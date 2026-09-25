Allianz wird zum Versicherungspartner für Waymos geplanten Robotaxi-Start in Europa. Der kommerzielle Betrieb soll Ende 2027 in München beginnen und anschließend auf weitere Märkte ausgeweitet werden. Kurzfristig dürfte die Kooperation den Konzerngewinn kaum bewegen. Langfristig könnte sich die Allianz damit jedoch frühzeitig eine starke Position in einem neuen Versicherungsmarkt sichern. Mehr als eine gewöhnliche Kfz-Versicherung Allianz Partners ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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