Nvidia-Aktien schlossen am Montag so hoch wie nie, eine Bewertung oberhalb 6 Billionen Dollar rückt näher. Parallel kündigt AMD an, dass es 2027 deutlich mehr KI-Chips liefern und dafür zusätzliche Fertigungskapazitäten sichern will. Unter Anlegern dominiert Zuversicht, Skeptiker warnen jedoch vor einem Rücksetzer nach dem steilen Anstieg.Der Chipkonzern aus Kalifornien eilt von Rekord zu Rekord. Am Montag schloss die Nvidia-Aktie an der Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de