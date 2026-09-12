Flucht aus dem Dollar? Gold explodiert - und hier wurden historische 80,4 g/t erbohrt

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Gold notiert bei über 4.300 US-Dollar je Unze. Goldman Sachs sieht ein Kursziel von 4.900 US-Dollar. J.P. Morgan hält 6.000 US-Dollar für möglich.

Dieser Artikel wird im Auftrag der Rio Grande Resources (ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488) veröffentlicht.

Und Zentralbanken auf der ganzen Welt haben Gold in einem Tempo akkumuliert, wie man es in der modernen Geschichte nur selten erlebt hat.

Am Goldmarkt passiert gerade etwas Bedeutendes.

Jahrzehntelang betrachteten Investoren Gold durch einen bekannten Zyklus: Die Inflation steigt. Die Zinsen fallen. Geopolitische Unsicherheit nimmt zu. Anleger suchen Sicherheit. Gold steigt.

Doch hinter dem heutigen Goldmarkt steht eine weitere mächtige Kraft:

De-Dollarisierung.

Das bedeutet nicht, dass der US-Dollar kurz davorsteht, seine Stellung als weltweit dominierende Reservewährung zu verlieren. Er bleibt das Zentrum des globalen Finanzsystems.

Was sich jedoch zu verändern scheint, ist die Art und Weise, wie Zentralbanken über Diversifizierung nachdenken.

Und wenn es um globale Währungsreserven in Billionenhöhe geht, können bereits relativ kleine Veränderungen bei der Kapitalallokation enorme Auswirkungen haben.

Laut der "2026 Central Bank Gold Reserves Survey" des World Gold Council haben Zentralbanken in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich rund 1.000 Tonnen Gold pro Jahr akkumuliert - ungefähr doppelt so viel wie der jährliche Durchschnitt von rund 500 Tonnen im vorhergehenden Jahrzehnt.

Noch bemerkenswerter: 74% der befragten Zentralbanken erwarten, dass der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven in fünf Jahren moderat oder deutlich niedriger sein wird.

Gleichzeitig erwarten 89% einen Anstieg der weltweiten Goldreserven der Zentralbanken in den kommenden zwölf Monaten, während ein Rekordwert von 45% davon ausgeht, dass die eigene Institution ihre Goldbestände erhöhen wird.

Die Botschaft lässt sich immer schwerer ignorieren.

Die Zentralbanken verabschieden sich nicht vom Dollar.

Sie kaufen mehr Gold.

Vor diesem außergewöhnlichen makroökonomischen Hintergrund könnten Anleger zunehmend weiter entlang des Gold-Investmentspektrums blicken - hin zu Unternehmen mit hochgradigen Explorationsprojekten in etablierten US-Bergbauregionen.

Ein aufstrebender Name ist Rio Grande Resources Ltd. (CSE: RGR; OTCQB: RGRLF; FSE: 488), das das Winston Gold-Silver Project in New Mexico kontrolliert.

Winston ist kein Projekt, bei dem Explorer lediglich hoffen, überhaupt Edelmetalle nachweisen zu können.

Hier wurden bereits Gold und Silber abgebaut.

Alte Schächte und unterirdische Grubenbaue sind noch vorhanden.

Auf dem gesamten Projekt wurden wiederholt hochgradige Mineralisierungen beprobt.

Und besonders wichtig: Historische Bohrungen bei Little Granite lieferten gemeldete Abschnitte mit wahrer Mächtigkeit von unter anderem ungefähr:

2,74 Metern mit 80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber.

Im heutigen Goldmarkt verdienen solche Zahlen Aufmerksamkeit.

Gold über 4.300 US-Dollar - und die Wall Street sieht weiteres Potenzial

Der aktuelle Goldpreis ist bereits für sich genommen bemerkenswert.

Am 11. September 2026 wurde Spot-Gold bei ungefähr 4.363 US-Dollar je Unze gehandelt und legte um mehr als 1% zu, obwohl Inflationsdaten die Erwartungen erhöhten, dass die Federal Reserve die Zinsen anheben könnte.

Diese Widerstandsfähigkeit ist bemerkenswert, denn höhere Zinsen gelten traditionell als Gegenwind für nicht verzinsliche Anlagen wie Gold.

Dennoch hält sich Gold oberhalb von 4.300 US-Dollar.

Und einige der größten Finanzinstitute der Welt glauben, dass der Preis noch deutlich höher steigen könnte.

Goldman Sachs Research prognostiziert einen Goldpreis von 4.900 US-Dollar je Unze bis Ende 2026.

Die Käufe der Zentralbanken spielen in dieser These eine entscheidende Rolle.

Goldman hat in seinen Analysen auf die Verschiebung der offiziellen Goldnachfrage seit 2022 und den zunehmenden Wunsch von Reservemanagern hingewiesen, ihre Bestände stärker zu diversifizieren.

J.P. Morgan geht sogar noch weiter.

Das Global-Research-Team der Bank prognostiziert für Gold im vierten Quartal 2026 einen Durchschnittspreis von ungefähr:

6.000 US-Dollar je Unze

und bis Ende 2027 möglicherweise:

6.300 US-Dollar je Unze.

Ausgehend von aktuell rund 4.363 US-Dollar würde ein Goldpreis von 6.000 US-Dollar einen weiteren Anstieg von ungefähr 38% bedeuten.

Und dann ist da noch der milliardenschwere Investor und Bridgewater-Gründer Ray Dalio, dessen Argument weit über die Frage hinausgeht, wo Gold im nächsten Monat oder im kommenden Jahr gehandelt wird.

Dalio hat Gold wiederholt als bedeutenden monetären Vermögenswert und als Absicherung gegen Risiken im Zusammenhang mit hoher Verschuldung und Fiatwährungen beschrieben.

Der grundlegende Unterschied ist einfach.

Gold wird nicht von einer Regierung ausgegeben.

Gold ist nicht die Schuld eines anderen.

Und Gold hängt nicht davon ab, dass eine Gegenpartei verspricht, ihre Verpflichtungen zurückzuzahlen.

Dieser Unterschied ist zunehmend relevant geworden, während sich der geopolitische Wettbewerb verschärft und Staaten beobachten konnten, wie ausländische Währungsreserven zu Instrumenten von Sanktionen und Wirtschaftspolitik werden können.

Genau hier wird das Thema De-Dollarisierung besonders wichtig.

Die Investmentthese setzt nicht voraus, dass der US-Dollar plötzlich seine Stellung als Weltreservewährung verliert.

Es reicht bereits aus, wenn Länder entscheiden, dass Gold künftig einen etwas größeren Anteil ihrer Reserven ausmachen soll.

Und die Zentralbankumfrage 2026 des World Gold Council deutet darauf hin, dass viele Reservemanager genau mit einer solchen Verschiebung rechnen.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte der aktuelle Gold-Bullenmarkt mehr sein als nur ein weiterer kurzlebiger Rohstoffzyklus.

Und genau das schafft ein faszinierendes Umfeld für die Exploration hochgradiger Goldvorkommen.

Ein vergessener hochgradiger Distrikt in New Mexico

Etwa 45 Meilen nordwestlich von Truth or Consequences in New Mexico liegt das Winston Gold-Silver Project von Rio Grande Resources.

Das Projekt umfasst rund 3.000 Acres im Sierra County und besteht aus 149 Claims.

Drei historische Bergbaugebiete stechen sofort hervor:

Little Granite.

Ivanhoe.

Emporia.

Diese Namen sind wichtig, denn die Explorationsgeschichte von Winston basiert nicht ausschließlich auf modernen Oberflächenproben.

Hier gibt es eine Vergangenheit.

Hier gibt es alte Minen.

Hier gibt es unterirdische Grubenbaue.

Und bei Little Granite gibt es historische Bohrungen.

Diese Bohrungen lieferten teilweise außergewöhnliche gemeldete Gehalte.

1984: Sieben Bohrlöcher bei Little Granite

Hier wird die Geschichte von Rio Grande besonders interessant.

Im Jahr 1984 wurde auf der historischen Little Granite Mine ein Kernbohrprogramm mit sieben Bohrlöchern durchgeführt.

Die Bohrungen untersuchten das Little-Granite-Gangsystem über eine Streichlänge von ungefähr 1.700 Fuß - rund 518 Metern.

Laut den von Rio Grande veröffentlichten historischen Informationen lagen die Durchstoßpunkte der Bohrungen ungefähr 165 Fuß auseinander und testeten den Gang im Allgemeinen etwa 150 bis 300 Fuß unterhalb der Oberfläche entlang des Einfallens.

Einige der gemeldeten Goldgehalte waren außergewöhnlich.

LG-1

Ungefähr 2,94 Meter wahre Mächtigkeit

mit:

20,4 g/t Gold

und ungefähr:

5,1 g/t Silber

LG-2

Ungefähr 3,13 Meter wahre Mächtigkeit

mit:

43,1 g/t Gold

und:

27,8 g/t Silber

LG-3

Ungefähr 2,74 Meter wahre Mächtigkeit

mit:

80,4 g/t GOLD

und ungefähr:

131 g/t Silber

LG-5

Ungefähr 1,76 Meter wahre Mächtigkeit

mit:

33,8 g/t Gold

und:

22,3 g/t Silber

Das sind bemerkenswerte historische Zahlen.

Und LG-3 verdient es, noch einmal wiederholt zu werden:

2,74 Meter wahre Mächtigkeit mit 80,4 g/t Gold.

Hier geht es nicht um einen winzigen Abschnitt von wenigen Zentimetern.

Die gemeldete wahre Mächtigkeit lag bei fast drei Metern.

LG-2 war mit mehr als drei Metern wahrer Mächtigkeit sogar noch breiter und wies dabei einen gemeldeten Goldgehalt von mehr als 43 g/t auf.

Und LG-5 lieferte laut historischen Angaben fast 34 g/t Gold über ungefähr 1,76 Meter wahre Mächtigkeit.

Damit lieferten vier der ersten fünf historischen Bohrlöcher bedeutende hochgradige Goldmineralisierungen.

Bei einem Goldpreis von ungefähr 4.363 US-Dollar rücken historische Gehalte dieser Größenordnung für den heutigen Markt zwangsläufig in den Fokus.

Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung.

Es handelt sich um historische Bohrergebnisse.

Sie wurden nicht nach modernen NI-43-101-Standards ermittelt. Rio Grande weist darauf hin, dass die historischen Probenahme-, Analyse- und QA/QC-Protokolle unbekannt sind und die Ergebnisse nicht wie moderne Explorationsergebnisse behandelt werden können.

Sie müssen bestätigt werden.

Diese Unterscheidung sollten Anleger klar verstehen.

Doch genau daraus ergibt sich auch der spekulative Reiz.

Die moderne Exploration muss nicht erst den ersten Hinweis darauf finden, dass bei Little Granite jemals hochgradiges Gold vorhanden war.

Historische Bergleute und Explorer sind bereits darauf gestoßen.

Die nächste Frage lautet, ob moderne Bohrungen diese außergewöhnlichen historischen Gehalte bestätigen können.

Und Little Granite ist nicht das einzige hochgradige Ziel

Hier wird Winston noch interessanter.

Wären die Bohrungen von 1984 bei Little Granite der einzige Hinweis auf hochgradige Mineralisierung auf dem Projekt, gäbe es bereits ein interessantes historisches Explorationsziel.

Doch hochgradiges Gold und Silber wurden auch in anderen Bereichen von Winston gefunden.

Ivanhoe und Emporia sind beide historische Gold-Silber-Minen, in denen früher produziert wurde.

Die historischen Untertagearbeiten bei Ivanhoe umfassten umfangreiche Grubenbaue, die sich mehrere hundert Fuß in die Tiefe erstreckten.

Es handelte sich nicht lediglich um mineralisierte Aufschlüsse an der Oberfläche.

Hier wurde tatsächlich Bergbau betrieben.

Jahrzehnte später liefert die moderne Probenahme rund um diese historischen Gebiete weiterhin außergewöhnlich hohe Gold- und Silbergehalte.

Bei Emporia meldete Rio Grande Oberflächenproben von bis zu:

46,1 g/t Gold + 517 g/t Silber

Bei Little Granite lieferten moderne Oberflächenproben bis zu:

26,8 g/t Gold + 1.670 g/t Silber

Und an anderen Stellen bei Winston werden die Zahlen noch interessanter.

66,2 g/t Gold entlang des Paymaster-Korridors

Im Juni 2025 veröffentlichte Rio Grande Explorationsergebnisse vom Paymaster Fault Corridor.

Eine Probe lieferte:

66,2 g/t Gold + 830 g/t Silber

über eine gemeldete Probenbreite von 0,5 Metern.

Eine weitere Probe ergab:

16,75 g/t Gold + 746 g/t Silber

über 0,2 Meter.

Eine weitere Probe über eine breitere Probenbreite von 2,5 Metern lieferte:

6,39 g/t Gold + 23 g/t Silber.

Rio Grande berichtete im Rahmen dieses Programms über ungefähr 1,5 Kilometer kontinuierliche Mineralisierung entlang des Paymaster Fault Corridor.

Auch hier handelt es sich um Oberflächenproben und nicht um Bohrabschnitte.

Doch sie zeigen etwas Wichtiges:

Außergewöhnliche Edelmetallgehalte sind nicht auf die historischen Bohrungen bei Little Granite beschränkt.

Hochgradiges Gold und Silber treten in mehreren Bereichen von Winston auf.

Dann kam Poverty Creek

Poverty Creek könnte letztlich zu einem der interessantesten Bereiche von Winston werden, weil es die hochgradige Geschichte über die bekannteren historischen Minen hinaus erweitert.

Die Exploration von Rio Grande lieferte bei Poverty Creek Proben mit bis zu:

41,2 g/t Gold + 1.435 g/t Silber

Betrachten wir, was damit über das gesamte Projekt verteilt vorliegt.

Historische Bohrungen bei Little Granite:

80,4 g/t Au + 131 g/t Ag

43,1 g/t Au + 27,8 g/t Ag

33,8 g/t Au + 22,3 g/t Ag

Oberflächenproben am Paymaster Corridor:

66,2 g/t Au + 830 g/t Ag

Oberflächenproben bei Emporia:

46,1 g/t Au + 517 g/t Ag

Oberflächenproben bei Poverty Creek:

41,2 g/t Au + 1.435 g/t Ag

Moderne Oberflächenproben bei Little Granite:

26,8 g/t Au + 1.670 g/t Ag

Diese unterschiedlichen Ergebnisse können nicht einfach eins zu eins miteinander verglichen werden.

Historische Bohrungen, Oberflächenproben und historische Untertageinformationen haben jeweils eine unterschiedliche geologische Aussagekraft.

Zusammengenommen belegen sie jedoch eine Sache sehr deutlich:

Winston hat in mehreren Zielgebieten wiederholt extrem hohe Gold- und Silbergehalte geliefert.

Und genau diese Geschichte sollten Anleger verfolgen.

Von 300-US-Dollar-Gold zu 4.363-US-Dollar-Gold

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Winston zu betrachten.

Die Bohrungen bei Little Granite fanden 1984 statt.

Gold wurde während eines Großteils dieses Jahres für lediglich einige hundert US-Dollar je Unze gehandelt.

Heute liegt der Preis bei über 4.300 US-Dollar.

Natürlich verwandelt der Rohstoffpreis allein ein Explorationsziel nicht in eine Mine.

Mächtigkeit ist entscheidend.

Kontinuität ist entscheidend.

Metallurgie ist entscheidend.

Die Abbaubedingungen sind entscheidend.

Die Kapitalkosten sind entscheidend.

Und vor allem müssen moderne Bohrungen zeigen, was sich tatsächlich im Untergrund befindet.

Doch das wirtschaftliche Umfeld hat sich zweifellos verändert.

Ein historischer Golddistrikt, der bei einem Goldpreis von über 4.300 US-Dollar neu bewertet wird, befindet sich in einer völlig anderen Welt als derselbe Distrikt vor vier Jahrzehnten.

Und Rio Grande wendet bei Winston inzwischen moderne Explorationsmethoden an.

Das Unternehmen hat detaillierte geologische Kartierungen, Strukturanalysen, Oberflächenprobenahmen, die Zusammenstellung historischer Daten sowie luftgestützte geophysikalische Untersuchungen durchgeführt und entwickelt die Ziele in Richtung eines geplanten Phase-1-Bohrprogramms weiter.

Daraus ergibt sich eine klare spekulative Ausgangslage.

Jetzt zählt der Bohrer

Anleger müssen nicht darüber spekulieren, ob Winston jemals hochgradiges Gold produziert hat.

Der historische Bergbau belegt dies.

Sie müssen auch nicht darüber spekulieren, ob historische Bohrungen jemals auf hochgradiges Gold gestoßen sind.

Das sind sie.

Und Anleger müssen sich nicht ausschließlich auf historische Informationen verlassen, um festzustellen, dass rund um das Projekt weiterhin hochgradige Edelmetallmineralisierung an der Oberfläche vorkommt.

Moderne Proben lieferten Goldgehalte von:

66,2 g/t.

46,1 g/t.

41,2 g/t.

26,8 g/t.

zusammen mit Silbergehalten von teilweise deutlich mehr als 1.000 g/t.

Was Anleger noch nicht wissen, ist, was passiert, wenn Rio Grande diese Ziele mit modernen Explorationsmethoden erbohrt.

Das ist die offene Frage.

Und sie stellt sich während eines der stärksten Goldmärkte der modernen Geschichte.

Gold notiert bei ungefähr 4.363 US-Dollar je Unze.

Zentralbanken haben in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich ungefähr 1.000 Tonnen Gold pro Jahr akkumuliert.

Fast drei Viertel der vom World Gold Council befragten Zentralbanken erwarten, dass der Anteil des Dollars an den weltweiten Währungsreserven in den kommenden fünf Jahren sinken wird.

Goldman Sachs sieht 4.900 US-Dollar je Unze.

J.P. Morgan sieht ungefähr 6.000 US-Dollar.

Und gleichzeitig kontrolliert Rio Grande in New Mexico einen historischen Gold-Silber-Distrikt, in dem historische Bohrungen einst folgendes Ergebnis meldeten:

2,74 Meter wahre Mächtigkeit mit 80,4 g/t Gold.

Und das ist nur Little Granite.

Denn wenn man den Blick über diese historische Mine hinaus erweitert, setzen sich die hochgradigen Gold- und Silbervorkommen fort.

Paymaster.

Ivanhoe.

Emporia.

Poverty Creek.

Little Granite.

Mehrere Gebiete.

Mehrere Generationen von Exploration.

Und immer wieder:

hochgradiges Gold und Silber.

Damit kommen wir zu der deutlich größeren Frage, die wir in Teil Zwei untersuchen werden:

Was, wenn Little Granite nur ein Teil der Winston-Geschichte war?

Quellen

Rio Grande Resources Ltd. - Unternehmenswebsite

https://riogranderesources.ca/

Rio Grande Resources - Winston Gold-Silver Project

https://riogranderesources.ca/the-winston-project/

Rio Grande Resources - Historische Bohrungen und Exploration bei Little Granite

https://riogranderesources.ca/the-little-granite/

Rio Grande Resources - Ivanhoe & Emporia

https://riogranderesources.ca/ivanhoe-emporia/

Rio Grande Resources - Poverty Creek

https://riogranderesources.ca/poverty-creek-project/

Rio Grande Resources - Investor FAQ / Explorationsergebnisse bei Winston

https://riogranderesources.ca/investors/faq/

Rio Grande Resources - Explorationsergebnisse vom Paymaster, 18. Juni 2025

https://riogranderesources.ca/rio-grande-resources-announces-positive-assay-results-from-its-sampling-and-field-campaign-at-the-winston-gold-silver-project-new-mexico-usa/

World Gold Council - 2026 Central Bank Gold Reserves Survey

https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026

World Gold Council - Perspectives on Gold Reserves

https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026/perspectives-on-gold-reserves

Goldman Sachs Research - Gold-Ausblick und Käufe der Zentralbanken

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

J.P. Morgan Global Research - Goldpreisprognosen

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices

Reuters - Goldpreis, 11. September 2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-track-third-weekly-loss-us-inflation-data-looms-2026-09-11/

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Mineralexploration ist spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse wurden nicht zwingend nach aktuellen NI-43-101-Standards verifiziert und dürfen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven betrachtet werden. Historische Bohrergebnisse müssen durch moderne Exploration bestätigt werden. Oberflächenproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung, die wahren Mächtigkeiten oder die Kontinuität. Anleger sollten ihre eigene Due Diligence durchführen und vor Anlageentscheidungen einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

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