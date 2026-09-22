© Foto: OpenAIJPMorgan sieht bei NexGen Energy mehr als 50 Prozent Kurspotenzial. Ein Milliardenprojekt in Kanada könnte zum entscheidenden Kurstreiber werden.
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