Google verteilt die ersten "Health Guardian"-Funktionen. Pixel Watches ab der dritten Generation und das Fitbit Air erkennen künftig Trends bei Blutdruck, Insulinresistenz und Atmung im Schlaf. Es war bereits angekündigt: Google startet mit neuartigen Gesundheitsfunktionen für seine Fitnesstracker, die es so bei der Konkurrenz noch nicht gibt. Der sogenannte Health Guardian ist für die Pixel-Uhren der dritten bis fünften Generation sowie das Armband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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