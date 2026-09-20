Die FED hat die Zinsen erhöht. Gold explodiert. Was kommt jetzt?

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Gold trotzt der US-Notenbank - während Rio Grande Resources eine hochgradige Gold-Silber-Story in New Mexico vorantreibt

Dieser Artikel wird im Auftrag der Rio Grande Resources (ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488) veröffentlicht.

Rio Grande Resources Ltd. | ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488

Die US-Notenbank Federal Reserve hat gerade die Zinsen erhöht.

Der US-Dollar sprang nach oben.

Die Renditen von US-Staatsanleihen schossen in die Höhe.

Und nach dem klassischen Lehrbuch hätte Gold eigentlich unter Druck geraten müssen.

Doch weniger als 24 Stunden später notierte Gold wieder bei über 4.300 US-Dollar je Unze.

Das könnte eines der wichtigsten Signale sein, das Goldinvestoren in diesem Jahr bislang erhalten haben.

Die Botschaft war alles andere als freundlich für Gold.

Die aktualisierten Projektionen der Fed deuteten darauf hin, dass die Entscheidungsträger vor Jahresende eine weitere Zinserhöhung erwarten. Die Märkte reagierten zunächst entsprechend: Der Dollar legte zu, die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, der S&P 500 gab nach und die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte zeitweise auf über 5%.

Dann passierte etwas Bemerkenswertes.

Gold kam mit voller Wucht zurück.

Bis Donnerstagnachmittag war der Spotpreis für Gold um rund 2,3% auf 4.360,36 US-Dollar je Unze gestiegen, während die Dezember-Gold-Futures bei 4.399,70 US-Dollar schlossen.

Silber entwickelte sich sogar noch stärker und legte um rund 4,2% auf 65,60 US-Dollar je Unze zu.

Für Investoren in Edelmetallexplorer wie Rio Grande Resources verdient diese Reaktion besondere Aufmerksamkeit.

Denn Gold könnte dem Markt gerade etwas Entscheidendes signalisieren.

Rio Grande Resources Ltd. | ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488



GOLD HÄTTE EIGENTLICH FALLEN MÜSSEN

Die klassische Beziehung ist einfach.

Gold zahlt keine Zinsen.

Wenn die Zinsen steigen, können Anleger höhere Renditen mit US-Staatsanleihen und anderen festverzinslichen Anlagen erzielen. Höhere US-Zinsen können außerdem den Dollar stärken, wodurch in Dollar gehandeltes Gold für internationale Käufer teurer wird.

Unter sonst gleichen Bedingungen gilt daher:

Höhere Zinsen = stärkerer Dollar + höhere Renditen = Druck auf Gold.

Und zunächst passierte genau das.

Die Fed lieferte eine einstimmige Zinserhöhung.

Der Dollar stieg auf ein Sieben-Wochen-Hoch.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen überschritt die Marke von 5%.

Die Märkte begannen darüber nachzudenken, ob dies möglicherweise der Beginn eines neuen Straffungszyklus sein könnte - und nicht lediglich eine einmalige Anpassung.

Doch Gold blieb nicht am Boden.

Als die Renditen der US-Staatsanleihen wieder zurückgingen und der Dollar am Donnerstag einen Teil seiner Gewinne abgab, kehrten die Käufer aggressiv zurück.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel wieder in Richtung 4,94%, während Gold erneut über die Marke von 4.300 US-Dollar sprang.

Das beweist nicht, dass Gold von hier aus zwangsläufig weiter steigen wird.

Aber es zeigt etwas Entscheidendes:

Der Goldmarkt wird inzwischen von Kräften bewegt, die weit über die nächste Sitzung der Federal Reserve hinausgehen.

GOLD KÖNNTE AUF ETWAS VIEL GRÖSSERES ALS NUR DIE ZINSEN REAGIEREN

Die Makro-Story rund um Gold hat sich grundlegend verändert.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur:

Wann senkt die Fed die Zinsen?

Investoren müssen sich gleichzeitig mit Inflation, Staatsverschuldung, Haushaltsdefiziten, geopolitischer Instabilität, veränderten Strategien bei den Währungsreserven und langfristigen Fragen über die Zusammensetzung der weltweiten Devisenreserven beschäftigen.

Selbst nach der jüngsten Zinserhöhung erklärte UBS gegenüber Reuters, dass steigende Haushaltsdefizite, höhere Schuldenstände, eine langfristige Schwäche des Dollars und die Erwartung, dass die Fed letztendlich wieder zu einer lockereren Geldpolitik zurückkehren könnte, Gold langfristig unterstützen könnten.

Und dann gibt es noch einen Käufer in diesem Markt, der nicht ignoriert werden sollte:

Die Zentralbanken.

Nach Angaben des World Gold Council beliefen sich die Nettokäufe der Zentralbanken im zweiten Quartal 2026 auf rund 289 Tonnen.



Rio Grande Resources Ltd. | ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488

Das entspricht einem Anstieg von 62% gegenüber dem Vorjahr und einem Rekordwert für ein zweites Quartal.

Das ist keine kurzfristige Spekulation von Privatanlegern.

Das ist staatliches Reservemanagement.

Noch bemerkenswerter:

Laut der Zentralbankumfrage 2026 des World Gold Council haben Zentralbanken in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr gekauft.

Im Jahrzehnt davor waren es durchschnittlich nur rund 500 Tonnen jährlich.

Das Tempo hat sich praktisch verdoppelt.

Warum?

Ein wichtiger Grund ist die Diversifizierung der Währungsreserven.

DE-DOLLARISIERUNG IST MEHR ALS NUR EIN SCHLAGWORT

Der Begriff "De-Dollarisierung" wird inzwischen fast inflationär verwendet.

Deshalb ist es wichtig, die tatsächliche Entwicklung nicht zu übertreiben.

Der US-Dollar bleibt die dominante Reservewährung der Welt. Auch die Initiativen der BRICS-Staaten bedeuten keineswegs, dass der Dollar plötzlich ersetzt wird.

Doch es gibt eine messbare Bewegung hin zu stärkerer Diversifizierung.

Beim BRICS-Gipfel in Neu-Delhi diskutierten die Mitgliedstaaten erneut darüber, Handel und Investitionen verstärkt in lokalen Währungen abzuwickeln und die Interoperabilität zwischen Zahlungssystemen und digitalen Zentralbankwährungen zu verbessern.

Reuters betonte, dass diese Initiativen die globale Dominanz des Dollars kaum kurzfristig verdrängen dürften.

Sie könnten jedoch Alternativen für bestimmte Transaktionen schaffen.

Und genau in dieses Umfeld passt Gold.

Gold ist keine Verbindlichkeit eines anderen Landes.

Es hängt nicht von der Geldpolitik einer ausländischen Zentralbank ab.

Und Gold hat über völlig unterschiedliche Währungs- und Finanzsysteme hinweg seine Funktion als Reservewert behalten.

Das hilft zu erklären, warum die Nachfrage der Zentralbanken zu einer der wichtigsten strukturellen Komponenten des heutigen Goldmarktes geworden ist.

Nach Angaben des World Gold Council erwarten 89% der befragten Zentralbanken, dass die weltweiten offiziellen Goldreserven innerhalb der kommenden zwölf Monate steigen werden.

Ein Rekordanteil von 45% erwartet sogar, die eigenen Goldbestände zu erhöhen.

Das ist der größere makroökonomische Hintergrund, vor dem Investoren heute Goldexploration betrachten sollten.

Und genau hier kommt Rio Grande Resources ins Spiel.

WENN GOLD ÜBER 4.300 US-DOLLAR STEHT - WOHER KOMMT DIE NÄCHSTE UNZE?

Der Goldpreis kann sich innerhalb weniger Stunden bewegen.

Neue Goldentdeckungen können das nicht.

Und genau dieser Unterschied ist entscheidend.

Exploration erfordert geologische Arbeit, Genehmigungen, Kapital, Bohrungen und anschließend oftmals Jahre der Entwicklung, bevor aus einer erfolgreichen Entdeckung möglicherweise eine produzierende Mine werden kann.

Der World Gold Council erwartet trotz der außergewöhnlich hohen Goldpreise lediglich ein moderates Wachstum der Minenproduktion. Als Gründe werden unter anderem operative Einschränkungen und die langen Entwicklungszeiten neuer Projekte genannt.

Das schafft ein interessantes Umfeld für Goldexploration.

Und Rio Grande Resources nähert sich gerade einer der entscheidendsten Phasen im Leben eines Explorationsunternehmens:

dem Bohren.

Rio Grande kontrolliert - vorbehaltlich bestehender Royalties - eine 100%ige Beteiligung am Winston Gold-Silver Project in Sierra County, New Mexico.

Das Projekt umfasst mehr als 3.000 Acres und 149 Mining Claims.

Auf dem Projekt befinden sich drei historische hochgradige Abbaugebiete:

Ivanhoe. Emporia. Little Granite.

Doch die moderne Rio-Grande-Story geht inzwischen weit über diese historischen Minen hinaus.

Ein neuer Schwerpunkt entwickelt sich:

Poverty Creek.

HOCHGRADIG - UND GENAU DARUM GEHT ES

Rio Grande verfügt derzeit über keine NI-43-101-konforme Mineralressource auf Winston.

Das ist wichtig.

Dies ist eine Explorationsstory.

Die Investmentthese basiert heute nicht darauf, Millionen von Unzen zu behaupten, die bislang nicht nachgewiesen wurden.

Sie basiert auf etwas wesentlich Einfacherem:

An mehreren Stellen des Projekts wurde an der Oberfläche wiederholt hochgradiges Gold und Silber gefunden - und Rio Grande arbeitet nun daran, die dafür verantwortlichen geologischen Strukturen unterhalb der Oberfläche durch Bohrungen zu testen.

Historische Minenbereiche und moderne Explorationsarbeiten lieferten bemerkenswerte Oberflächenresultate.

Rio Grande berichtet unter anderem frühere Probenergebnisse von:

66,2 g/t Gold und 830 g/t Silber - Paymaster Corridor

41,2 g/t Gold und 1.435 g/t Silber - Poverty Creek

46,1 g/t Gold und 517 g/t Silber - Emporia

26,8 g/t Gold und 1.670 g/t Silber - Little Granite

Dann folgte das Explorationsprogramm im Mai 2026.

Und die Ergebnisse wurden noch interessanter.

Systematische Schlitzproben bei Poverty Creek lieferten:

46,3 g/t Gold + 1.030 g/t Silber

Eine weitere Schlitzprobe ergab:

15,7 g/t Gold + 703 g/t Silber

Weitere Arbeiten lieferten zudem eine Gesteinsprobe mit:

67,1 g/t Gold.

Dabei handelt es sich um Oberflächenproben und nicht um Bohrabschnitte.

Diese Unterscheidung ist entscheidend.

Aber genau deshalb ist die nächste Phase so interessant.

VON HOCHGRADIGEM GESTEIN ZUM BOHRZIEL

Hochgradige Proben zu finden ist eine Sache.

Die geologische Struktur dahinter zu verstehen, ist eine völlig andere.

Und genau darauf konzentrierten sich die Arbeiten von Rio Grande im Jahr 2026 zunehmend.

Das Feldprogramm im Mai lieferte 307 strukturelle Datenpunkte und 91 Einzelproben, darunter Gesteins- und Schlitzproben.

Die Kartierung identifizierte mehrere steil einfallende Gangzonen, Gangschwärme und strukturelle Schnittpunkte im Gebiet von Poverty Creek.

Darüber hinaus dokumentierte das Unternehmen Texturen, die mit einem niedrigsulfidierten epithermalen System übereinstimmen, darunter blättrigen Quarz, Drusenquarz, Kammquarz, Amethyst, kolloforme Bänderung und kavernöse Texturen.

Genau diese Entwicklung wollen Investoren bei einem frühen Explorer sehen.

Mineralisierung finden.

Dann kartieren.

Die Strukturen verstehen.

Geophysik integrieren.

Schnittpunkte identifizieren.

Ziele priorisieren.

Und schließlich:

Bohren.

Rio Grande zufolge wurden mehrere erste Bohrplattformen für das Phase-1-Bohrprogramm bei Poverty Creek bereits festgelegt. Weitere Standorte werden weiterhin optimiert.

Und genau dort wird die geologische Theorie erstmals einem entscheidenden Test unterzogen.

IVANHOE, EMPORIA UND LITTLE GRANITE BLEIBEN ENTSCHEIDEND

Poverty Creek entwickelt sich zu einem bedeutenden modernen Explorationsziel.

Doch Investoren sollten nicht vergessen, was Winston überhaupt so interessant macht.

Rio Grande exploriert kein völlig unbekanntes Stück Land.

Das Winston-Projekt umfasst historische Abbaugebiete wie Ivanhoe, Emporia und Little Granite.

Damit existieren Hinweise darauf, dass hochgradige Edelmetallmineralisierung an mehreren unterschiedlichen Stellen des Projekts vorkommt.

Die moderne Frage lautet:

Sind diese Vorkommen isoliert?

Oder sind sie Bestandteile eines größeren mineralisierten Struktursystems?

Die Kartierungsarbeiten von Rio Grande haben mehrere Gangzonen in wichtigen Bereichen identifiziert, darunter Poverty Creek, Gebiete nördlich des Highway 59, Ivanhoe-Emporia und Little Granite.

Die geologische Interpretation des Unternehmens untersucht Winston zunehmend als potenziell zusammenhängendes, distriktweites niedrigsulfidiertes epithermales Gold-Silber-System - und nicht lediglich als Ansammlung isolierter historischer Abbaustellen.

Diese Interpretation muss allerdings noch durch Bohrungen getestet werden.

Und genau darin liegt der entscheidende Unterschied.

Oberflächengehalte sorgen für Aufmerksamkeit.

Bohrungen testen die These.

4.300 US-DOLLAR GOLD VERÄNDERT DIE AUSGANGSLAGE

Kommen wir zurück zu dieser Woche.

Die Federal Reserve lieferte ihre erste Zinserhöhung seit mehr als drei Jahren.

Die Entscheidung fiel einstimmig.

Die Projektionen deuteten auf weitere Straffungen hin.

Die Renditen von US-Staatsanleihen schossen nach oben.

Der Dollar legte zu.

Das sind genau die Bedingungen, die Gold nach klassischer Auffassung belasten sollten.

Doch innerhalb von rund 24 Stunden stieg Gold um mehr als 2% und handelte bei etwa 4.360 US-Dollar je Unze.

Warum ist das für Rio Grande relevant?

Nicht, weil ein höherer Goldpreis einen Explorationserfolg garantiert.

Das tut er nicht.

Der Bohrer wird letztendlich darüber entscheiden, ob sich die hochgradige Mineralisierung von Winston in die Tiefe fortsetzt.

Doch das wirtschaftliche Umfeld für eine mögliche Entdeckung sieht bei Goldpreisen von über 4.300 US-Dollar völlig anders aus als während vieler früherer Explorationszyklen.

Und Anleger müssen sich möglicherweise eine viel größere Frage stellen:

Was, wenn der Gold-Bullenmarkt inzwischen gar nicht mehr hauptsächlich davon abhängt, dass die Fed die Zinsen senkt?

Was, wenn es zunehmend um Staatsverschuldung geht?

Um Haushaltsdefizite?

Um hartnäckige Inflation?

Um geopolitische Unsicherheit?

Um die Diversifizierung der Zentralbankreserven?

Um Veränderungen im globalen Handel?

Und um den Wunsch, einen Vermögenswert zu besitzen, den keine Zentralbank einfach neu erschaffen kann?

Wenn sich genau dieses Umfeld entwickelt, könnte die Bedeutung neuer hochgradiger Goldentdeckungen erheblich zunehmen.

DIE FED HAT DIE ZINSEN ERHÖHT. GOLD HAT ES NICHT LANGE INTERESSIERT.

Die Marktbewegung dieser Woche war ein bemerkenswerter Stresstest.

Die Fed gab Goldinvestoren fast alles, was sie normalerweise nicht sehen wollen:

Höhere Zinsen.

Einen stärkeren Dollar.

Höhere Renditen bei US-Staatsanleihen.

Und möglicherweise weitere Zinserhöhungen.

Gold fiel zunächst.

Dann kamen die Käufer zurück.

Mit voller Kraft.

Das bedeutet nicht, dass Gold von hier aus nur noch steigen wird.

Es wird Korrekturen geben.

Es wird Volatilität geben.

Eine weitere Zinserhöhung der Fed bleibt möglich, und höhere reale Renditen können Gold weiterhin belasten.

Doch die Fähigkeit von Gold, unmittelbar nach einer restriktiven Fed-Sitzung wieder über 4.300 US-Dollar zu steigen, verstärkt die These, dass dieser Zyklus von wesentlich mehr als nur Spekulationen über die Geldpolitik getragen wird.

Zentralbanken kaufen weiter.

Die Diversifizierung der Reserven geht weiter.

Die Sorgen um Staatsfinanzen bleiben.

Die geopolitische Unsicherheit bleibt hoch.

Und Gold handelt weiterhin auf historisch außergewöhnlichen Niveaus.

Vor diesem Hintergrund bereitet sich Rio Grande Resources darauf vor, eine wesentlich unternehmensspezifischere Frage zu beantworten:

Was befindet sich unterhalb des hochgradigen Goldes und Silbers, das auf Winston bereits an der Oberfläche identifiziert wurde?

Das Unternehmen verfügt über historische hochgradige Abbaugebiete.

Es verfügt über das aufstrebende Ziel Poverty Creek.

Es hat Oberflächenproben mit Goldgehalten von mehreren Dutzend Gramm pro Tonne und teilweise mehr als 1.000 g/t Silber gemeldet.

Es hat mehrere mineralisierte Strukturkorridore kartiert.

Und das Unternehmen bewegt sich auf sein erstes Phase-1-Bohrprogramm zu.

Gold hat seinen Zug bereits gemacht.

Jetzt muss Rio Grande eine Entdeckung machen.

Und bei einem Goldpreis von über 4.300 US-Dollar - selbst nachdem die Federal Reserve gerade die Zinsen erhöht hat - könnte das Timing kaum interessanter sein.

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Mineralexploration ist spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Ergebnisse von Oberflächenproben sind nicht zwangsläufig repräsentativ für die Mineralisierung über das gesamte Projekt oder in der Tiefe. Rio Grande Resources verfügt derzeit über keine NI-43-101-konforme Mineralressource auf dem Winston Project. Anleger sollten ihre eigene Due Diligence durchführen und die öffentlichen Unternehmensinformationen prüfen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Quellen

Federal Reserve - FOMC Statement vom 16. September 2026

Federal Reserve - Economic Projections September 2026

Reuters - Gold nach der Fed-Zinserhöhung

Reuters - Marktreaktion nach der Fed-Entscheidung

Reuters - Globale Märkte nach der Fed-Sitzung

Reuters - BRICS und lokale Währungen

World Gold Council - Zentralbanknachfrage Q2 2026

World Gold Council - Central Bank Gold Reserves Survey 2026

World Gold Council - Gold Demand Outlook 2026

Rio Grande Resources - Winston Project

Rio Grande Resources - Poverty Creek

Rio Grande Resources - Structural Mapping Program

Rio Grande Resources - Unternehmenswebsite

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