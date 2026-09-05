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Jahrelang wurde das Rennen um Quantencomputer vor allem über Qubits, Rechenleistung und Fehlerkorrektur erzählt. Doch inzwischen rückt eine zweite Frage in den Mittelpunkt: Wo können Quantentechnologien tatsächlich eingesetzt werden?

Europa liefert dafür ein Beispiel. Die EU betrachtet Quantenkommunikation, Erdbeobachtung und Weltraumanwendungen als strategisch relevant. Gemeinsam mit der ESA bauen die Mitgliedstaaten die Infrastruktur EuroQCI auf.

Damit verändert sich die Investmentthese. Es geht nicht mehr nur darum, wer den leistungsfähigsten Quantencomputer baut. Ebenso wichtig wird, wer Anwendungen, Software und hybride Systeme entwickelt, mit denen sich Quantentechnologie wirtschaftlich nutzen lässt.

Selbst IBM und Google halten sich mehrere Wege offen

Wie früh der Markt noch ist, zeigt der Blick auf die großen Konzerne.

IBM (ISIN: US4592001014) vereinbarte im Juli die Übernahme von HRL Laboratories und erweitert seine bisher auf supraleitende Schaltkreise ausgerichtete Strategie um Spin-Qubits. Auch Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059) verfolgt zusätzlich einen Ansatz mit neutralen Atomen.

Welche Hardwarearchitektur langfristig dominieren wird, ist damit weiterhin offen. Gleichzeitig muss die Branche Anwendungen finden, bei denen Quantum-Verfahren einen relevanten Vorteil bringen.

Nvidia baut die Brücke zur Computerwelt

Eine Schlüsselrolle könnte Nvidia (ISIN: US67066G1040) spielen. Mit CUDA-Q verbindet der Chipkonzern klassische Hochleistungsrechner mit Quantum-Workflows.

Hybride Systeme dürften dabei eine wichtige Übergangsstufe bilden. Quantum X Labs (ISIN: US9267113002) nutzt diese Infrastruktur bereits. Im Juli meldete das Unternehmen einen CUDA-Q-basierten Workflow, bei dem GPU-Beschleunigung die Laufzeit eines Benchmarks nach Unternehmensangaben von rund 9.503 auf 888 Sekunden reduzierte.

Das belegt keinen allgemeinen Quantenvorteil, zeigt aber den Versuch, klassische Beschleunigung und Quantum-Algorithmen in einem praktikablen Workflow zu verbinden.

Google-Daten werden zum Test

Im August testete Quantum X Labs eine aktualisierte Version seines KI-basierten Error-Correction-Decoders mit öffentlich zugänglichen Daten aus einem realen Quantenhardware-Experiment von Google.

Nach Unternehmensangaben erzielte das Modell in dieser Konfiguration bessere Ergebnisse als veröffentlichte Matching-Benchmarks. Der Decoder war mit synthetischen Daten trainiert und anschließend auf reale Fehlersyndrom-Daten angewendet worden.

Die Ergebnisse müssen jedoch über weitere Datensätze, Fehlerprofile und Hardwarekonfigurationen reproduziert werden. Fehlerkorrektur bleibt eine zentrale Herausforderung: Ohne zuverlässige logische Qubits dürfte der Übergang zu praktisch nutzbaren Quantencomputern schwierig bleiben.

Von Teilchenmodellen zu komplexen Geometrien

Über seine Einheit Nuclear Quantum arbeitet Quantum X Labs außerdem an Particle-Transport-Simulationen. Dabei sollen Teilchenbewegungen und Random-Walk-Dynamiken in Quantenschaltkreise übersetzt werden - etwa für Anwendungen in der Nuklearmedizin.

Am 3. September meldete das Unternehmen eine Methode, mit der komplexe räumliche Geometrien innerhalb eines Quantum-Transport-Frameworks kodiert werden können.

Das ist relevant, weil reale Systeme aus unterschiedlichen Materialien, Grenzflächen und heterogenen Strukturen bestehen. Die Entwicklung führt damit vom abstrakten Algorithmus zur Modellierung realistischer physikalischer Systeme.

Ein kommerzieller Quantenvorteil ist damit noch nicht nachgewiesen. Weitere Tests müssen zeigen, ob die Methode auf realer Hardware skalierbar ist.

Von Medizin bis Quantum-Sicherheit

Quantum X Labs erweitert parallel seine möglichen Anwendungsfelder. Über CliniQuantum demonstrierte das Unternehmen einen Analyseprozess für klinische Daten. Der Workflow lief allerdings auf einer Simulationsumgebung und nicht auf einem kommerziell relevanten Quantencomputer.

Mit "Qatacomb" startete Ende August zudem ein Forschungsprogramm zu Quantum-Security. Dabei soll untersucht werden, ob quantenmechanische Eigenschaften selbst Bestandteil von Sicherheitsarchitekturen werden können.

Beide Projekte befinden sich noch im Forschungsstadium.

Fazit

Das Milliardenrennen um Quantencomputer bekommt eine zweite Dimension. IBM und Alphabet suchen nach der passenden Hardwarearchitektur, Nvidia entwickelt die Infrastruktur für hybride Systeme und Europa bereitet konkrete Einsatzfelder von sicherer Kommunikation bis zur Weltraumtechnologie vor.

Quantum X Labs positioniert sich in mehreren Anwendungsbereichen - von Fehlerkorrektur über Quantum-Security bis zur Teilchensimulation. Die bisherigen Fortschritte sind jedoch überwiegend Forschung, Benchmarks und technische Demonstrationen.

Für Anleger wird entscheidend, ob daraus reproduzierbare Ergebnisse auf realer Hardware und schließlich zahlende Kunden entstehen. Nach dem Wettlauf um die leistungsfähigste Quantum-Maschine beginnt damit ein zweiter: der Wettlauf um ihren wirtschaftlich überzeugenden Zweck.

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Quellen:

IBM, Google, Nvidia und Quantum X Labs: Warum sich das Milliardenrennen um Quantencomputer jetzt von Qubits zu Anwendungen verlagert? | wallstreetONLINE - 21.08.2026

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/research-development-and-innovation/quantum-technologies_en



https://quantumxlabs.xyz/

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Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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