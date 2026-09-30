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Mit der Übernahme von HRL Laboratories baut IBM sein Quanten-Portfolio aus, während NVIDIA seine CUDA-Q-Plattform zum Industriestandard für hybride Quanten-Systeme macht. Ein israelisches Nasdaq-Unternehmen nutzt genau diese Infrastruktur für eigene Fortschritte bei der Fehlerkorrektur.

Der globale Wettlauf um praxistaugliche Quantencomputer hat sich im Spätsommer 2026 sichtbar beschleunigt. IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) schloss am 26. August 2026 die Übernahme von HRL Laboratories ab, einer Forschungseinrichtung, die zuvor gemeinsam Boeing und General Motors gehörte. HRL bringt Expertise bei Silizium-Spin-Qubits, Quantensensorik und Kryotechnik mit, die IBMs bestehende supraleitende Quantenarchitektur ergänzen soll - nach eigenen Angaben ein weiterer Baustein auf dem Weg zu fehlertoleranten Quantencomputern.

Parallel positioniert sich NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) nicht als Hersteller von Quantenprozessoren, sondern als Infrastrukturanbieter für die dazugehörige klassische Rechenleistung: Über die CUDA-Q-Plattform stellt das Unternehmen GPU-beschleunigte Werkzeuge für Quantensimulation und hybride Quanten-Klassik-Workflows bereit, die zunehmend von Forschungseinrichtungen und Quantenunternehmen weltweit genutzt werden.

IBM: Übernahme statt Eigenentwicklung

Mit der HRL-Übernahme verfolgt IBM erklärtermaßen eine Doppelstrategie in der Hardware-Entwicklung: Neben der eigenen, seit Jahren verfolgten supraleitenden Qubit-Architektur erhält der Konzern nun zusätzlich Zugriff auf Silizium-Spin-Qubits - eine alternative Technologie, die nach Einschätzung von Fachpublikationen potenziell einfacher in bestehende Halbleiterfertigung integrierbar ist. HRL bringt zudem ein rund 900 Quadratmeter großes Reinraumlabor sowie Kapazitäten für epitaktisches Halbleiterwachstum mit, die IBMs im Mai 2026 angekündigte Quanten-Waferfabrik "Anderon" ergänzen sollen.

Finanzielle Details der Übernahme wurden nicht offengelegt. Boeing und General Motors wollen laut Mitteilung beider Unternehmen auch nach dem Verkauf mit IBM und HRL an Quantenanwendungen zusammenarbeiten - ein Hinweis darauf, dass strategisches Interesse an der Technologie über den eigentlichen Eigentümerwechsel hinaus bestehen bleibt.

NVIDIA: Der Klassik-Unterbau für die Quantenwelt

Während sich IBM auf physische Quantenhardware konzentriert, adressiert NVIDIA ein anderes Nadelöhr der Branche: Quantencomputer benötigen für Fehlerkorrektur, Kalibrierung und hybride Algorithmen weiterhin enorme klassische Rechenleistung. Mit CUDA-Q hat NVIDIA eine Softwareplattform geschaffen, die GPU-Beschleunigung direkt in Quanten-Workflows integriert und dadurch die Rechenzeit für rechenintensive Zwischenschritte deutlich verkürzen kann.

Diese Positionierung als Infrastrukturanbieter - unabhängig davon, welches Unternehmen am Ende die führende Quantenhardware-Architektur stellt - hat NVIDIA in den vergangenen Jahren zu einem der meistgenannten Profiteure der Branche gemacht, ohne dass das Unternehmen selbst Quantenprozessoren baut.

Quantum X Labs: Fehlerkorrektur mit NVIDIA-Werkzeugen

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002), ein in Tel Aviv ansässiges, an der Nasdaq notiertes Unternehmen für Quantentechnologie, Sensorik, Navigation und Algorithmen mit Anwendungen in Verteidigung, Luftfahrt, Cybersicherheit und Life Sciences. Im August 2026 meldete das Unternehmen neue Ergebnisse aus seinem KI-gestützten Programm zur Quantenfehlerkorrektur, das explizit auf NVIDIAs CUDA-Q-Plattform sowie auf Datensätzen von Google aufbaut.

Quantenfehlerkorrektur gilt in der Branche als eine der zentralen Voraussetzungen, um Quantencomputer von experimentellen Demonstrationen zu verlässlichen, praxistauglichen Systemen weiterzuentwickeln, da Qubits extrem störanfällig gegenüber Rauschen sind. Quantum X Labs kombiniert dafür nach eigenen Angaben eine quantencode-basierte Architektur mit KI-gestützter Fehlergewichtung und peilt darüber niedrige Latenzzeiten für künftige Dekodierungs-Workflows an. Ergänzend meldete das Unternehmen im September 2026 einen Fortschritt bei der geometrischen Kodierung komplexer nuklearer Umgebungen für Anwendungen in Kernkraftwerken, Medizintechnik und Raumfahrt sowie im Juli 2026 eine erfolgreiche End-to-End-Demonstration einer quantengestützten klinischen Datenanalyse.

Einordnung

IBM, NVIDIA und Quantum X Labs besetzen unterschiedliche Positionen im selben Ökosystem: IBM baut über Zukäufe und Eigenentwicklung an der physischen Quantenhardware, NVIDIA liefert die klassische Rechen-Infrastruktur, die praktisch jede Quantenanwendung heute noch benötigt, und Quantum X Labs positioniert sich als spezialisierter Anwendungsentwickler, der diese Werkzeuge für konkrete Probleme wie Fehlerkorrektur nutzt. Der technologische Fortschritt des Unternehmens hängt maßgeblich von der Weiterentwicklung der Plattformen großer Technologiekonzerne ab, auf die es sich stützt.

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Quellen:

https://newsroom.ibm.com/2026-08-26-ibm-completes-acquisition-of-hrl-laboratories-to-accelerate-the-future-of-quantum

https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/quantum-x-labs-announces-additional-123200022.html

https://www.gurufocus.com/news/9047641/quantum-x-labs-qxl-advances-aidriven-quantum-error-correction-amid-challenging-financials

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/03/3355896/0/en/quantum-x-labs-announces-key-milestone-achieves-efficient-geometric-encoding-of-complex-nuclear-environments.html

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/27/3333600/0/en/QXL-Introduces-Quantum-Infrastructure-Consulting-for-Academic-Government-and-Commercial-Organizations.html

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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