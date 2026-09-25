Anleihen-Beben | Akamai: Anthropic-Deal | Nanexa: Kursverdopplung | Allianz: Anleihenbelastung
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|Akamai Jumps On OpenAI Deal, 30-Year Yields Top 5.5%: Stock Market Today
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|Allianz-Aktie: Was der Waymo-Deal jetzt auslöst
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|Allianz-Aktie: Waymo-Deal - beginnt hier ein Milliardenmarkt?
|Allianz wird zum Versicherungspartner für Waymos geplanten Robotaxi-Start in Europa. Der kommerzielle Betrieb soll Ende 2027 in München beginnen und anschließend auf weitere Märkte ausgeweitet werden....
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|Allianz-Aktie: Zwei Verkaufssignale - was jetzt zählt
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|Chart und Bewertung attraktiv: Statt Allianz & Munich Re jetzt dieser Versicherungsaktie eine Chance geben?
|© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von Versicherungsunternehmen handeln in einem spannungsreichen Umfeld. An potenziell aussichtsreichen Chancen herrscht jedoch kein Mangel Enthaltene...
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|Pentagon gewinnt wichtigen Rechtsstreit gegen Anthropic
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|Profiteure Anleihenbeben: Akamai: Anthropic-Deal | Nanexa: Kursverdopplung | KI-Scheinchen laufen!
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|Novo Nordisk: Schweden-Kooperation mit Nanexa gegen Adipositas und Diabetes
|Novo Nordisk hat mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen Nanexa eine weltweite Lizenz- und Entwicklungsvereinbarung für lang wirkende injizierbare Medikamente geschlossen. Der Pharmakonzern erhält...
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|Lizenzvertrag: Novo Nordisk bleibt trotz Nanexa-Deal im Minus
|Der dänische Wegovy-Hersteller erwirbt exklusiv die Rechte an einer Technologie, mit der Spritzen gegen Adipositas nur noch monatlich oder quartalsweise nötig sein könnten. Während der schwedische Partner...
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|Novo inks $1.3B Nanexa deal to unlock long-acting obesity injectables
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|AKAMAI TECHNOLOGIES INC
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|ALLIANZ SE
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|ANTHROPIC PBC
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