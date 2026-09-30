Gold, Bitcoin und jetzt Uran? Warum nach dem Jahrhundertcrash-Hype auch Kernenergie als Absicherung gilt

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Während Gold weiterhin auf hohem Niveau notiert und Anleger über Bitcoin als Krisenschutz diskutieren, rückt ein kleiner Rohstoff in den Fokus: Uran. Ein Blick auf Nachfrage, Preis und die Rolle von Explorern wie Blast Resources.

Der Wunsch nach Absicherung treibt die Märkte

Aktuelle Diskussionen um Gold und Bitcoin als Absicherung gegen einen "Jahrhundertcrash" spiegeln eine breitere Verunsicherung an den Märkten wider. Gold notierte zuletzt trotz Schwankungen deutlich über 4.000 US-Dollar je Feinunze. Parallel dazu rückt ein dritter, deutlich kleinerer Markt stärker in den Blick: Uran.

Strukturelles Angebotsdefizit statt kurzfristiger Spekulation

Der Uranpreis kletterte zuletzt auf rund 85 US-Dollar je Pfund und damit auf den höchsten Stand seit rund 18 Monaten. Anders als bei Gold oder Bitcoin steht dahinter nach Einschätzung von Marktbeobachtern kein reines Sicherheitsbedürfnis, sondern ein strukturelles Angebotsdefizit: Der steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren gilt inzwischen einer Investorenbefragung von Uranium.io zufolge für einen wachsenden Teil der Marktteilnehmer als struktureller Nachfragetreiber, während neue Minen erst mit mehrjährigem Vorlauf entstehen.

Der kasachische Staatskonzern Kazatomprom (WKN A2N9D5 | ISIN US63253R2013), gemessen an der Fördermenge der weltgrößte Uranproduzent, notiert nahe seines Jahreshochs; Marktbeobachter verweisen wiederholt auf begrenzte Lagerbestände und Förderdisziplin als preistreibende Faktoren.

Athabasca-Becken: Wachstumsgeschichten neben dem Establishment

Für Wachstumsfantasie sorgt insbesondere das Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. NexGen Energy (WKN A1WZPW | ISIN CA65340P1062) entwickelt dort mit dem Arrow-Projekt eine der größten unerschlossenen Uranlagerstätten der Welt und gilt vielen Marktbeobachtern als Referenzprojekt für die nächste Produzentengeneration.

In unmittelbarer geografischer Nähe dazu, rund 30 Kilometer südlich der Arrow- und Triple-R-Entdeckungen, ist Blast Resources (WKN A3EHMB | ISIN CA09345L1085) mit seinem Wales-Lake-Projekt aktiv. Das Unternehmen meldete im Juli 2026 nach eigenen Angaben Uran-Thorium-Anomalien und einen strukturellen Korridor auf seinen Claims im südwestlichen Teil des Beckens.

Der Vergleich zwischen Gold, Bitcoin und Uran zeigt vor allem unterschiedliche Risikoprofile: Gold und Bitcoin gelten als liquide, etablierte Anlageklassen, während sich Uran-Explorer wie Blast Resources in einer frühen Explorationsphase befinden, in der keine Garantie für eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte besteht. Wenn auch die geografische Nähe zu Projekten wie Arrow regionale Vorteile bieten könnte.

Quellen

https://secure.northernminer.com/category/news/page/86/

https://www.mining.com/?p=1195392

https://stock3.com/aktien/nexgen-energy-15042969

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.onvista.de/aktien/US63253R2013

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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Enthaltene Werte: CA65340P1062,US63253R2013,CA09345L1085