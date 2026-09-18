Westafrika galt in der Vergangenheit oft als die Region der verpassten Chancen und geopolitischen Unwägbarkeiten. Doch wer heute genauer auf Mali blickt, sieht ein anderes Bild. Die Republik setzt auf Rechtssicherheit und Kooperation und präsentiert sich gegenüber internationalen Investoren robust und offen. Belege sind die Investitionen großer Bergbaukonzerne. Während die Großen der Bergbau-Branche wie Barrick in Mali investieren, rückt mit Desert Gold ein dynamischer Herausforderer in den Fokus. Desert Gold schickt sich an, zum Gold-Produzenten zu werden. Warum Unternehmen und Aktie jetzt in eine heiße Phase eintreten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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