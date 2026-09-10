|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|HK0000311099
|0,1006 HKD
|0,011 EUR
|CNOOC LIMITED
|HK0883013259
|0,94 HKD
|0,103 EUR
|CSL LIMITED ADR
|US12637N2045
|0,405 USD
|0,348 EUR
|ENDEAVOUR MINING PLC
|GB00BL6K5J42
|0,95 USD
|0,8164 EUR
|FBD HOLDINGS PLC
|IE0003290289
|-
|0,75 EUR
|GENPACT LIMITED
|BMG3922B1072
|0,1875 USD
|0,1611 EUR
|GREGGS PLC
|GB00B63QSB39
|0,19 GBP
|0,2212 EUR
|HEALTH AND HAPPINESS H&H INTERNATIONAL H ...
|KYG4387E1070
|0,82 HKD
|0,0898 EUR
|HUATAI SECURITIES CO LTD
|CNE100001YQ9
|0,208 HKD
|0,0227 EUR
|IGO LIMITED ADR
|US44959T1051
|0,0715 USD
|0,0614 EUR
|INTERNATIONAL SEAWAYS INC
|MHY410531021
|5,05 USD
|4,3399 EUR
|K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|BMG5321P1169
|0,02 HKD
|0,0021 EUR
|MACFARLANE GROUP PLC
|GB0005518872
|0,0096 GBP
|0,0111 EUR
|MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED
|AU000000MMS5
|0,7 AUD
|0,434 EUR
|NCC GROUP PLC
|GB00B01QGK86
|0,015 GBP
|0,0174 EUR
|NORTHRIM BANCORP INC
|US6667621097
|0,17 USD
|0,146 EUR
|PATHWARD FINANCIAL INC
|US59100U1088
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|PERPETUAL LIMITED
|AU000000PPT9
|0,63 AUD
|0,3906 EUR
|PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ...
|SGXE81412038
|0,0755 SGD
|0,0513 EUR
|POPULAR INC
|PR7331747001
|0,9 USD
|0,7734 EUR
|REGIS RESOURCES LIMITED
|AU000000RRL8
|0,2 AUD
|0,124 EUR
|SGH LIMITED
|AU0000364754
|0,32 AUD
|0,1984 EUR
|SKY NETWORK TELEVISION LIMITED
|NZSKTE0001S6
|0,17 NZD
|0,0852 EUR
|UMB FINANCIAL CORPORATION
|US9027881088
|0,5 USD
|0,4296 EUR
|VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC
|US92645B1035
|0,5 USD
|0,4296 EUR
|VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
|US9282981086
|0,1 USD
|0,0859 EUR
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