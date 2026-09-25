Der dänische Wegovy-Hersteller erwirbt exklusiv die Rechte an einer Technologie, mit der Spritzen gegen Adipositas nur noch monatlich oder quartalsweise nötig sein könnten. Während der schwedische Partner Nanexa seinen Börsenwert beinahe verdoppelt, bleibt beim Pharmariesen eine Reaktion aus. Viele Aktionäre deuten das als Zeichen fehlenden Vertrauens - nach einem enttäuschenden Kapitalmarkttag zu Wochenbeginn.Novo-Nordisk-Papiere verbilligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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