Nach der Hormus-Drohung: Wenn Öl zur Waffe wird - wie unabhängig ist die Energieversorgung wirklich?

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Irans jüngstes Tauziehen um die Straße von Hormus lässt die Ölpreise erneut schwanken. Kernenergie gilt als Antwort, die nicht an einer einzigen Meerenge hängt - ein Blick auf Uran-Explorer wie Blast Resources im Athabasca-Becken.

Eine Meerenge entscheidet über den Ölpreis

Iran hatte nach Medienberichten zuletzt eine Öffnung der Straße von Hormus binnen sieben Tagen in Aussicht gestellt, zugleich aber eigene Bedingungen an die USA geknüpft. Der Ölpreis der Sorte Brent fiel daraufhin unter 99 US-Dollar je Barrel - nachdem er im Zuge des seit Februar 2026 andauernden Konflikts zwischen den USA und Iran zeitweise auf über 120 US-Dollar geklettert war. Durch die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman laufen nach Angaben von Marktbeobachtern rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports; praktisch jede neue Ankündigung aus Teheran oder Washington bewegt seit Monaten die Rohstoffmärkte.

Für Anleger zeigt das Muster der vergangenen Monate vor allem eines: Eine Energieversorgung, die von der Kontrolle über eine einzige Wasserstraße abhängt, bleibt strukturell verwundbar - unabhängig davon, wie der aktuelle Verhandlungsstand am Ende ausgeht.

Kernenergie als geografisch entkoppelte Alternative

Anders als Öl- und Gastransporte ist die Versorgung von Kernkraftwerken nicht an Tankerrouten durch geopolitische Brennpunkte gebunden: Uran lässt sich in kompakter Form über Jahre bevorraten. Das rückt den Rohstoff wieder stärker in den Blick, zumal die Nachfrage nach Einschätzung von Marktbeobachtern zunehmend auch durch den Strombedarf von KI-Rechenzentren getrieben wird. Eine von Uranium.io in Auftrag gegebene Befragung von mehr als 600 Investoren kam zu dem Ergebnis, dass ein wachsender Anteil der Marktteilnehmer den Energiebedarf von KI-Systemen inzwischen als strukturellen und nicht mehr nur zyklischen Faktor für die künftige Uran-Nachfrage einstuft. Der Uranpreis notierte zuletzt bei rund 85 US-Dollar je Pfund und damit nahe einem 18-Monats-Hoch.

Mit Cameco (WKN 882017 | ISIN CA13321L1085) und dem kasachischen Staatskonzern Kazatomprom (WKN A2N9D5 | ISIN US63253R2013) dominieren zwei etablierte Förderer den Weltmarkt. Cameco kommt nach Unternehmensangaben auf einen Anteil von rund 17 Prozent an der weltweiten Uranproduktion.

Das Athabasca-Becken als geologischer Hotspot

Ein Großteil des Nachschubs für westliche Kernkraftwerke stammt traditionell aus dem Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, das nach Angaben des Fraser Institute im Schnitt Uran-Lagerstätten mit einem rund 20-fach höheren Gehalt aufweist als der globale Durchschnitt. Denison Mines (WKN A0LFYS | ISIN CA2483561072) treibt dort mit dem Phoenix-Projekt eine Produktionsaufnahme voran, die das Unternehmen nach eigenen Angaben für Mitte 2028 anstrebt.

In unmittelbarer geografischer Nähe zum bekannten Patterson-Lake-Korridor - der unter anderem die Arrow- und Triple-R-Lagerstätten beherbergt - ist auch Blast Resources (WKN A3EHMB | ISIN CA09345L1085) mit seinem Wales-Lake-Projekt aktiv. Nach eigenen Angaben identifizierte das Unternehmen im Juli 2026 auf seinen Claims im südwestlichen Teil des Beckens Uran-Thorium-Anomalien sowie einen strukturellen Korridor. Das Projekt liegt laut Unternehmensangaben rund 30 Kilometer südlich der Arrow- und Triple-R-Entdeckungen und grenzt im Osten an das "Typhoon"-Projekt von Paladin Energy.

Quellen

https://www.stuttgarter-zeitung.de/politik/iran-konflikt-iran-stellt-oeffnung-der-strasse-von-hormus-in-aussicht-79463444.html

https://www.mining.com/?p=1195392

https://www.boerse-express.com/news/articles/uranium-energy-aktie-uran-boom-859174

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/where-will-cameco-stock-be-in-3-years-14661004

https://www.onvista.de/aktien/CA2483561072

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.otcmarkets.com/filing-file/0d1c366d-79ac-4ab6-8585-940c3ed5177d/contents

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

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Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA2483561072,US63253R2013,CA09345L1085