80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber: Was, wenn die alten Minen erst der Anfang waren? Rio Grandes hochgradige Gold-Silber-Spur wird immer größer

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80,4 g/t Gold bei Little Granite. 66,2 g/t Gold entlang des Paymaster-Korridors. 46,3 g/t Gold bei Poverty Creek. 46,1 g/t Gold bei Emporia.

Dieser Artikel wird im Auftrag der Rio Grande Resources (ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488) veröffentlicht.

Irgendwann verändert sich die entscheidende Frage.

Sie lautet nicht mehr einfach:

Gibt es beim Winston Gold-Silver Project hochgradiges Gold?

Der historische Bergbau hat bereits gezeigt, dass hier Gold und Silber gefördert wurden.

Historische Bohrungen bei Little Granite lieferten gemeldete Abschnitte mit wahrer Mächtigkeit von unter anderem rund 2,74 Metern mit 80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber, 3,13 Metern mit 43,1 g/t Gold sowie 1,76 Metern mit 33,8 g/t Gold.

Und die moderne Exploration ist inzwischen in mehreren Bereichen des Projekts erneut auf außergewöhnlich hohe Gold- und Silbergehalte gestoßen.

Damit stellt sich heute eine wesentlich interessantere Frage:

Wie groß ist der hochgradige mineralisierte Fußabdruck von Winston tatsächlich?

Das Unternehmen kontrolliert das Winston Gold-Silver Project in New Mexico, bestehend aus 147 nicht patentierten Lode Claims sowie den beiden patentierten Claims Ivanhoe und Emporia - insgesamt 149 Claims.

Little Granite liefert die historischen Bohrergebnisse.

Ivanhoe und Emporia liefern Belege für historischen Untertagebergbau.

Der Paymaster-Korridor lieferte hochgradige moderne Oberflächenproben.

Poverty Creek hat sich zu einem weiteren hochgradigen Zielgebiet entwickelt.

Und moderne Strukturkartierungen sowie luftgestützte geophysikalische Untersuchungen werden inzwischen eingesetzt, um herauszufinden, wo diese mineralisierten Strukturen unterhalb der Oberfläche getestet werden sollten.

Die einzelnen Gehalte sind beeindruckend.

Doch es ist die geografische Verteilung dieser hohen Gehalte, die die Winston-Story zunehmend interessant macht.

Little Granite war nur der Ausgangspunkt

In Teil Eins haben wir uns intensiv mit Little Granite beschäftigt.

Und das aus gutem Grund.

Im Jahr 1984 wurden sieben historische Kernbohrungen über eine Streichlänge von ungefähr 1.700 Fuß - rund 518 Metern - niedergebracht.

Zu den gemeldeten historischen Ergebnissen gehörten:

LG-2: ungefähr 3,13 Meter wahre Mächtigkeit mit 43,1 g/t Au + 27,8 g/t Ag

LG-3: ungefähr 2,74 Meter wahre Mächtigkeit mit 80,4 g/t Au + 131 g/t Ag

LG-5: ungefähr 1,76 Meter wahre Mächtigkeit mit 33,8 g/t Au + 22,3 g/t Ag

Dabei handelt es sich um historische Ergebnisse.

Sie müssen durch moderne Exploration bestätigt werden und dürfen nicht wie aktuelle, NI-43-101-konforme Explorationsergebnisse behandelt werden.

Doch Little Granite verschafft Rio Grande etwas äußerst Wertvolles:

einen dokumentierten historischen Ausgangspunkt.

Die größere Winston-Story beginnt jedoch, sobald wir Little Granite verlassen und uns die anderen Bereiche des Projekts ansehen.

Denn die hohen Gehalte hören dort nicht auf.

66,2 g/t Gold entlang des Paymaster-Korridors

Eines der wichtigsten modernen Explorationsergebnisse bei Winston stammt aus Arbeiten entlang des Paymaster Fault Corridor.

Rio Grande meldete Oberflächenproben mit bis zu:

66,2 g/t Gold + 830 g/t Silber

Eine weitere Probe lieferte:

16,75 g/t Gold + 746 g/t Silber

während eine andere Probe über 2,5 Meter:

6,39 g/t Gold + 23 g/t Silber

ergab.

Es handelt sich um Oberflächenproben und nicht um Bohrabschnitte.

Sie sagen Anlegern nicht, wie weit sich die Mineralisierung unter Tage fortsetzt.

Doch die Lage ist entscheidend.

Im Rahmen seiner Arbeiten im Jahr 2025 meldete Rio Grande ungefähr 1,5 Kilometer kontinuierliche Mineralisierung entlang des Paymaster Fault Corridor und identifizierte gleichzeitig zuvor nicht dokumentierte mineralisierte Strukturen.

Die Bedeutung liegt also nicht allein darin, dass irgendwo eine spektakuläre Probe mit 66,2 g/t Gold gefunden wurde.

Entscheidend ist, dass ein weiterer Bereich von Winston außergewöhnlich hohe Gold- und Silbergehalte geliefert hat.

Little Granite stand damit nicht mehr allein.

Und als die moderne Exploration weitere Bereiche des Projekts untersuchte, setzte sich dieses hochgradige Muster fort.

Poverty Creek: Die Geschichte wird noch interessanter

Poverty Creek hat sich schnell zu einem der Gebiete entwickelt, das Anleger besonders genau beobachten sollten.

Frühere Explorationsarbeiten lieferten Proben mit bis zu:

41,2 g/t Gold + 1.435 g/t Silber

Doch Rio Grande machte dort weiter.

Im Rahmen des Explorationsprogramms vom Mai 2026 sammelte Dahrouge Geological Consulting 91 Einzelproben und fügte dem umfassenderen Datensatz 307 neue Strukturmesspunkte hinzu.

Besonders wichtig: Ein Teil der neueren Arbeiten bei Poverty Creek umfasste Channel Sampling über freiliegende, in situ befindliche Quarzgänge.

Das ist ein wichtiger Unterschied.

Anders als bei einer selektiv entnommenen Gesteinsprobe wird eine Channel-Probe systematisch über einen gemessenen Abschnitt der freiliegenden Mineralisierung genommen.

Und die gemeldeten Ergebnisse waren bedeutend.

Channel D:

46,3 g/t Gold + 1.030 g/t Silber

Channel D2:

15,7 g/t Gold + 703 g/t Silber

Channel C:

5,93 g/t Gold + 190 g/t Silber

Damit ist Poverty Creek nicht mehr nur eine Geschichte über einen einzelnen spektakulären Gesteinsfund.

Die Kartierungsarbeiten von Rio Grande haben mehrere mineralisierte Strukturen in diesem Gebiet identifiziert.

Auch diese Ergebnisse sagen noch nicht, was sich unterhalb der Oberfläche befindet.

Dafür braucht es Bohrungen.

Aber Poverty Creek liefert ein weiteres Beispiel dafür, dass hochgradiges Gold und Silber auch außerhalb der historischen Little-Granite-Mine auftreten.

Und das geschieht genau zu einem Zeitpunkt, an dem sich das globale Währungssystem wieder zunehmend auf Gold konzentriert.

74% sehen weniger Dollar. Zentralbanken kaufen weiter Gold.

Die Winston-Story dreht sich letztendlich um Geologie.

Doch das Timing lässt sich kaum ignorieren.

Gold notiert weiterhin bei über 4.000 US-Dollar je Unze, obwohl der Markt mit mehreren Faktoren konfrontiert ist, die traditionell als negativ für das Edelmetall gelten.

Der US-Dollar hat sich gestärkt.

Die Renditen von US-Staatsanleihen bleiben erhöht.

Und die anhaltende Inflation hält den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve hoch.

Normalerweise wäre das erheblicher Gegenwind für Gold.

Trotzdem hält sich Gold auf historisch außergewöhnlichen Niveaus.

Damit stellt sich eine viel größere Frage:

Was stützt Gold auf diesen Preisniveaus?

Eine mögliche Antwort findet sich bei den Zentralbanken der Welt.

Die "2026 Central Bank Gold Reserves Survey" des World Gold Council ergab, dass 74% der Befragten erwarten, dass der US-Dollar in fünf Jahren einen moderat oder deutlich geringeren Anteil an den weltweiten Währungsreserven ausmachen wird.

Gleichzeitig:

erwarten 89% einen Anstieg der weltweiten Goldreserven der Zentralbanken in den kommenden zwölf Monaten.

Diese Zahlen sollte man sich noch einmal vor Augen führen.

74% sehen weniger Dollar.

89% sehen mehr Gold.

Das ist die De-Dollarisierungs-Story, die Anleger verstehen müssen.

Dafür muss der Dollar nicht kollabieren.

Die US-Währung muss nicht plötzlich ihre zentrale Stellung im globalen Finanzsystem verlieren.

Und es muss auch keine andere Währung den Dollar ersetzen.

Es reicht bereits aus, wenn Reservemanager entscheiden, dass sie etwas weniger Engagement in auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten und etwas mehr Engagement in Gold halten möchten.

Wenn der weltweite Reservepool in Billionen von Dollar gemessen wird, können bereits marginale Veränderungen der Kapitalallokation relevant sein.

Und das ist längst nicht mehr nur Theorie.

Zentralbanken kaufen bereits Gold.

China kauft seit 21 Monaten in Folge Gold

Eines der stärksten Beispiele kommt aus China.

Im Juli kaufte die People's Bank of China weitere:

20 Tonnen Gold.

Damit meldete China bereits den 21. Monat in Folge Goldkäufe.

Die offiziellen chinesischen Goldreserven erreichten damit ungefähr:

2.366 Tonnen.

Und China steht nicht allein.

Polen kaufte im Juli weitere 8 Tonnen und erhöhte damit seine gemeldeten Käufe im Jahr 2026 bis einschließlich Juli auf ungefähr:

90 Tonnen.

Die gesamten Goldbestände Polens erreichten laut Daten des World Gold Council ungefähr 640 Tonnen.

Hier kaufen keine Privatanleger ein paar Goldmünzen.

Hier handelt es sich nicht um Hedgefonds, die einen kurzfristigen Trade eingehen.

Hier allokieren Zentralbanken nationale Währungsreserven.

Und dieser Unterschied ist entscheidend.

Gold ist ein Vermögenswert, der nicht einfach von der Zentralbank eines anderen Landes geschaffen werden kann.

Gold ist nicht die Verbindlichkeit einer anderen Regierung.

Und Gold hängt nicht davon ab, dass ein ausländischer Schuldner sein Rückzahlungsversprechen erfüllt.

Je stärker das globale Finanzsystem fragmentiert wird, desto mehr Aufmerksamkeit scheinen genau diese Eigenschaften zu erhalten.

Und damit kommen wir direkt zu BRICS.

Dann gibt es noch BRICS

Der erweiterte BRICS-Block hat sich zu einem der meistbeachteten Elemente innerhalb des sich verändernden globalen Währungssystems entwickelt.

China.

Indien.

Brasilien.

Russland.

Südafrika.

Und eine erweiterte Gruppe von Schwellenländern.

Zusammen repräsentieren diese Länder einen enormen Anteil der Weltbevölkerung und einen bedeutenden Teil der globalen Wirtschaftsleistung.

BRICS-Finanzminister und Zentralbankvertreter diskutieren weiterhin über Reformen der globalen Finanzinstitutionen, alternative Zahlungsinfrastrukturen, Abrechnungen in lokalen Währungen und Möglichkeiten, grenzüberschreitende Transaktionen weniger abhängig von bestehenden Systemen zu machen.

Indien hat zudem Initiativen vorangetrieben, die darauf abzielen, digitale Zentralbankwährungen für grenzüberschreitende Transaktionen miteinander zu verbinden.

Doch Anleger müssen einen entscheidenden Unterschied verstehen.

Es gibt derzeit keine einheitliche BRICS-Währung, die den US-Dollar ersetzen könnte.

Und das muss es auch gar nicht geben.

BRICS muss den Dollar nicht verdrängen, damit Gold gewinnt.

Genau das ist der entscheidende Punkt.

Der Dollar kann weiterhin die wichtigste Reservewährung der Welt bleiben, während Staaten gleichzeitig einen größeren Teil ihrer Reserven in Gold diversifizieren.

Mehr Handel kann in lokalen Währungen abgewickelt werden.

Alternative Zahlungssysteme können wachsen.

Zentralbanken können ihre Konzentration auf Dollar-Vermögenswerte schrittweise reduzieren.

Und Gold kann einen Teil dieser Diversifizierung aufnehmen.

Gold muss den Dollar nicht ersetzen.

Gold muss lediglich einen größeren Anteil am weltweiten Reservekuchen gewinnen.

Und laut der Umfrage des World Gold Council erwarten viele Zentralbanken genau eine solche Entwicklung.

Die Fed kämpft gegen Gold - doch Gold bleibt über 4.000 US-Dollar

Einer der vielleicht interessantesten Aspekte des heutigen Goldmarktes ist das, was nicht passiert.

Gold notiert nicht über 4.000 US-Dollar, weil die Federal Reserve die Zinsen wieder auf null gesenkt hat.

Gold notiert dort nicht, weil die Renditen von US-Staatsanleihen eingebrochen sind.

Und Gold notiert dort ganz sicher nicht, weil der Dollar verschwunden wäre.

Stattdessen hält sich Gold auf außergewöhnlichen Niveaus, während Anleger weiterhin mit Inflation, erhöhten Renditen und Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve konfrontiert sind.

Genau das macht diesen Zyklus besonders interessant.

Selbst nach dem jüngsten Rückgang sprechen wir immer noch von:

GOLD ÜBER 4.000 US-DOLLAR.

Man sollte einen Moment darüber nachdenken.

Noch vor wenigen Jahren hätte ein "Rückgang" in Richtung 4.000 US-Dollar je Unze beinahe unvorstellbar geklungen.

Heute diskutieren Anleger dieses Niveau als Korrektur.

Sollte die Inflation irgendwann wieder nachlassen und die Geldpolitik weniger restriktiv werden, könnte sich auch das Zinsumfeld für Gold erneut verändern.

Doch die Goldkäufe der Zentralbanken und die Diversifizierung der Währungsreserven finden bereits heute statt.

Genau das verleiht diesem Goldzyklus eine zusätzliche Dimension.

Und es schafft ein faszinierendes Umfeld für Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten nach hochgradigem Gold suchen.

Damit sind wir wieder bei Winston.

Ivanhoe und Emporia: Die alten Bergleute waren aus gutem Grund hier

Ivanhoe und Emporia sind nicht einfach Namen, die für eine moderne Investorenpräsentation erfunden wurden.

Es sind historische Minen.

Die historischen Untertagearbeiten bei Ivanhoe erstreckten sich mehrere hundert Fuß unter die Oberfläche.

Jahrzehnte später stößt die moderne Exploration in diesem Gebiet weiterhin auf außergewöhnlich hohe Gold- und Silbergehalte.

Bei Emporia meldete Rio Grande unter anderem Proben mit:

46,1 g/t Gold + 366 g/t Silber

sowie:

44,9 g/t Gold + 517 g/t Silber

Bei Ivanhoe umfassten die gemeldeten modernen Proben unter anderem:

26,8 g/t Gold + 940 g/t Silber

während eine weitere Probe:

4,82 g/t Gold + 1.670 g/t Silber

lieferte.

Auch hier handelt es sich um selektive Proben.

Sie definieren keine unterirdische Ressource.

Sie sagen Anlegern nicht, welche Gehalte spätere Bohrungen liefern könnten.

Doch sie liefern ein weiteres Puzzleteil.

Hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung wurde inzwischen in mehreren Bereichen nachgewiesen:

Little Granite.

Paymaster.

Poverty Creek.

Emporia.

Ivanhoe.

Unterschiedliche Gebiete.

Unterschiedliche Generationen von Exploration.

Aber immer wieder:

HOCHGRADIGES GOLD UND SILBER.

Folge den Strukturen

Genau deshalb werden die Strukturarbeiten von Rio Grande so wichtig.

Gold- und Silbermineralisierung erscheint nicht zufällig im Untergrund.

Störungen und Brüche können als Transportwege für hydrothermale Flüssigkeiten dienen.

Eine Störung kann ihre Richtung ändern.

Strukturen können sich kreuzen.

Eine größere Störung kann sich in kleinere Nebenstrukturen aufspalten.

Die Intensität der Bruchbildung kann zunehmen.

Solche strukturellen Bedingungen können beeinflussen, wohin sich mineralisierende Flüssigkeiten bewegten und wo Edelmetalle abgelagert wurden.

Rio Grande beauftragte Dahrouge Geological Consulting damit, die strukturelle Architektur von Winston detailliert zu kartieren.

Die Arbeiten dokumentierten mehrere steil einfallende Gang-Korridore sowie zahlreiche strukturelle Schnittpunkte.

Während des Programms im Mai 2026 wurden 307 neue Strukturmesspunkte aufgenommen und 91 Einzelproben gesammelt.

Rio Grande kann diese Strukturen nun vergleichen mit:

historischen Grubenbauen,

bekannten Gängen,

hochgradigen Analyseergebnissen,

Oberflächengeochemie,

luftgestützten Magnetikdaten,

radiometrischen Daten,

und den historischen Bohrungen.

Das Ziel ist klar:

Den hochgradigen Strukturen folgen und bestimmen, wo gebohrt werden soll.

58 historische Grubenbaue

Eine weitere Zahl sollte man sich merken:

58.

Während des Feldprogramms 2025 dokumentierte Rio Grande 58 historische Grubenbaue bei Winston.

Darüber hinaus wurden:

52 mineralisierte Gangausbisse

kartiert und:

72 Proben

gesammelt.

Man sollte sich vor Augen führen, was 58 historische Grubenbaue bedeuten.

Frühere Generationen von Prospektoren und Bergleuten kamen nicht nach Winston, weil jemand am Computer eine attraktive geophysikalische Anomalie erzeugt hatte.

Sie stießen physisch auf Mineralisierung.

Sie gruben hinein.

Sie entwickelten Grubenbaue.

Und in mehreren Bereichen bauten sie tatsächlich Erz ab.

Die moderne Exploration kann diese historischen Hinweise nun mit Werkzeugen neu untersuchen, die den damaligen Bergleuten nicht zur Verfügung standen.

GPS-gestützte Kartierung.

Moderne Analytik.

Detaillierte Strukturanalyse.

Hochauflösende luftgestützte Geophysik.

Digitale Zusammenstellung historischer Daten.

Und schließlich:

MODERNE BOHRUNGEN.

384 Linienkilometer moderne Geophysik

Im Jahr 2026 schloss Rio Grande eine hochauflösende helikoptergestützte magnetische und radiometrische Untersuchung über Winston ab.

Das Programm umfasste ungefähr:

384 Linienkilometer

bei einem Linienabstand von:

50 Metern.

Warum ist das wichtig?

Weil sich ein großer Teil der Winston-Story um Strukturen dreht.

Magnetische Untersuchungen können Geologen dabei helfen, geologische Grenzen, strukturelle Trends, Störungen und Unterbrechungen zu identifizieren, die bei einer reinen Oberflächenkartierung nicht unbedingt offensichtlich wären.

Rio Grande berichtete, dass die Untersuchung mögliche strukturelle Trends und Bereiche identifizierte, die potenziell mit hydrothermaler Alteration in Verbindung stehen könnten.

Diese geophysikalischen Signaturen können nun verglichen werden mit:

historischen Minen,

58 dokumentierten Grubenbauen,

52 mineralisierten Gangausbissen,

modernen hochgradigen Oberflächenproben,

den Channel-Proben von Poverty Creek,

strukturellen Schnittpunkten,

und den historischen Bohrungen bei Little Granite.

Kein einzelner Datensatz beweist, was sich unter der Oberfläche befindet.

Doch je mehr unabhängige Informationen auf dieselben Zielgebiete hinweisen, desto gezielter kann ein späteres Bohrprogramm werden.

Alles andere vergessen. Nur auf die Gehalte schauen.

Blenden wir das Makrobild für einen Moment vollständig aus.

Vergessen wir die De-Dollarisierung.

Vergessen wir BRICS.

Vergessen wir die Zentralbanken.

Vergessen wir die Fed.

Vergessen wir Gold über 4.000 US-Dollar.

Schauen wir einfach auf die gemeldeten Gehalte bei Winston.

Little Granite - historische Bohrungen

80,4 g/t Au + 131 g/t Ag

43,1 g/t Au + 27,8 g/t Ag

33,8 g/t Au + 22,3 g/t Ag

Paymaster - moderne Oberflächenproben

66,2 g/t Au + 830 g/t Ag

Poverty Creek - modernes Channel Sampling

46,3 g/t Au + 1.030 g/t Ag

15,7 g/t Au + 703 g/t Ag

5,93 g/t Au + 190 g/t Ag

Poverty Creek - frühere Oberflächenproben

41,2 g/t Au + 1.435 g/t Ag

Emporia - moderne Proben

46,1 g/t Au + 366 g/t Ag

44,9 g/t Au + 517 g/t Ag

Ivanhoe - moderne Proben

26,8 g/t Au + 940 g/t Ag

4,82 g/t Au + 1.670 g/t Ag



Historische Bohrungen und moderne Oberflächen- beziehungsweise Channel-Proben können nicht direkt miteinander verglichen werden.

Diese Ergebnisse belegen keine Kontinuität im Untergrund.

Sie definieren keine Tonnage.

Sie definieren keine Mineralressource.

Doch sie zeigen etwas viel Einfacheres:

Bei Winston tauchen immer wieder hochgradiges Gold und Silber auf.

Und genau deshalb wird die nächste Phase so wichtig.

Was haben die alten Bergleute übersehen?

Betrachten wir die Explorationsgeschichte.

Die alten Bergleute fanden Little Granite.

Sie fanden Ivanhoe.

Sie fanden Emporia.

Historische Prospektoren legten im gesamten Distrikt Grubenbaue an.

Dann meldeten historische Bohrungen bei Little Granite:

80,4 g/t Gold.

Jahrzehnte später lieferte die moderne Exploration:

66,2 g/t Gold bei Paymaster.

Danach lieferte Poverty Creek:

41,2 g/t Gold + 1.435 g/t Silber.

Und anschließendes Channel Sampling über freiliegende, in situ befindliche Quarzgänge bei Poverty Creek ergab:

46,3 g/t Gold + 1.030 g/t Silber.

Heute verfügt Rio Grande über moderne Strukturkartierungen und hochauflösende luftgestützte Geophysik, die über diesen historischen Fußabdruck gelegt werden können.

Und damit kommen wir möglicherweise zum wichtigsten Punkt der gesamten Rio-Grande-Story:

Rio Grande selbst hat Winston bislang noch nicht gebohrt.

Die modernen hochgradigen Ergebnisse des Unternehmens stammen bislang aus der Oberflächenexploration.

Die spektakulären historischen Bohrergebnisse von Little Granite stammen aus Bohrungen, die vor mehr als vier Jahrzehnten durchgeführt wurden.

Damit bleibt eine gewaltige Frage unbeantwortet.

Gold über 4.000 US-Dollar. Die Welt diversifiziert. Winston nähert sich dem Bohrer.

Hier treffen Makro- und Mikro-Story schließlich aufeinander.

Zentralbanken kaufen weiter Gold.

China hat 21 Monate in Folge Goldkäufe gemeldet.

Polen kaufte in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 ungefähr 90 Tonnen.

BRICS-Staaten diskutieren weiterhin über alternative Zahlungsinfrastrukturen, Abrechnungen in lokalen Währungen und Reformen der globalen Finanzarchitektur.

74% der befragten Zentralbanken erwarten, dass der Anteil des Dollars an den weltweiten Währungsreserven in den kommenden fünf Jahren sinken wird.

89% erwarten, dass die weltweiten Goldreserven der Zentralbanken in den kommenden zwölf Monaten steigen werden.

Und trotz erhöhter Renditen und Unsicherheit über die zukünftige Politik der Federal Reserve notiert Gold weiterhin bei mehr als:

4.000 US-DOLLAR JE UNZE.



Gleichzeitig entwickelt Rio Grande Resources Ltd. (CSE: RGR | OTCQB: RGRLF | FSE: 488 | ISIN: CA76711R1001 | WKN: A40Z5N | Symbol: 488) in New Mexico ein historisches Gold-Silber-Projekt, bei dem historische Bohrungen folgende Gehalte meldeten:

80,4 g/t Gold.

Moderne Proben bei Paymaster lieferten:

66,2 g/t Gold + 830 g/t Silber.

Channel Sampling bei Poverty Creek lieferte:

46,3 g/t Gold + 1.030 g/t Silber.

Emporia lieferte:

46,1 g/t Gold.

Und frühere Proben bei Poverty Creek lieferten:

41,2 g/t Gold + 1.435 g/t Silber.

Diese Zahlen garantieren keine Entdeckung.

Sie definieren keine Ressource.

Und nur Bohrungen können zeigen, was sich unterhalb der Oberfläche fortsetzt.

Doch sie werfen eine verdammt interessante Frage auf:

WAS, WENN DIE ALTEN MINEN ERST DER ANFANG WAREN?

Denn Rio Grande nähert sich dem Punkt, an dem historische Gehalte, moderne hochgradige Oberflächenfunde, Strukturkartierungen und Geophysik den ultimativen Test bestehen müssen.

DEN BOHRER.

Und genau darum wird es in Teil Drei gehen.

Die alten Bergleute fanden das Gold.

Die moderne Exploration kartiert die Strukturen.

Die Welt kauft wieder Gold.

Jetzt muss Rio Grande bohren.



Quellen

Rio Grande Resources Ltd. - Unternehmenswebsite

https://riogranderesources.ca/

Rio Grande Resources - Winston Gold-Silver Project

https://riogranderesources.ca/the-winston-project/

Rio Grande Resources - Historische Bohrungen und Exploration bei Little Granite

https://riogranderesources.ca/the-little-granite/

Rio Grande Resources - Ivanhoe & Emporia

https://riogranderesources.ca/ivanhoe-emporia/

Rio Grande Resources - Poverty Creek Project

https://riogranderesources.ca/poverty-creek-project/

Rio Grande Resources - Investor FAQ / Exploration und Bohrstatus

https://riogranderesources.ca/investors/faq/

Rio Grande Resources - Paymaster-Probenahmeergebnisse

https://riogranderesources.ca/rio-grande-resources-announces-positive-assay-results-from-its-sampling-and-field-campaign-at-the-winston-gold-silver-project-new-mexico-usa/

Rio Grande Resources - Feldprogramm 2025 und Bohrzieldefinition

https://riogranderesources.ca/news-releases/rio-grande-resources-completes-2025-field-program-and-advances-drill-targeting-at-the-winston-gold-silver-project/

Rio Grande Resources - Strukturkartierung

https://riogranderesources.ca/rio-grande-resources-advances-district-scale-gold-silver-target-definition-at-its-winston-project-through-structural-mapping-of-multiple-vein-corridor-systems/

Rio Grande Resources - Ergebnisse der luftgestützten Untersuchung

https://riogranderesources.ca/rio-grande-resources-announces-results-from-its-airborne-survey-at-winston-gold-silver-project-new-mexico-and-announces-new-president/

World Gold Council - 2026 Central Bank Gold Reserves Survey

https://www.gold.org/goldhub/research/central-bank-gold-reserves-survey-2026

World Gold Council - Central Bank Gold Statistics, September 2026

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/09/central-bank-gold-statistics-central-banks-make-positive-headlines-gold

Goldman Sachs Research - Gold-Ausblick und Zentralbankkäufe

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

J.P. Morgan Global Research - Goldpreisprognosen

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/commodities/gold-prices

Reuters - BRICS-Finanzminister und Reform des globalen Finanzsystems, 11. September 2026

https://www.reuters.com/business/finance/brics-finance-chiefs-urge-reform-global-development-financial-institutions-2026-09-11/

Reuters - BRICS, digitale Zentralbankwährungen und grenzüberschreitende Zahlungen

https://www.reuters.com/world/china/india-push-brics-digital-currency-link-despite-hurdles-sources-say-2026-09-10/

Reuters - Gold und Erwartungen an die Federal Reserve, 14. September 2026

https://www.reuters.com/world/india/gold-slips-oil-rally-fans-rate-hike-bets-ahead-fed-meeting-2026-09-14/

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Mineralexploration ist spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse wurden nicht zwingend nach aktuellen NI-43-101-Standards verifiziert und dürfen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven betrachtet werden. Historische Bohrergebnisse müssen durch moderne Exploration bestätigt werden. Oberflächen- und Channel-Proben sind möglicherweise nicht repräsentativ für die zugrunde liegende Mineralisierung, die wahren Mächtigkeiten oder die Kontinuität. Anleger sollten ihre eigene Due Diligence durchführen und vor Anlageentscheidungen einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.

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8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

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