Newmont Corp. - NEM: Einigung mit Barrick im Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture!

Saisonalität spricht für Gold!

Starke Unterstützung für Newmont Corp. bei 121 USD! Saisonalität spricht für steigende Preise im Gold-Sektor!

Newmont Corpo (NEM) - US6516391066

Rückblick: Parallel zum Goldpreis hat die Newmont-Aktie im vergangenen Halbjahr zunächst deutlich nachgegeben und fiel von rund 120 USD im April bis unter 90 USD im Juli, bevor ab August eine dynamische Erholung bis auf rund 135 USD einsetzte. Auffällige Kurslücken gab es insbesondere beim Ausbruch im August, als die Aktie aus dem Bereich um 97 USD deutlich nach oben sprang und anschließend bis über 120 USD beschleunigte. Der 20er-EMA und der 50er-EMA wurden im Zuge der Erholung zurückerobert, wobei sich der 20er-EMA inzwischen deutlich oberhalb des 50er-EMA bewegt und der aktuelle Rücksetzer bislang oberhalb beider Durchschnitte verläuft

Newmont-Aktie: Chart vom 18.09.2026, Kürzel: NEM Kurs: 123.41 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup bewegt sich zwischen der Unterstützung um 121 USD und dem Widerstand bei etwa 126 USD. Kann das Wertpapier die Marke von 126 USD überwinden, könnte dies den Weg für einen erneuten Anlauf auf das Hoch bei rund 135 USD ebnen.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Newmont-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung um 121 USD und damit auch unter den 20er-EMA, wäre das Pullback-Setup nach unten aufgelöst und die jüngste Aufwärtsbewegung würde deutlich an Dynamik verlieren. In diesem Fall könnten zunächst der Bereich um 117.50 USD und anschließend der 50er-EMA bei rund 116 USD als mögliche Unterstützungen in den Fokus rücken, bevor darunter eine tiefere Korrektur bis in den Bereich um 110 USD möglich wäre. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 121 USD setzen, da ein Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Newmont Corporation wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado. Der auf Gold spezialisierte Bergbaukonzern fördert daneben Kupfer, Silber, Zink und Blei und verfügt über ein globales Portfolio aus Minen und Entwicklungsprojekten in Nord- und Südamerika, Australien, Afrika und Papua-Neuguinea. Im zweiten Quartal 2026 erzielte Newmont einen Umsatz von 3.45 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 2.2 Milliarden USD. Der freie Cashflow erreichte 2.2 Milliarden USD und summierte sich im ersten Halbjahr auf 5.5 Milliarden USD, während die Barmittel bei 9.0 Milliarden USD lagen. Rückenwind liefert zudem die Einigung mit Barrick im Nevada-Gold-Mines-Joint-Venture: Newmont zahlt 1.95 Milliarden USD und bringt die Mike- und Fiberline-Liegenschaften in das Gemeinschaftsunternehmen ein, wodurch der Streit um das Fourmile-Projekt beendet wurde. Auch die Analystenschätzungen haben sich zuletzt verbessert: UBS und RBC Capital Markets erhöhten ihre Kursziele auf jeweils 155 USD. Da die Saisonalität in den nächsten Wochen ebenfalls für den Gold-Sektor spricht, sollten Trader Newmont Corp. auf der Watchlist haben.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 130.04 Milliarden USD

Meine Meinung zu Newmont Corp. ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-newmont-corp-aktie-steigt-nach-analysten-hochstufungen-und-nevada-deal/70125554

Veröffentlichungsdatum: 19.09.2026

Autor: Thomas Canali

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