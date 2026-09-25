Elon Musk will seinen Superrechner Colossus 2 bis Jahresende auf rund 1,2 Millionen Nvidia-Chips aufrüsten. Für Nvidia klingeln die Kassen. Doch eine entscheidende Frage lässt Musk offen. Elon Musk drückt beim Wettrüsten um künstliche Intelligenz auf die Tube. Der Rechencluster Colossus 2 seiner Firma xAI soll die Zahl seiner Nvidia-Chips bis Jahresende mehr als verdoppeln. Das kündigte der Chef von Tesla und SpaceX am Freitag auf der Plattform X an. Musk legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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