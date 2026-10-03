Intel vs. Quantum X Labs: Der unterschätzte Rüstungsmarkt abseits von Quantencomputern

Anzeige / Werbung

Von Intel (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001) bis Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002): Während große Halbleiterkonzerne um den richtigen Ansatz für Quantencomputer ringen, rückt eine andere Anwendung der Quantentechnologie näher an konkrete industrielle Einsatzfelder.

Der Wettlauf um die nächste Quantenplattform

Die Quantenindustrie steht an einem frühen, aber zunehmend konkreten Punkt ihrer Entwicklung. Der US-Tech-Riese Intel (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001) etwa beschäftigt nach Angaben von CEO Lip-Bu Tan rund 70 Mitarbeiter mit Quantencomputing und verfolgt einen Ansatz auf Basis von Silizium-Spin-Qubits. Gleichzeitig setzt der Konzern auf seine Fertigungskompetenz, um zu prüfen, ob sich Quantenprozessoren perspektivisch mit Verfahren aus der Halbleiterproduktion herstellen lassen.

Tan betont zugleich, dass die technologische Richtung noch nicht entschieden ist. Neben Silizium-Spin-Qubits konkurrieren supraleitende Schaltkreise, Ionenfallen, Photonik und Neutral-Atom-Ansätze. Entscheidend wird nicht allein der Nachweis funktionierender Qubits sein. Fehlerkorrektur, Steuerung, Software und die Möglichkeit einer industriellen Skalierung müssen zusammen funktionieren.

Quantensensorik folgt einer anderen Logik

Für Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) eröffnet sich ein anderes Feld. Das Nasdaq-notierte Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an Quantensensorik und entwickelt ein Quantengyroskop sowie eine Quanten-Atomuhr.

Der Unterschied zum Quantencomputing ist wesentlich. Ein Quantensensor benötigt keinen universellen Quantencomputer, um einen praktischen Anwendungsfall zu erfüllen. Er nutzt quantenmechanische Effekte, um beispielsweise Bewegungen, Beschleunigungen oder Zeit besonders präzise zu erfassen.

CEO Yaki Baranes bezeichnet die Quantensensorik deshalb als einen vergleichsweise weit entwickelten Bereich innerhalb der Quantentechnologie. Nach seiner Einschätzung könnten Sensoren früher kommerzielle Anwendungen erreichen als viele Quantencomputer.

Navigation wird zum strategischen Anwendungsfeld

Eine mögliche Anwendung liegt in der Navigation. Moderne militärische und zivile Systeme verlassen sich in erheblichem Umfang auf satellitengestützte Positions- und Zeitinformationen. Diese Signale können jedoch durch Jamming gestört oder durch Spoofing manipuliert werden.

Hier setzen sogenannte inertiale Navigationssysteme an. Sie bestimmen Bewegungen aus den Eigenschaften des Systems selbst, anstatt kontinuierlich auf externe Positionssignale angewiesen zu sein. Quantensensoren könnten diese Technologie perspektivisch ergänzen und die Genauigkeit solcher Systeme verbessern.

Für die europäische Verteidigungsindustrie gewinnt dieses Thema an Relevanz. Unternehmen wie Rheinmetall und Hensoldt bauen ihre Aktivitäten angesichts steigender Verteidigungsbudgets aus. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Sensorik, Kommunikation und Navigation, die auch unter schwierigen elektronischen Bedingungen funktionieren.

Für Quantum X Labs ist dieser Markt interessant, weil das Unternehmen seine Sensorprodukte ausdrücklich mit Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung verbindet. Konkrete Verträge mit Rheinmetall oder Hensoldt sind nach den vorliegenden Angaben allerdings nicht bekannt.

Kooperation statt Wettbewerb mit den Quantenriesen

Die Positionierung unterscheidet sich damit deutlich von derjenigen großer Technologiekonzerne wie Intel, IBM oder Alphabet. Diese Unternehmen investieren in unterschiedliche Komponenten des Quantencomputings und in die dafür notwendige Infrastruktur.

Quantum X Labs konzentriert sich dagegen auf Anwendungen, bei denen Quanteneffekte unmittelbar für Messung und Navigation genutzt werden können. Baranes sieht nach eigenen Aussagen insbesondere Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie Verteidigungsunternehmen als mögliche Kooperationspartner.

Damit entsteht ein anderes Geschäftsmodell. Nicht der Bau eines universellen Quantencomputers steht im Vordergrund. Entscheidend wäre vielmehr, ob sich kompakte Sensoren und hochpräzise Zeitreferenzen in bestehende Plattformen integrieren lassen.

Von der Forschung zum industriellen Produkt

Der Übergang von einem funktionierenden Laborprototyp zu einem marktfähigen Produkt bleibt allerdings eine zentrale Herausforderung. Das zeigt auch das Beispiel Intel. Der Konzern verfügt über etablierte Fertigungsanlagen und arbeitet dennoch daran, herauszufinden, wie sich Quantenprozessoren zuverlässig skalieren lassen.

Bei Quantensensoren gelten andere technische Anforderungen. Größe, Energieverbrauch, Robustheit, Genauigkeit und Kosten müssen für den jeweiligen Einsatzfall zusammenpassen. Besonders in Luftfahrt und Verteidigung ist zudem die Integration in bestehende Systeme entscheidend.

Quantum X Labs beschreibt für seine Technologien eigene Entwicklungs-Roadmaps. Nach Angaben des Managements liegt der Schwerpunkt darauf, aus Forschungs- und Patentaktivitäten konkrete Produkte zu entwickeln.

Ein breiter werdendes Quantenökosystem

Die Entwicklung bei Intel zeigt gleichzeitig, dass die Quantenindustrie nicht auf eine einzige Technologie reduziert werden kann. Neben Prozessoren entstehen Softwareplattformen, Steuerungssysteme, Sensoren und neue Fertigungstechnologien.

Das Beispiel des israelischen Unternehmens Classiq verdeutlicht diese Breite. Die von Lip-Bu Tan unterstützte Firma entwickelt Software, mit der Quantenanwendungen möglichst unabhängig von einer bestimmten Hardwarearchitektur entwickelt werden können. Im Mai 2025 meldete Classiq eine Finanzierungsrunde über 110 Millionen Dollar und insgesamt 173 Millionen Dollar eingesammeltes Kapital. Spätere Finanzierungen erhöhten die Summe nach Unternehmensangaben auf bis zu 200 Millionen Dollar.

Das Muster ist für den gesamten Sektor relevant: Wertschöpfung kann auf mehreren Ebenen entstehen.

Quantum X Labs setzt auf die Sensorseite

Für Quantum X Labs liegt der mögliche Hebel daher weniger im Rennen um den Quantencomputer als in konkreten Mess- und Navigationsanwendungen. Das Quantengyroskop und die Quanten-Atomuhr zielen auf einen Markt, in dem Präzision, Unabhängigkeit von externen Signalen und Systemintegration eine zentrale Rolle spielen.

Ob daraus kurzfristig ein kommerziell relevantes Geschäft entsteht, hängt von der technischen Reife, der Miniaturisierung, der Skalierbarkeit und möglichen Kooperationen ab. Die Entwicklung des Quantenmarktes bleibt zudem technologieoffen.

Während Intel und andere Konzerne noch nach dem tragfähigen Weg zum skalierbaren Quantencomputer suchen, verfolgt Quantum X Labs damit einen anderen Ansatz: Quantentechnologie soll nicht erst mit dem universellen Quantenrechner relevant werden. Bei Sensorik und präziser Zeitmessung könnten erste industrielle Anwendungen bereits früher entstehen.

__________

Quellen:

Intel has 70 people working on quantum computing. Its CEO is betting on the next fron | Ctech

https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/quantum-x-labs-enhances-quantum-130700990.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Intel vs. Quantum X Labs: Der unterschätzte Rüstungsmarkt abseits von Quantencomputern appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4581401001,US9267113002