Seit über drei Monaten pendelt die NexGen Energy-Aktie nun schon lustlos zwischen 9 und 11 US$ hin und her. Traut die Börse dem kanadischen Uranexplorateur denn kein Upside mehr zu und sollten Anleger gerade deshalb zugreifen? An einem entscheidenden Punkt NexGen Energy befindet sich derzeit in einer entscheidenden Entwicklungsphase vom Uranexplorateur zum Minenbauer. Alle wesentlichen Baugenehmigungen für die Rook I-Uranmine im kanadischen Athabasca-Becken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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