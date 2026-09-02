Wenn Microsoft, Alphabet und Amazon nach Atomstrom rufen: Was der KI-Boom für Uran-Explorer bedeutet

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Microsoft, Alphabet und Amazon setzen zunehmend auf Kernenergie - die Nachfrage nach Uran wächst auch abseits der Großkonzerne

Der Energiehunger der KI-Industrie ist längst kein Randthema mehr für die Stromwirtschaft. Rechenzentren, die große Sprachmodelle trainieren und betreiben, benötigen konstante, große Mengen an Strom - und immer mehr Betreiber wenden sich dafür der Kernenergie zu. Das hat Folgen für den gesamten Uransektor, von etablierten Förderkonzernen bis zu kleinen Explorationsunternehmen wie Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB, ISIN: CA09345L1085), das im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan aktiv ist.

Tech-Konzerne als neue Nachfrageseite im Kernenergiemarkt

Die USA haben angekündigt, ihre Kernkraftkapazität bis 2050 zu verdreifachen. Parallel dazu haben mehrere große Technologiekonzerne in den vergangenen Monaten eigene Vereinbarungen zur Nutzung von Kernenergie getroffen - teils über sogenannte Small Modular Reactors (SMRs), kleinere und modulare Reaktordesigns, die sich gezielt in der Nähe von Rechenzentren errichten lassen. Zu den Unternehmen, die entsprechende Schritte angekündigt haben, zählen Microsoft Corp. (WKN: 870747, ISIN: US5949181045), Alphabet Inc. (WKN: A14Y6H, ISIN: US02079K1079) und Amazon.com Inc. (WKN: 906866, ISIN: US0231351067).

Diese Entwicklung verändert die Nachfragestruktur im Uranmarkt: Neben klassischen Energieversorgern treten zunehmend Technologiekonzerne als Vertragspartner für Kernenergie-Projekte auf - ein Trend, der in Marktanalysen als zusätzlicher, struktureller Nachfragetreiber neben dem allgemeinen Ausbau der Kernenergie in Ländern wie den USA, Frankreich oder Japan eingeordnet wird.

Athabasca-Becken bleibt zentrale Förderregion

Ein Großteil der Diskussion um Uranangebot konzentriert sich geografisch auf das Athabasca-Becken in Nordkanada, eine der weltweit ergiebigsten Uranprovinzen. Dort sind sowohl etablierte Förderer als auch eine Reihe von Explorationsunternehmen aktiv. Zu den bekannten Namen zählen Cameco Corp. (WKN: 882017, ISIN: CA13321L1085), NexGen Energy Ltd. (WKN: A1WZPW, ISIN: CA65340P1062), Fission Uranium Corp. (WKN: A1T87E, ISIN: CA33812R1XXX), Denison Mines Corp. (WKN: A0LFYS, ISIN: CA2483561072) sowie CanAlaska Uranium Ltd. (WKN: A3EVZ1, ISIN: CA13709C1005).

Blast Resources ist mit seinem Wales-Lake-Projekt südlich des Patterson-Lake-Korridors positioniert - jener geologischen Zone, in der unter anderem die Lagerstätten Triple R (Fission Uranium) und Arrow (NexGen Energy) liegen. Letztere gilt als das größte Uranprojekt im Entwicklungsstadium in Kanada. Zur Einordnung ist wichtig: Für das Wales-Lake-Projekt selbst liegen bislang keine ausgewiesenen Mineralressourcen vor. Die geografische Nähe zu bedeutenden Lagerstätten ist daher ein Indiz für ein geologisch interessantes Umfeld, keine Aussage über den tatsächlichen Ressourcengehalt der eigenen Claims.

Aktueller Stand bei Blast Resources: Fünf Zielzonen und ein neuer Strukturkorridor

Auf Unternehmensebene hat Blast Resources in den vergangenen Wochen mehrere Explorationsergebnisse veröffentlicht. Grundlage ist eine im Dezember 2024 durchgeführte hochauflösende Aeromagnetik-Vermessung über den drei Claim-Gruppen Britt Lake, Brazier South und North Agar, die zusammen als Wales-Lake-Projekt bezeichnet werden. Aus dieser Vermessung hat das Unternehmen fünf priorisierte Zielzonen für die weitere Exploration abgeleitet, basierend auf magnetischen Lineamenten sowie regionalen Uran- und Thorium-Anomalien.

Im Juli 2026 meldete Blast Resources zudem den Fund eines neuen Strukturkorridors auf den eigenen Claims: eine rund 9 Kilometer lange, in NNW-SSE-Richtung verlaufende Zone mit einer möglichen Breite von bis zu 3 Kilometern. Strukturkorridore gelten im Athabasca-Becken als geologisch relevant, da sie häufig als Fließwege für uranhaltige Fluide fungieren und damit potenzielle Fallenstrukturen für Mineralisierungen darstellen. Das Wales-Lake-Projekt grenzt zudem unmittelbar an das Typhoon-Projekt von Paladin Energy Ltd. (WKN: 890889, ISIN: AU000000PDN8) an.

Wichtig für die Einordnung: Es handelt sich bei alldem um frühe Explorationsergebnisse - die Identifikation von Zielzonen und Strukturen ist ein Zwischenschritt vor eigentlichen Bohrprogrammen, nicht deren Ergebnis. Ob sich daraus wirtschaftlich relevante Uranvorkommen ableiten lassen, bleibt offen.

Was die Nähe zu Weltklasse-Lagerstätten bedeutet - und was nicht

In der Small-Cap-Explorationsbranche ist die räumliche Nähe zu produzierenden oder weit entwickelten Nachbarprojekten ein häufig verwendetes Argument, um auf geologisches Potenzial hinzuweisen. Nach Unternehmensangaben weist das Claim-Gebiet von Blast Resources geologische Ähnlichkeiten zum sogenannten Taltson-Gestein auf, das auch andere Lagerstätten im Patterson-Lake-Korridor prägt. Solche strukturellen Parallelen können auf ein günstiges geologisches Umfeld hindeuten, sie ersetzen jedoch keine eigenständige Ressourcenschätzung. Investoren sollten diesen Unterschied zwischen Nachbarschaftslogik und belegtem Ressourcenkörper im Blick behalten, wenn sie Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken einordnen.

Fazit: Makrotrend trifft auf frühes Explorationsstadium

Der wachsende Strombedarf der KI-Industrie und die damit verbundene Hinwendung großer Tech-Konzerne zur Kernenergie verstärken die grundsätzliche Nachfrageseite im Uranmarkt. Für Explorationsunternehmen wie Blast Resources bedeutet das ein günstigeres makroökonomisches Umfeld, jedoch keinen automatischen Fortschritt bei der eigenen Projektentwicklung. Ob sich aus den bislang identifizierten Zielzonen am Wales-Lake-Projekt tatsächlich abbauwürdige Vorkommen ergeben, bleibt eine offene, rein geologische Frage, die weitere Explorationsarbeiten - etwa Bohrprogramme - beantworten müssten.

Quellen

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21112117-ki-rechenzentren-atomstrom-blast-resources-uran-kanada-profitierenhttps://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-announces-exploration-results-at-its-flagship-wales-lake-project-in-the-athabasca-basin-region-saskatchewan-302817747.htmlhttps://www.stocktitan.net/news/BLSRF/blast-resources-announces-exploration-results-at-its-flagship-wales-c0xio601z0ol.html

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: US0231351067,CA13321L1085,US5949181045,CA2483561072,CA33812R1XXX,CA65340P1062,US02079K1079,CA09345L1085,CA13709C1005,AU000000PDN8