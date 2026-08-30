Zentralbanken kaufen Gold in Rekordhöhe - wer liefert die nächste Generation von Unzen?

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Zentralbanken kaufen Gold in einem Ausmaß, wie es nur selten zuvor zu beobachten war. Nach Angaben des World Gold Council, auf die sich Reuters beruft, erreichten die Nettokäufe im zweiten Quartal 2026 insgesamt 289 Tonnen. Das war mehr als das Fünffache des Vorquartals und ein Rekord für ein zweites Quartal.

Auf Basis der durchschnittlichen Marktpreise schätzt die Deutsche Bank den Wert dieser Nachfrage auf rekordhohe 45 Milliarden US-Dollar.

Und die Käufe könnten weitergehen: Von den durch den World Gold Council befragten Zentralbanken planen 45%, ihre Goldbestände in den kommenden zwölf Monaten zu erhöhen.

Für Mineninvestoren stellt sich damit eine Frage, die weit über die nächste Goldpreisbewegung hinausgeht: Wenn Zentralbanken weiterhin physisches Gold akkumulieren, wer liefert die nächste Generation von Goldunzen?

China beschleunigt seine Goldkäufe

China sendet eines der deutlichsten Signale. Nach Angaben von Reuters kaufte die People's Bank of China allein im Juli netto 20 Tonnen Gold. Dies war der größte monatliche Zuwachs seit Oktober 2023 und erhöhte Chinas offizielle Reserven auf den Rekordwert von 2.377,5 Tonnen.

Der Trend reicht jedoch über China hinaus. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten, Inflationsrisiken und wachsender Bedenken hinsichtlich traditioneller Reserveanlagen setzen Zentralbanken verstärkt auf Gold zur Diversifizierung.

Das garantiert keinen kontinuierlichen Anstieg des Goldpreises. Gold bleibt volatil. Zentralbanken verfolgen jedoch üblicherweise einen wesentlich längeren Anlagehorizont als gewöhnliche Investoren. Eine anhaltende strategische Nachfrage könnte deshalb Auswirkungen haben, die weit in das nächste Jahrzehnt reichen.

Barrick zeigt den Wert heutiger Produktion

Die wirtschaftlichen Folgen des aktuellen Goldmarktes sind bei Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) bereits sichtbar.

Barrick produzierte im zweiten Quartal 2026 aus fortgeführten Aktivitäten 796.000 Unzen Gold und erzielte einen durchschnittlichen Preis von rund 4.417 US-Dollar je Unze. Der bereinigte Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 70% auf 1,36 Milliarden US-Dollar, der operative Cashflow erreichte 1,70 Milliarden US-Dollar.

Diese Zahlen verdeutlichen den operativen Hebel, wenn hohe Goldpreise auf eine etablierte Produktion treffen. Sie machen aber auch ein grundlegendes Problem sichtbar: Goldminen sind sich erschöpfende Vermögenswerte.

Jede heute geförderte Unze muss letztlich durch Exploration, Minenerweiterungen oder neue Projekte ersetzt werden.

B2Gold investiert in zukünftige Unzen

B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) zeigt, warum dies wichtig ist. Das Unternehmen produzierte im zweiten Quartal 203.648 Unzen. Bei Fekola lag der realisierte Goldpreis bei rund 4.529 US-Dollar je Unze, verglichen mit 3.276 US-Dollar ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig bereitet B2Gold bereits die nächste Produktionsgeneration vor. Die regionale Entwicklung rund um Fekola soll bis 2027 hochgefahren werden und könnte - vorbehaltlich der notwendigen Genehmigung - von 2028 bis Mitte der 2030er-Jahre jährlich mehr als 150.000 Unzen produzieren.

Darin zeigt sich einer der zentralen Widersprüche des Goldmarktes: Zentralbanken können innerhalb weniger Monate Hunderte Tonnen kaufen. Die Entwicklung einer neuen Goldmine kann dagegen viele Jahre dauern.

Tesoro Gold: 1,82 Millionen Unzen in der Pipeline

An diesem Punkt gewinnen Entwicklungsunternehmen an Bedeutung.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) arbeitet daran, sein El-Zorro-Goldprojekt in der chilenischen Atacama-Region von einer Entdeckung in Richtung einer möglichen Minenentwicklung voranzubringen.

Im Zentrum steht die Lagerstätte Ternera mit einer Mineralressource von 1,82 Millionen Unzen bei durchschnittlich rund 1,1 g/t Gold.

Die Scoping-Studie von 2025 skizzierte einen potenziellen Betrieb mit einer Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen jährlich. In den ersten neun Jahren könnten demnach etwa 111.000 Unzen pro Jahr produziert werden. Die geschätzten nachhaltigen Gesamtkosten über die Lebensdauer der Mine lagen bei 1.216 US-Dollar je Unze, die anfänglichen Investitionskosten bei rund 248 Millionen US-Dollar.

Besonders bemerkenswert: Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsberechnung basierte auf einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar je Unze - deutlich unter den zuletzt von Barrick und B2Gold realisierten Preisen.

Das bedeutet nicht, dass Tesoro vergleichbare Margen erreichen würde. El Zorro produziert noch nicht, die Scoping-Studie ist vorläufig und Kosten sowie weitere Annahmen können sich verändern. Die Differenz zeigt jedoch, warum Entwicklungsprojekte stärker in den Fokus rücken können, wenn Gold deutlich über den Preisen früherer Studien notiert.

Die entscheidende Entwicklungsphase

Tesoro treibt derzeit eine definitive Machbarkeitsstudie für Bergbau, Verarbeitung, Infrastruktur, Rückstandsmanagement und Projektrealisierung voran. GR Engineering Services und Knight Piésold übernehmen wichtige technische Arbeiten. STRACON ist über eine strategische Allianz eingebunden, während BurnVoir zu möglichen Finanzierungsoptionen berät.

Zu den bevorstehenden Meilensteinen gehören eine aktualisierte Mineralressource, die erste Erzreserve und der Abschluss der Machbarkeitsstudie. Diese Ergebnisse sollen größere Klarheit darüber schaffen, welcher Teil der Ressource einen möglichen Minenbetrieb unterstützen könnte, wie hoch der Kapitalbedarf wäre und welche wirtschaftlichen Perspektiven bestehen.

Tesoro bleibt erheblich spekulativer als Barrick oder B2Gold. El Zorro muss noch Machbarkeit, Genehmigung, Finanzierung, Bau und Umsetzung bewältigen.

Die übergeordnete Angebotsfrage lässt sich dennoch zunehmend schwerer ignorieren. Barrick zeigt den Wert heutiger Produktion, B2Gold investiert bereits in zukünftige Unzen und Tesoro durchläuft jene Entwicklungsstufen, die für eine mögliche neue Mine notwendig sind.

Zentralbanken können ihre Goldbestände innerhalb weniger Monate erhöhen. Neue Minen können nicht annähernd so schnell reagieren. Sollte sich das Rekordniveau der offiziellen Goldkäufe verstetigen, lautet die entscheidende Frage daher nicht nur, wer mehr Gold kaufen möchte - sondern wer es künftig liefern kann.