroffen habe

Das Modell nutzt NVIDIAs (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) CUDA-Q-Plattform für GPU-beschleunigte Berechnungen

Der Decoder wurde ausschließlich mit synthetischen Daten trainiert und zeigte laut Unternehmensangaben eine überlegene Generalisierungsfähigkeit auf realer Quantenhardware

Fehlerkorrektur gilt in der Branche als eine der zentralen Voraussetzungen für den Übergang von experimentellen Quantensystemen zu verlässlicher, praxistauglicher Rechenleistung

NVIDIA hat sich in den vergangenen Jahren vom Grafikchip-Hersteller zum zentralen Infrastrukturanbieter der globalen KI- und High-Performance-Computing-Branche entwickelt und ist Millionen Anlegern weltweit ein Begriff. Weniger bekannt ist, dass NVIDIAs Rechenleistung auch eine wachsende Rolle im Bereich des Quantencomputings spielt - speziell dort, wo klassische und quantenbasierte Rechenverfahren kombiniert werden.

Ein Unternehmen, das genau an dieser Schnittstelle aktiv ist, ist das israelisch-amerikanische Nasdaq-Unternehmen Quantum X Labs, das im August 2026 einen bemerkenswerten technischen Fortschritt bei der Quanten-Fehlerkorrektur vermeldete.

Der große Rahmen: Klassische und Quanten-Rechenleistung wachsen zusammen

NVIDIA-Chips bilden inzwischen das Rückgrat eines Großteils der weltweiten KI-Infrastruktur und sind über die CUDA-Q-Plattform des Unternehmens auch zunehmend in hybride Quanten-Klassik-Rechenumgebungen eingebunden. Diese Hybridansätze gelten in der Fachwelt als einer der pragmatischsten Wege, um Quantencomputer schneller praxistauglich zu machen, da rein quantenbasierte Systeme weiterhin mit hoher Fehleranfälligkeit zu kämpfen haben.

Quantenrechner sind hochgradig störanfällig gegenüber Rauschen und Umgebungseinflüssen. Die sogenannte Quanten-Fehlerkorrektur gilt daher branchenweit als eine der zentralen technischen Voraussetzungen, um von experimentellen Demonstrationen zu verlässlicher, skalierbarer Rechenleistung zu gelangen.

Ein kleiner Nasdaq-Wert mit bemerkenswertem Benchmark-Ergebnis

Quantum X Labs, bis April 2026 unter dem Namen Viewbix Inc. an der Nasdaq notiert und mit Sitz in Ramat Gan bei Tel Aviv, meldete im August 2026, dass sein KI-gestützter Fehlerkorrektur-Decoder die etablierten PyMatching-Benchmarks von Google auf einem Surface-Code-Hardware-Datensatz übertroffen habe. PyMatching gilt in der Fachwelt als weit verbreiteter Referenzstandard zur Bewertung von Decoder-Algorithmen für Quantenfehlerkorrektur.

Bemerkenswert an dem Ergebnis ist nach Unternehmensangaben, dass das Modell ausschließlich mit synthetischen, also künstlich generierten Trainingsdaten trainiert wurde und dennoch eine überlegene Generalisierungsfähigkeit auf echter Quantenhardware zeigte - ein Aspekt, der in der Fachcommunity als besonders anspruchsvoll gilt, da Modelle, die nur mit synthetischen Daten trainiert werden, häufig Schwierigkeiten beim Transfer auf reale Systeme haben.

Die Rolle von NVIDIAs CUDA-Q in diesem Prozess

Für die GPU-beschleunigte, latenzarme Echtzeit-Dekodierung nutzt Quantum X Labs NVIDIAs CUDA-Q-Plattform, die die Integration klassischer GPU-Rechenleistung mit quantenbasierten Workflows ermöglicht. Dieser hybride Ansatz erlaubt es, rechenintensive Korrekturprozesse in Geschwindigkeiten durchzuführen, die für den praktischen Betrieb fehlertoleranter Quantensysteme erforderlich sind.

__________

Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/21/3349064/0/en/quantum-x-labs-announces-additional-advancement-in-quantum-error-correction-using-nvidia-cuda-q-with-new-results-on-google-s-dataset.html

https://finance.yahoo.com/quote/QXL

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post NVIDIA und das Quantencomputing-Dilemma: Wie ein kleiner Player Google-Benchmarks schlägt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US67066G1040,US9267113002