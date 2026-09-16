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Während die großen Technologiekonzerne Milliarden in Quantenhardware investieren, rückt ein technisches Nadelöhr in den Fokus: fehleranfällige Qubits. Spezialisierte Anbieter wie das börsennotierte Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) positionieren sich mit eigener Fehlerkorrektursoftware in diesem Markt.
NVIDIA (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040) gehört zu den meistdiskutierten Technologiewerten der laufenden Handelswoche. Die Grafikprozessoren des Unternehmens gelten längst nicht mehr nur als Standard für klassisches maschinelles Lernen, sondern zunehmend auch als Recheninfrastruktur für Quanten-Simulationen. Parallel dazu bauen IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) und Alphabet/Google (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) ihre supraleitenden Quantenprozessoren weiter aus. Die markanten, goldfarbenen Kühlsysteme beider Konzerne sind längst zum Sinnbild der Branche geworden, sobald man den Begriff Quantencomputer im Netz sucht.
Weniger im öffentlichen Rampenlicht, aber mit einem breiter aufgestellten Technologieportfolio, positioniert sich das an der Nasdaq gelistete Unternehmen Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002). Im Gespräch mit der Redaktion ordnete CEO Yaki Baranes die Rolle des Unternehmens im internationalen Wettbewerbsumfeld ein.
Ein Nadelöhr namens Dekohärenz
Qubits, die fundamentalen Recheneinheiten eines Quantencomputers, gelten als äußerst instabil. Laut Baranes entstehen während der Berechnung Rauschprozesse, die die Quantenzustände in Echtzeit stören - in der Fachsprache als Dekohärenz und fehlerhafte Gatteroperationen bezeichnet. Nach Einschätzung des Managements lässt sich die daraus resultierende logische Fehlerrate zwar durch eine höhere Zahl physischer Qubits senken, entscheidend sei jedoch zusätzlich eine funktionierende Fehlerkorrektur mit Echtzeit-Dekodierung. "Fehlerkorrektur ist schlicht unumgänglich, wenn man einen skalierbaren, fehlertoleranten Quantencomputer bauen will", so Baranes sinngemäß im Interview.
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