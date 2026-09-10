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WKN: A0B846 | ISIN: HK0883013259 | Ticker-Symbol: NC2B
Lang & Schwarz
10.09.26 | 07:45
2,180 Euro
-100,00 % -2,180
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Hong Kong 50
1-Jahres-Chart
CNOOC LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CNOOC LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1402,22007:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,4760,00 %
CNOOC LIMITED2,180-100,00 %
ENDEAVOUR MINING PLC53,88-1,35 %
FBD HOLDINGS PLC18,950-0,52 %
GENPACT LIMITED30,410+1,47 %
GREGGS PLC20,7000,00 %
HEALTH AND HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD2,060+5,10 %
HUATAI SECURITIES CO LTD1,8900,00 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC87,90-2,28 %
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,218-1,80 %
MACFARLANE GROUP PLC0,8900,00 %
MCMILLAN SHAKESPEARE LIMITED11,9000,00 %
NCC GROUP PLC1,6200,00 %
NORTHRIM BANCORP INC21,8000,00 %
PATHWARD FINANCIAL INC69,500,00 %
PERPETUAL LIMITED11,5000,00 %
POPULAR INC143,000,00 %
REGIS RESOURCES LIMITED5,078+0,36 %
SGH LIMITED24,000+0,84 %
SKY NETWORK TELEVISION LIMITED1,7500,00 %
UMB FINANCIAL CORPORATION123,00+0,82 %
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC97,50+1,56 %
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC27,290+0,11 %
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