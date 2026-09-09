1,23 Mrd. US-Dollar Cashflow-Potenzial: Warum Tesoro Gold zwischen Gold Fields und Kinross jetzt auffällt

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Der Goldpreis befindet sich seit 2018 in einem außergewöhnlich langen Aufwärtszyklus. Doch steigende Notierungen allein machen aus einer Lagerstätte noch keine wirtschaftliche Mine. Entscheidend sind förderbare Unzen, Investitionsbedarf, Betriebskosten und die Frage, ob ein Projekt die anspruchsvolle Entwicklung bis zur Produktion bewältigen kann. Genau hier fällt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) auf: Für das chilenische El-Zorro-Projekt errechnete die Scoping-Studie einen möglichen freien Nachsteuer-Cashflow von 1,23 Mrd. US-Dollar über die geplante Minenlaufzeit. Mit Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) und Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) sind zugleich zwei etablierte Produzenten im regionalen Umfeld aktiv.

Ein Goldzyklus mit struktureller Unterstützung

Der seit 2018 laufende Goldaufschwung brachte laut einer Analyse der Financial Times bislang eine annualisierte Rendite von rund 19%. Dahinter stehen nicht mehr allein fallende Realzinsen. Schwellenländer-Zentralbanken und staatliche Fonds erhöhten den Goldanteil an ihren Reserven seit 2022 von etwa 5 bis 7% auf mittlerweile 11%. Damit liegen sie weiterhin deutlich unter den 26%, die bei entwickelten Volkswirtschaften erreicht werden. Diese strukturelle Nachfrage könnte den Goldsektor länger unterstützen als frühere, rein konjunkturell getriebene Bewegungen.

Für einen Entwickler wie Tesoro ist dennoch entscheidend, ob die Projektökonomie auch mit einer vorsichtigeren Preisannahme funktioniert. Die 2025 veröffentlichte Scoping-Studie verwendet einen Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze - erheblich weniger als die von großen Produzenten zuletzt realisierten Preise.

Gold Fields zeigt die Dimension des chilenischen Potenzials

Gold Fields betreibt mit Salares Norte eine große Gold-Silber-Mine in der chilenischen Atacama-Region. Nachdem die Anlage 2025 den kommerziellen Betrieb und anschließend eine stabile Produktionsrate erreicht hatte, produzierte sie im ersten Halbjahr 2026 rund 337.000 Goldäquivalent-Unzen. Aufgrund der guten Entwicklung hob Gold Fields die Produktionsprognose für 2026 auf 550.000 bis 600.000 Unzen an. Salares Norte unterscheidet sich hinsichtlich Größe, Höhenlage und Geologie deutlich von El Zorro. Die Mine zeigt jedoch, welche Cashflows hochwertige chilenische Goldprojekte in einem günstigen Marktumfeld erzeugen können.

Hinzu kommt eine direkte Verbindung: Gold Fields wurde in Tesoro Golds Präsentation vom Juli 2026 mit einem Anteil von 10,9% als strategischer Aktionär geführt. Eine solche Beteiligung garantiert weder Finanzierung noch spätere Produktion, signalisiert aber, dass ein erfahrener Goldproduzent das Projekt und seine geologische Umgebung aufmerksam verfolgt.

Kinross investiert seit fast 30 Jahren in Chile

Kinross Gold liefert einen zweiten Vergleichspunkt. Das Unternehmen betreibt in Chile die Gold-Silber-Mine La Coipa, die im zweiten Quartal 2026 rund 59.000 Goldäquivalent-Unzen produzierte. Gleichzeitig entwickelt Kinross mit Lobo-Marte ein weiteres großes chilenisches Projekt. Die aktualisierten Planungen sehen dort während der stabilen Produktionsphase durchschnittlich etwa 350.000 Unzen pro Jahr und All-in Sustaining Costs von rund 1.000 US-Dollar je Unze vor.

Bei einem unterstellten Goldpreis von 4.100 US-Dollar errechnete Kinross für Lobo-Marte einen Nettobarwert von 4,3 Mrd. US-Dollar. Der Vergleich verdeutlicht, wie sensibel Projektwerte auf den angenommenen Goldpreis reagieren. Er zeigt aber auch, dass selbst finanzstarke Produzenten neue Minen nur schrittweise über Studien, Genehmigungen und Investitionsentscheidungen entwickeln.

Die Rechnung hinter den 1,23 Mrd. US-Dollar

Tesoro Gold plant Ternera als einzelnen Tagebau mit einer Verarbeitungskapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr. Die Scoping-Studie umfasst 40,7 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,02 Gramm Gold je Tonne. Über eine anfängliche Betriebsdauer von 14 Jahren sollen insgesamt 1,26 Mio. Unzen produziert werden, davon durchschnittlich 111.000 Unzen jährlich während der ersten neun Jahre.

Die angenommene Goldausbeute von rund 95% und ein konventioneller Carbon-in-Pulp-Prozess tragen zur vergleichsweise einfachen technischen Konzeption bei. Bei einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze errechnete die Studie All-in Sustaining Costs von 1.216 US-Dollar je Unze, einen Nachsteuer-Nettobarwert von 663 Mio. US-Dollar und den möglichen freien Nachsteuer-Cashflow von 1,23 Mrd. US-Dollar. Dabei handelt es sich um undiskontierte Mittelzuflüsse über die gesamte angenommene Projektlaufzeit und nicht um bereits erwirtschaftetes Geld.

Mehr Sicherheit bei der Ressource - aber noch keine Mine

Im August 2026 bestätigte Tesoro eine Ressource von 51,6 Mio. Tonnen mit 1,10 Gramm Gold je Tonne beziehungsweise 1,82 Mio. enthaltenen Unzen. Entscheidender als die unveränderte Gesamtgröße ist die höhere geologische Sicherheit: 1,47 Mio. Unzen beziehungsweise 78% der Ressource befinden sich nun in den Kategorien "Measured" und "Indicated". Gegenüber der vorherigen Schätzung kamen rund 348.000 Unzen in diesen höher eingestuften Kategorien hinzu.

Damit entsteht die Grundlage für die erste Erzreserve, auf die anschließend die definitive Machbarkeitsstudie aufbauen soll. Erst diese Arbeiten werden zeigen, wie belastbar Investitionsbedarf, Betriebskosten und Produktionsplanung tatsächlich sind. Das Cashflow-Potenzial von 1,23 Mrd. US-Dollar macht Tesoro Gold im chilenischen Goldsektor sichtbar. Ob daraus eine Mine entsteht, entscheiden jedoch die nächsten Entwicklungsschritte, die Finanzierung und das Genehmigungsverfahren.

Quellen:

https://www.ft.com/content/589bc3d6-998e-48a9-b863-050fe1044f45

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

https://www.marketindex.com.au/data-api/api/v1/announcements/XASX%3ATSO%3A6A1340574/pdf/inline/upgrade-to-ternera-1-8moz-mineral-resource

https://www.goldfields.com/reports/q2-2026/pdf/presentation.pdf

https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results/default.aspx

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