Militärische Quantentechnologie: Quantum X Labs holt SoftBank-Insider und Ex-Geheimdienstchef an Bord

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Quantum X Labs (WKN: A40KCG / ISIN: US9267113002) baut seinen wissenschaftlichen Beirat aus. Das Unternehmen hat Yossi Cohen, den früheren Direktor des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, zum Präsidenten des Scientific Advisory Board ernannt. Cohen ist heute strategischer Berater von SoftBank. Der Investor ist unter anderem in den Bereichen künstliche Intelligenz, Infrastruktur und Halbleiter aktiv.

Cohen soll gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats - darunter Prof. Oren Kurland vom Technion und Prof. Oren Raz vom Weizmann Institute of Science - die strategische Ausrichtung von QXL stärken. Im Mittelpunkt stehen Quantencomputer, Quantenfehlerkorrektur, Quantensoftware für klinische Studien, Quanten-Cybersicherheit und Quantensensorik. Gleichzeitig soll die Größe des Geschäfts ausgeweitet und die Vermarktung der Technologien vorangetrieben werden. Im Fokus stehen dabei insbesondere Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, innere Sicherheit sowie kritische Infrastruktur.

Erfahrung aus Nachrichtendienst und nationaler Sicherheit

Cohen war von 2016 bis 2021 Direktor des Mossad. Zuvor war er von 2013 bis 2016 Nationaler Sicherheitsberater Israels und stellvertretender Direktor des Mossad. Insgesamt verfügt er über 38 Jahre Erfahrung in Nachrichtendienst und nationaler Sicherheit.

Während seiner Laufbahn war Cohen an bedeutenden verdeckten Operationen beteiligt. Dazu gehörte unter anderem die Beschaffung des iranischen Atomarchivs im Jahr 2018. Auch bei Aktivitäten, die nach Unternehmensangaben den Boden für die Abraham-Abkommen bereiteten, spielte er eine Rolle.

Für Quantum X Labs ist insbesondere die Verbindung zu Technologien für Navigation ohne GPS, hochpräzise Zeitmessung, quantengesicherte Kommunikation und Anwendungen in gestörten elektromagnetischen Umgebungen relevant.

Von der Sicherheitsbranche zu globalen Technologieinvestitionen

Nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst wechselte Cohen an die Schnittstelle von nationaler Sicherheit und internationalen Technologieinvestitionen. 2021 kam er zu SoftBank und übernahm dort Aufgaben für den Israel Vision Fund 2. Dabei identifizierte und unterstützte er Technologieunternehmen in der Wachstumsphase.

Zu seinem Tätigkeitsfeld gehörten auch Investitionen von SoftBank in israelische Cybersicherheitsunternehmen. Dazu zählten Aktivitäten im Umfeld von Wiz, Claroty und Cato Networks.

Im August 2026 wurde Cohen zum strategischen Berater von SoftBank ernannt. Damit rückte seine Tätigkeit näher an die Entscheidungsebenen des Konzerns. Zugleich weitete sich sein Aufgabenbereich auf die Finanzierung und Entwicklung von KI-Infrastruktur und Cloud-Rechenzentren sowie auf Investitionen in Halbleiterunternehmen aus, die diese Infrastruktur versorgen.

Diese Bereiche überschneiden sich zunehmend mit Quantensensorik-Chips, Hochleistungsrechnen und sicherer Infrastruktur der nächsten Generation.

Quantum-Portfolio reicht von Sensorik bis Fehlerkorrektur

Mit der Berufung will QXL sein wissenschaftliches Programm stärker mit den strategischen, wirtschaftlichen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der künftigen Anwendung von Quantentechnologien verbinden.

Das Portfolio umfasst eine Plattform für Quantencomputer auf Basis neutraler Atome. Hinzu kommt eine KI-gestützte Architektur zur Quantenfehlerkorrektur. Mit Quantum Gyro entwickelt QXL zudem eine Technologie für Quantenkreisel-Chips. Diese soll eine hochpräzise und störungsresistente Navigation in Umgebungen ermöglichen, in denen GPS nicht verfügbar ist.

Weitere Projekte betreffen Atomuhren der nächsten Generation für präzise Zeitmessung sowie Quanten-Cybersicherheit, Nuklearsimulationen und Anwendungen in den Lebenswissenschaften.

QXL setzt auf reale Anwendungen

Yaki Baranes, Co-Chief Executive Officer von Quantum X Labs, erklärt:

"Es gibt nur sehr wenige Menschen, die im Zentrum von Systemen der nationalen Sicherheit auf höchster Ebene tätig waren und anschließend in den inneren Kreis eines der wichtigsten Technologieinvestoren der Welt wechselten. Diese Kombination ist selten.

Wir haben Yossi Cohen nicht ernannt, um ein Ehrenname auf unserem Briefkopf zu sein. Wir haben ihn ernannt, weil Quantum X Labs eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten entwickelt - darunter Quantensensorik für Navigation und Zeitmessung, einen Decoder für Quantenfehlerkorrektur und Quanten-Cybersicherheit -, die in der realen Welt getestet werden und nicht nur im Labor."

Cohen selbst sagt:

"Ich fühle mich geehrt, den Vorsitz des Scientific Advisory Board zu übernehmen. Nachdem ich mehrere Unternehmen aus der Landschaft der Deep-Tech- und Quantentechnologie bewertet hatte, entschied ich mich, Quantum X Labs beizutreten, weil ich eine seltene Kombination aus außergewöhnlichem Humankapital und erheblichem technologischem Potenzial vorgefunden habe. Meine Jahre in leitenden Führungspositionen, unter anderem beim Mossad, haben mich gelehrt, die einzigartige Kombination aus Menschen, Technologie und Vision zu erkennen, die notwendig ist, um eine bedeutende Wirkung zu erzielen. Ich sehe diese Kombination bei Quantum X Labs.

Ich freue mich darauf, mit dem Management und dem wissenschaftlichen Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten, während es sein Technologieportfolio weiterentwickelt und voranbringt - von der akademischen Forschung bis zur Realität."

Schnittstelle von Halbleitern, Sensorik und Rechenleistung

Cohens neue Funktion bei SoftBank ist für QXL insbesondere mit Blick auf Hardware und Infrastruktur relevant. Die Strategie von SoftBank umfasst nach Angaben von Quantum X Labs groß angelegte KI-Rechenleistung, Rechenzentrumskapazitäten und Engagements im Halbleitersektor. Dazu gehört auch die historische Beteiligung des Konzerns an Arm, einem der weltweit führenden Unternehmen für Halbleiter-IP.

QXL positioniert seine Entwicklungen bei Quantenkreisel-Chips, Präzisionszeitmessgeräten und fehlerkorrigierten Rechensystemen genau an der Schnittstelle von Chips, Sensorik, sicherer Kommunikation und Hochleistungsrechnen. Diese Bereiche werden von globalen Investoren zunehmend als strategische Infrastruktur betrachtet.

Wissenschaftlicher Beirat soll Kommerzialisierung unterstützen

Der Scientific Advisory Board soll die technologische Ausrichtung des Unternehmens wissenschaftlich begleiten, überprüfen und bestätigen. Zudem soll das Gremium die Entwicklung der QXL-Roadmap mit Fortschritten in Quantenwissenschaft, Ingenieurwesen und sogenannten Dual-Use-Anwendungen abstimmen.

Als Präsident des Beirats soll Cohen auf dieser Ebene die Priorisierung von Anwendungen für Verteidigung und kritische Infrastruktur unterstützen. Darüber hinaus soll er internationale Partnerschaften voranbringen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Überführung des geistigen Eigentums von QXL in staatliche, operative und kommerzielle Programme. Dazu zählt die Arbeit an der Fehlerkorrektur durch die Verbindung von KI und Quantentechnologien ebenso wie das Portfolio im Bereich der Quantensensorik.

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Quellen:

https://investor.quantumxlabs.xyz/pressreleases/detail/3458cc0a-0c96-43f3-8854-3b0b4d35f2f6

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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