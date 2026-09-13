40 Billionen Dollar Schulden: Warum Gold trotz Zinsangst über 4.400 Dollar bleibt

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Der Goldmarkt steht vor einem neuen Belastungstest. Am Donnerstag notierte Gold bei rund 4.405 US-Dollar je Unze und damit leicht im Plus. Unterstützung kam vom schwächeren US-Dollar. Doch die eigentliche Entscheidung könnte mit den nächsten US-Inflationsdaten fallen.

Die Spannung ist ungewöhnlich hoch: Händler preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank im September ein. Gleichzeitig erwarten die meisten von Reuters befragten Ökonomen, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt.

Doch hinter diesem kurzfristigen Zinsduell wächst ein wesentlich größeres Thema: Die US-Staatsverschuldung hat erstmals 40 Billionen US-Dollar überschritten. Genau diese fiskalischen Sorgen könnten erklären, warum Gold trotz hoher Renditen und möglicher weiterer Zinserhöhungen bemerkenswert robust bleibt.

60 Prozent Zinserhöhungsrisiko - und Gold hält sich

Zunächst richtet sich alles auf die Inflation. Die US-Erzeugerpreise stehen am Donnerstag auf der Agenda, am Freitag folgen die Verbraucherpreise. Fallen die Daten stärker als erwartet aus, könnte eine Zinserhöhung wahrscheinlicher werden.

Das wäre grundsätzlich negativ für Gold. Steigende Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten eines Vermögenswerts, der selbst keine laufenden Erträge abwirft.

Doch der Goldpreis hält sich oberhalb von 4.400 US-Dollar. Neben dem schwächeren Dollar verweist UBS-Analyst Giovanni Staunovo auf anhaltende Sorgen über die globale Verschuldung als Unterstützung für die Nachfrage.

Und die Unsicherheit endet nicht bei der Fed. Die Europäische Zentralbank dürfte laut einer Reuters-Umfrage ihre Zinsen ebenfalls anheben, während der Ölpreis infolge geopolitischer Spannungen oberhalb von 100 US-Dollar je Barrel liegt.

Gold befindet sich damit zwischen zwei Kräften: höheren Zinsen auf der einen und wachsenden fiskalischen sowie geopolitischen Risiken auf der anderen Seite.

40 Billionen Dollar verändern die Gold-Debatte

Gerade die US-Verschuldung könnte für Anleger zunehmend relevant werden.

Im August überschritt die Gesamtverschuldung der Vereinigten Staaten erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar. Damit rückt neben Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen ein weiterer Grund in den Vordergrund, Gold als strategischen Wertspeicher zu betrachten.

Für Goldminen ist entscheidend, ob sich Preise oberhalb von 4.000 US-Dollar als nachhaltig erweisen.

Newmont (ISIN: US6516391066) zeigte bereits im zweiten Quartal, welche Größenordnung daraus entstehen kann. Der Konzern erzielte einen durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 4.414 US-Dollar je Unze - nahezu exakt das aktuelle Spotniveau - und generierte rund 2,2 Milliarden US-Dollar freien Cashflow.

Doch hohe Preise lösen ein Problem der Branche nicht: Produzierte Unzen müssen ersetzt werden.

Wenn 4.400 Dollar zum neuen Normal werden

Genau deshalb könnten Entwickler bei dauerhaft hohen Goldpreisen stärker in den Fokus rücken.

Ein Beispiel ist Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Projekt in der chilenischen Atacama-Region. Die Ternera-Lagerstätte verfügt über eine Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen Gold bei rund 1,1 g/t.

Eine 2025 veröffentlichte Scoping Study skizzierte eine mögliche Verarbeitung von drei Millionen Tonnen jährlich und durchschnittlich rund 111.000 Unzen Jahresproduktion während der ersten neun Jahre.

Der interessante Vergleich liegt jedoch beim Goldpreis.

Die Studie basierte auf 2.750 US-Dollar je Unze. Aktuell steht Gold bei rund 4.405 US-Dollar - also rund 1.655 US-Dollar höher.

Das ist keine zusätzliche Gewinnmarge, die einfach auf die Projektzahlen aufgeschlagen werden kann. El Zorro produziert noch nicht. Kosten, Wechselkurse, Finanzierung und Minenplanung können sich verändern.

Dennoch zeigt die Differenz, wie stark sich das wirtschaftliche Umfeld für Goldentwickler verändert hat.

Fazit

Die nächsten US-Inflationsdaten könnten Gold kurzfristig kräftig bewegen. Überraschen die Zahlen nach oben und steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung weiter, dürfte das Edelmetall Gegenwind bekommen. Schwächere Daten könnten dagegen Zinssorgen reduzieren.

Für die langfristige Investmentthese ist jedoch eine andere Zahl möglicherweise wichtiger: 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden. Zusammen mit geopolitischen Risiken und der Diversifizierung globaler Reserven liefert die Verschuldung einen strukturellen Grund, warum Gold trotz hoher Zinsen gefragt bleiben könnte.

Newmont zeigt bereits, was ein Goldpreis um 4.400 US-Dollar für einen Produzenten bedeuten kann. Tesoro steht dagegen noch vor DFS, Reservendefinition, Genehmigungen, Finanzierung und möglichem Bau einer Mine. Eine kommerzielle Verbindung zu Newmont besteht daraus nicht.

Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht nur, was die Fed nächste Woche tut. Entscheidend ist, ob 4.000-plus-Dollar-Gold zum längerfristigen Umfeld wird - denn dann gewinnen die noch unentwickelten Unzen von morgen an Bedeutung.

Quellen:

https://www.mining.com/web/worlds-biggest-money-managers-are-rebuilding-gold-positions/

https://tesorogold.com.au/

https://www.ft.com/content/589bc3d6-998e-48a9-b863-050fe1044f45

https://www.barrick.com/English/news/default.aspx

https://b2gold.com/investors/why-invest/presentations

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