Zündet Quantum X Labs den Turbo? Neue Quanten-Sicherheitsplattform vorgestellt

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Quantum X Labs (WKN: A40KCG / ISIN: US9267113002) startet mit QuantumQ Security ein mehrdimensionales Programm für Quanten-Cybersicherheit. Die Architektur basiert auf drei miteinander verbundenen Sicherheitsbereichen: Erkennen, Verschlüsseln und Verifizieren. Das an der Nasdaq unter dem Kürzel QXL notierte Unternehmen entwickelt Technologien in den Bereichen Quantencomputer, Quantensensorik, Quantensimulation und Cybersecurity.

Die Ankündigung folgt auf die Berufung des ehemaligen Mossad-Chefs Yossi Cohen zum Präsidenten des Wissenschaftlichen Beirats. Cohen soll die strategische Ausrichtung unter anderem in den Bereichen Quantencomputer, Quantenfehlerkorrektur, Quantensoftware für klinische Studien, Quanten-Cybersecurity und Quantensensorik mitgestalten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Aktivitäten sowie der Kommerzialisierung der Technologien für die Märkte Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Heimatschutz und kritische Infrastruktur.

Quantum-Mechanik als Teil der Sicherheitsarchitektur

QuantumQ Security verfolgt damit einen Ansatz für Cybersecurity im aufkommenden Quantenzeitalter. Während sich große Teile der Branche darauf konzentrieren, klassische Sicherheitsverfahren an Bedrohungen durch Quantencomputer anzupassen oder zu verstärken, setzt QuantumQ Security auf eine andere technologische Richtung. Die Eigenschaften der Quantenmechanik sollen selbst zu einem Bestandteil der Schutzarchitektur werden.

Die derzeitige Architektur umfasst drei Technologieprogramme. Diese befinden sich jeweils in unterschiedlichen Phasen von Forschung, Entwicklung, Validierung und Schutz des geistigen Eigentums. Gemeinsam sollen die drei Bereiche eine umfassendere Sicherheitsarchitektur bilden:

DETECT - Erkennen ungewöhnlicher Aktivitäten und möglicher Angriffe.

ENCRYPT - Schutz der Vertraulichkeit von Informationen.

VERIFY - Herstellung von Authentizität, Integrität und Eigentumsnachweisen.

Drei Dimensionen für die Quanten-Cybersicherheit

Quantum X Labs sieht in der Kombination aus "Detect, Encrypt and Verify" einen umfassenderen Ansatz für die Herausforderungen der Quanten-Cybersicherheit. Quantencomputer werden dabei nicht ausschließlich als neue Bedrohung betrachtet, die Anpassungen an bestehender Cybersecurity-Infrastruktur erfordert. Vielmehr untersucht QuantumQ Security, wie die Quantenmechanik selbst Bestandteil der Sicherheitsinfrastruktur werden kann.

"Quantencomputer zwingen die Cybersecurity-Branche dazu, einige ihrer grundlegendsten Annahmen zu überdenken", sagte Prof. Nir Sharon, Chief Technology Officer von Quantum X Labs. "Unser Ziel mit QuantumQ Security besteht nicht einfach darin, die Sicherheitsarchitektur von gestern an die Computer von morgen anzupassen. Wir entwickeln Technologien in den Bereichen Erkennung, Verschlüsselung und Verifizierung, die untersuchen, wie Quanteneigenschaften selbst Teil der Schutzarchitektur werden können. LayerQake, Qatacomb und unsere Verifizierungstechnologien repräsentieren drei unterschiedliche Dimensionen dieser Strategie und gemeinsam unsere Vision für eine umfassendere, quantennative Cybersecurity-Plattform."

Unterschiedliche Entwicklungsstufen

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich die drei Technologieprogramme derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien sowie in verschiedenen Phasen der Einreichung und des Schutzes geistigen Eigentums befinden. Vor einer möglichen Kommerzialisierung einzelner Technologien oder einer integrierten Plattform können daher weitere theoretische Validierungen, Simulationen, Prototypenentwicklungen und Tests erforderlich sein. Quantum X Labs will die einzelnen Technologien zunächst unabhängig voneinander weiterentwickeln. Gleichzeitig prüft das Unternehmen Möglichkeiten, die drei Dimensionen in einer einheitlichen QuantumQ-Security-Architektur zusammenzuführen. Diese soll auf die Anforderungen der Cybersecurity im Zeitalter des Quantencomputings ausgerichtet sein.

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Quellen:

QXL - Press Releases Detail

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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Enthaltene Werte: US9267113002