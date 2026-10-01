Quantum X Labs Aktie: Durchbruch in der Quantensensorik - Nächster Coup für Luftfahrt und Verteidigung?

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Quantum X Labs erweitert seine Arbeiten im Bereich atomarer Quantensensorik. Die hundertprozentige Tochter Quantum X Labs Ltd. entwickelt Rydberg-atom-basierte Hochfrequenz-Sensorik (RF) und arbeitet an deren Verbindung mit der zum Patent angemeldeten Quanten-Atomuhrtechnologie des Unternehmens. Damit baut Quantum X seine Aktivitäten in der atomaren Quantensensorik weiter aus.

Zwei atomare Technologien unter einem Dach

Das Entwicklungsprogramm läuft derzeit in den Laboren von Quantum X Labs. Im Mittelpunkt steht die Verbindung zweier komplementärer Fähigkeiten: hochpräzise atomare Zeitmessung und quantenbasierte RF-Sensorik. Grundlage ist die Quanten-Atomuhrplattform, für die Quantum X einen Patentantrag eingereicht hat. Zuvor hatte das Unternehmen die erfolgreiche Demonstration einer hochempfindlichen Atomuhr auf Basis seiner Ramsey-Coherent-Population-Trapping-Plattform (Ramsey-CPT) bekannt gegeben.

Nun soll die atomare Sensorik ausgeweitet werden. Quantum X entwickelt dafür Rydberg-Atom-RF-Sensorik und arbeitet zugleich an deren Integration in die Atomuhrplattform. Wichtig dabei: Die Rydberg-RF-Sensorik und die geplante Verbindung beider Technologien sind eigenständige Entwicklungsaktivitäten. Sie sind nicht durch den bestehenden Patentantrag für die Atomuhr abgedeckt.

Rydberg-RF-Sensorik nutzt Atome, die in hochenergetische Zustände, sogenannte Rydberg-Zustände, angeregt werden. In diesen Zuständen reagieren die Atome besonders empfindlich auf elektromagnetische Felder. Dadurch könnten die Atome selbst als RF-Sensorelemente dienen. Veränderungen der Atomzustände durch eintreffende RF-Signale lassen sich optisch auslesen. Das eröffnet einen anderen Ansatz zur Erkennung und Charakterisierung elektromagnetischer Signale als herkömmliche elektronische RF-Sensorik. Genau diese Fähigkeit will Quantum X mit seiner bestehenden Technologie zur atomaren Zeitmessung zusammenführen.

Plattform für Zeit, Frequenz und Funkumgebung

Durch die Verbindung beider Fähigkeiten arbeitet Quantum X an einer atomaren Sensorarchitektur, die präzise Zeitmessung, eine Frequenzreferenz und RF-Sensorik auf einer gemeinsamen technologischen Plattform vereinen soll.

Die Entwicklung steht laut Unternehmen im Zusammenhang mit einem breiteren Wandel in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie. Atomare Quantensensorik und hochpräzise Zeitmessung gewinnen demnach für Einsätze in zunehmend komplexen und umkämpften elektromagnetischen Umgebungen an Bedeutung. Die US-Forschungsbehörde DARPA hat sowohl Rydberg-atom-basierte RF-Empfänger für mögliche Anwendungen unter anderem in der Nutzung des elektromagnetischen Spektrums, bei Radar und Kommunikation als auch präzise Atomuhren vorangetrieben. Letztere sollen wichtige Zeitfunktionen auch dann aufrechterhalten können, wenn der Zugang zu GPS eingeschränkt oder nicht verfügbar ist.

Interesse reicht bis in den Weltraum

Auch die Luft- und Raumfahrtindustrie untersucht den Einsatz von Rydberg-Sensorik im Weltraum. Eine 2026 gemeinsam von Airbus Defence and Space, den Quantum Valley Ideas Laboratories und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) durchgeführte Studie untersuchte die Machbarkeit Rydberg-atom-basierter Sensoren für weltraumgestützte Radarsysteme. Das verweist auf das wachsende Interesse, atomare Quantensensorik aus der Grundlagen- und Laborforschung in mögliche Anwendungen für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zu überführen.

Quantum X sieht in dieser Entwicklung Potenzial für die Kombination präziser atomarer Zeitmessung mit atomarer RF-Sensorik innerhalb einer gemeinsamen Technologiearchitektur für künftige Systeme in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich.

"Wir sehen einen erheblichen technologischen Wert darin, verschiedene atomare Sensorfähigkeiten zusammenzuführen, anstatt jede Technologie vollständig isoliert zu entwickeln", sagte Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Scientist von Quantum X Labs. "Unsere Atomuhr bietet eine Grundlage für präzise Zeitmessung und Frequenzreferenz. Wir entwickeln nun Rydberg-Atom-RF-Sensorik in unseren Laboren und arbeiten daran, diese Fähigkeiten zu integrieren. Unser Ziel ist es, eine Architektur zu schaffen, in der atomare Technologie sowohl eine präzise Zeitmessung als auch Informationen über die umgebende RF-Umgebung liefern kann."

Nächste Schritte bleiben Entwicklungsarbeit

Quantum X will die Arbeiten im Labor, die Tests und die Integrationsaktivitäten fortsetzen. Ziel ist eine Demonstration der kombinierten Architektur.

Gleichzeitig befindet sich die Rydberg-RF-Sensorik einschließlich ihrer Integration mit der Atomuhr von Quantum X weiterhin in der Entwicklung. Ein vollständig integriertes System aus Atomuhr und Rydberg-RF-Sensorik wurde bislang noch nicht demonstriert. Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass nicht garantiert werden kann, dass das Entwicklungsprogramm die angestrebte technische Leistung erreicht oder zu einem wirtschaftlich tragfähigen Produkt führt.

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Quellen:

investor.quantumxlabs.xyz

Quantum X Labs Enhances Its Quantum Platform for Defense and Aerospace with Unique Combination of Atomic Clock and Rydberg RF Sensing Technologies

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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Enthaltene Werte: US9267113002